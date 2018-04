Amikor az orvos-kereskedelmis házaspár végképp nem tudta, mit kezdjen az iskola ellen nemtanulással lázadó fiával, elvitték a Cilinder Gyermekszínpadra. Megtetszett neki, hogy ott kedvére „bohóckodhat”. Szerette a Kölyökidő című tévéműsorban töltött éveket is. De színész csak az után akart lenni, hogy részt vett egy Ascher Tamás vezette színjátszótáborban. A Székely Gábor-féle Új Színház stúdiósa lett. Három évet töltött a Stúdió K-ban, majd megszűnéséig a Krétakör társulatában dolgozott. Azóta szabadúszó, illetve kvázi tag Mundruczó Kornél Proton Színházában, de máshol is vállal szerepet, szövegkönyvírást, rendezést. A mi kis falunk című tévésorozat Berkics Lacija. Saját aktualitásszeizmográfja van. A zaklatási botrányok előtt készült a Kérsz teát?! – avagy miért olyan bonyolult a nem, ha szexről van szó? című műsoruk. Az egyetemeken, középiskolákban tartott előadások döbbentették rá, hogy lesújtó a tájékozatlanság a témában. 40. születésnapját is egy saját darabbal ünnepelte. „Permanensen rettegek a koromtól. Kilencévesen kiszámoltam, mennyi leszek kétezerben, és csak szörnyülködtem. Akármennyire későn érő típus vagyok, a 40 év választóvonal.”