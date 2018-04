Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f85cdc49-4d34-48a0-af7b-e0df984c2d20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vasárnaptól már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat lebonyolítani, ezzel megszűnik a közbeszerzések papír alapú ügyintézése.","shortLead":"Vasárnaptól már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat...","id":"20180415_Matol_nem_lehet_papiron_kozbeszerzest_nyerni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f85cdc49-4d34-48a0-af7b-e0df984c2d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bd9675-5ff1-4093-8857-b056148e716b","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Matol_nem_lehet_papiron_kozbeszerzest_nyerni","timestamp":"2018. április. 15. 07:49","title":"Mától nem lehet papíron közbeszerzést nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96632bb5-cb6b-410f-b535-84dda9b135bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Utcáról Lakásba Egyesület és a Lakhatást Most Alapítvány mobilházprogramot indított. Egyelőre csak két mobilházat újítanak fel rászoruló emberek számára, például közműhozzáféréssel teszik komfortosabbá az egykori lakókocsikat.","shortLead":"Az Utcáról Lakásba Egyesület és a Lakhatást Most Alapítvány mobilházprogramot indított. Egyelőre csak két mobilházat...","id":"20180413_Mobilhazakat_adnak_lakhatasi_szegenysegben_elok_szamara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96632bb5-cb6b-410f-b535-84dda9b135bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a898ef1-dd9a-4619-914b-8decacb54502","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Mobilhazakat_adnak_lakhatasi_szegenysegben_elok_szamara","timestamp":"2018. április. 13. 18:26","title":"Mobilházakat adnak lakhatási szegénységben élők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de a hivatalos eredmény alapján nem nyertek – jelentette be a Gyurcsány Ferenc vezette párt. A közlemény szerint a döntés negyven körzetet érint.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de...","id":"20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b523c580-4da2-4c26-ba6f-dc1bd8736227","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","timestamp":"2018. április. 15. 15:17","title":"A DK negyven körzetben támadja meg a választási eredményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai, a brit és a francia hadsereg megindította a támadásokat a feltételezett szíriai vegyifegyver-raktárak ellen. (Cikkünk folyamatosan frissül)","shortLead":"Az amerikai, a brit és a francia hadsereg megindította a támadásokat a feltételezett szíriai vegyifegyver-raktárak...","id":"20180414_Trump_kiadta_a_parancsot_legicsapast_inditottak_Sziria_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c91820-88dd-4067-8443-6b64ef879551","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Trump_kiadta_a_parancsot_legicsapast_inditottak_Sziria_ellen","timestamp":"2018. április. 14. 08:11","title":"Trump kiadta a parancsot, légicsapást indítottak Szíria ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","shortLead":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","id":"20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081aabfe-7a36-41ea-bd90-38e7707f9f81","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","timestamp":"2018. április. 15. 08:43","title":"Meglepetés! Sorost látja a szombati tüntetés mögött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","shortLead":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","id":"20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a9381-a1f5-4cc7-92ec-d1731c2b4ac4","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","timestamp":"2018. április. 14. 15:54","title":"Két magyar cég került Európa ezer leggyorsabban fejlődő vállalkozása közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit kormányfő. ","shortLead":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit...","id":"20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff7064-2913-4dd7-b323-26730dbfe902","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","timestamp":"2018. április. 14. 11:29","title":"A brit miniszterelnök a szíriai támadásról és a bizonyítékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milos Forman a prágai filmfőiskola forgatókönyvíró, dramaturg szakán végzett. Első munkáit a televíziónak készítette.","shortLead":"Milos Forman a prágai filmfőiskola forgatókönyvíró, dramaturg szakán végzett. Első munkáit a televíziónak készítette.","id":"20180414_Milos_Forman_a_zseni_aki_nem_csak_a_hazajaban_lett_vilaghiru","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b7d273-4d9d-416c-9306-f7a77d13f73b","keywords":null,"link":"/kultura/20180414_Milos_Forman_a_zseni_aki_nem_csak_a_hazajaban_lett_vilaghiru","timestamp":"2018. április. 14. 09:07","title":"Milos Forman: a zseni, aki nem csak a hazájában lett világhírű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]