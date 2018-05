Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","shortLead":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","id":"20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874761d5-403b-4e2e-9761-4b746fc9b566","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","timestamp":"2018. május. 18. 07:28","title":"Költözik az államtitkárság Kecskemétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf0dbac-b468-4373-909a-515f2427ac7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokták mondani, hogy szerencsés kéz- és lábtörést, de nem ezért.","shortLead":"Szokták mondani, hogy szerencsés kéz- és lábtörést, de nem ezért.","id":"20180517_chevrolet_corvette_dinamo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf0dbac-b468-4373-909a-515f2427ac7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97dfed6d-e220-4007-a7d9-8e8e5ffe243c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_chevrolet_corvette_dinamo","timestamp":"2018. május. 17. 19:19","title":"Videó: Eléggé Darwin-díjas egy fékpadon lévő autó alá nyúlkálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vélhetően a pénteki kormányülésen derül ki, hogy mi lesz a pontos hatáskör.","shortLead":"Vélhetően a pénteki kormányülésen derül ki, hogy mi lesz a pontos hatáskör.","id":"20180518_Lett_egy_Fovarosi_Allamtitkarsag_csak_meg_nem_tudni_minek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3ec11a-8e6b-40b5-9df8-3a605ffe12e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Lett_egy_Fovarosi_Allamtitkarsag_csak_meg_nem_tudni_minek","timestamp":"2018. május. 18. 09:42","title":"Lett egy Fővárosi Államtitkárság, csak még nem tudni, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem Nagy-Britannia a lengyel vendégmunkások kedvenc célországa - idézte a Work Service munkaerő-közvetítő cég legújabb jelentését a Napi.hu. \r

","shortLead":"Már nem Nagy-Britannia a lengyel vendégmunkások kedvenc célországa - idézte a Work Service munkaerő-közvetítő cég...","id":"20180519_A_lengyel_vendegmunkasok_kiszerettek_NagyBritanniabol_inkabb_ide_mennenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002457aa-4f3d-48c9-849e-24cdd57678d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_A_lengyel_vendegmunkasok_kiszerettek_NagyBritanniabol_inkabb_ide_mennenek","timestamp":"2018. május. 19. 16:18","title":"A lengyel vendégmunkások kiszerettek Nagy-Britanniából, inkább ide mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Stormy Daniels, a pornósztár bosszújától kell rettegnie az egyetlen globális szuperhatalom vezetőjének, az amerikai elnöknek.","shortLead":"Stormy Daniels, a pornósztár bosszújától kell rettegnie az egyetlen globális szuperhatalom vezetőjének, az amerikai...","id":"201820_stormy_daniels_trump_pornosztar_nemezise","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b1cc09-3817-4765-91fa-60a7290066fd","keywords":null,"link":"/vilag/201820_stormy_daniels_trump_pornosztar_nemezise","timestamp":"2018. május. 19. 08:00","title":"Filmen legyőzte Kim Dzsong Ilt, a való világban Trumpot is lenyomhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott be, mivel Fodor Gábort már nem akarták listára venni.","shortLead":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott...","id":"20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b570e0-b3be-417c-a44f-74792d801161","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","timestamp":"2018. május. 18. 12:21","title":"Bősz Anett kilép, megszűnhet a Párbeszéd frakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fbdd66-8c6e-4c03-a8ed-be5f89f11a22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kora délutáni síntörés miatt 30-60 perces késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Göd-Vác vonalon.","shortLead":"Kora délutáni síntörés miatt 30-60 perces késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Göd-Vác vonalon.","id":"20180518_Jelentos_kesesek_a_vaci_vonalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fbdd66-8c6e-4c03-a8ed-be5f89f11a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e81e389-f261-474e-8530-474dae77181b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Jelentos_kesesek_a_vaci_vonalon","timestamp":"2018. május. 18. 19:56","title":"Jelentős késések a váci vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45cf939-b37c-4ecb-978b-8ae16a68c911","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 13,28 milliárd fényévre lévő galaxisban az ősrobbanás után mindössze 250 millió évvel kialakult csillagokra, így az eddigi ismert legrégebbi oxigénforrásra bukkant egy nemzetközi kutatócsoport. ","shortLead":"Egy 13,28 milliárd fényévre lévő galaxisban az ősrobbanás után mindössze 250 millió évvel kialakult csillagokra...","id":"20180518_univerzum_legregebbi_oxigenforrasa_macs1149_jd1_galaxis","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b45cf939-b37c-4ecb-978b-8ae16a68c911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61147a9a-6d84-4d69-b509-c6b1123759a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_univerzum_legregebbi_oxigenforrasa_macs1149_jd1_galaxis","timestamp":"2018. május. 18. 13:03","title":"Megtalálták az univerzum legrégebbi oxigénforrását – 250 millió éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]