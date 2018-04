Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"204ff43c-6c9b-466e-a0cb-331431abe814","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szívüket is kivették.","shortLead":"A szívüket is kivették.","id":"20180427_Ez_lehetett_a_legnagyobb_ritualis_gyerekmeszarlas_a_vilagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204ff43c-6c9b-466e-a0cb-331431abe814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b566302-c9bf-44d2-ac54-a22e8f5bec53","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Ez_lehetett_a_legnagyobb_ritualis_gyerekmeszarlas_a_vilagon","timestamp":"2018. április. 27. 15:03","title":"Ez lehetett a legnagyobb rituális gyerekmészárlás a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7183de60-44f3-4b96-a8b8-abb71e04c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fával fűtőknek járó 12 ezer forintos rezsikompenzációról semmi hír, de az áprilisban érkezett plusz szociális fával sem tudnak mit kezdeni Kübekházán. Olyan kevés, hogy nem tudják, miképp válasszák ki a rászorulók közül a „szerencsést”, akinek jut belőle.","shortLead":"A fával fűtőknek járó 12 ezer forintos rezsikompenzációról semmi hír, de az áprilisban érkezett plusz szociális fával...","id":"20180427_Meg_jo_hogy_nyar_van_siralmasan_keves_szocialis_tuzifat_adtak_a_falvaknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7183de60-44f3-4b96-a8b8-abb71e04c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7b36b-5f58-45d9-bd03-78707a2aab98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Meg_jo_hogy_nyar_van_siralmasan_keves_szocialis_tuzifat_adtak_a_falvaknak","timestamp":"2018. április. 27. 15:33","title":"Ebben a faluban bíztak a kormány kampányígéretében, de hatalmasat csalódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korrupció miatt hozta meg a súlyos döntést Marco Polo del Neróról. ","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korrupció miatt hozta meg a súlyos döntést Marco Polo del Neróról. ","id":"20180427_Orokre_eltiltottak_a_brazil_futballelnokot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526bde19-2116-48eb-8d99-ceec7ac22834","keywords":null,"link":"/sport/20180427_Orokre_eltiltottak_a_brazil_futballelnokot","timestamp":"2018. április. 27. 17:05","title":"Örökre eltiltották a brazil futballelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3b514a-b8c9-4f55-9a04-3a81f98deee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igazán elkeserítő, hogy egy tanárnő van a volán mögött.","shortLead":"Az igazán elkeserítő, hogy egy tanárnő van a volán mögött.","id":"20180427_reszeg_autos_sofor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c3b514a-b8c9-4f55-9a04-3a81f98deee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89cdf2d-7297-4452-a38d-55e6881d26be","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_reszeg_autos_sofor","timestamp":"2018. április. 27. 15:19","title":"Elképesztő képsorok: Saját, részeg autózását vette fel egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok egy súlyosan veszélyeztetett teknősfajhoz tartoztak, vélhetően orvvadászok gyűjtötték össze őket.","shortLead":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok...","id":"20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce8cbcb-ce2b-4dc9-a3d4-52f3596328bb","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","timestamp":"2018. április. 27. 12:16","title":"Több ezer, súlyosan veszélyeztetett teknőst zsúfoltak egy házba - elképesztő fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c868e-9620-4953-bf03-952c12db9f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki nap nagy részében nem működött az Ügyfélkapu, emiatt több e-kormányzati szolgáltatás is elérhetetlenné vált. Ennek nyomán bukkant az Index egy újabb hibára.","shortLead":"A csütörtöki nap nagy részében nem működött az Ügyfélkapu, emiatt több e-kormányzati szolgáltatás is elérhetetlenné...","id":"20180427_a_jelszofrissitessel_is_gond_van_az_ugyfelkapun","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=635c868e-9620-4953-bf03-952c12db9f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6897d3e-a9d7-4ba3-b22a-92b5713ce077","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_a_jelszofrissitessel_is_gond_van_az_ugyfelkapun","timestamp":"2018. április. 27. 20:50","title":"A jelszófrissítéssel is gond van az Ügyfélkapun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c92d51-802c-4f61-859e-00e4a4d4db05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig, hogy kihozták a szalonból, máris leamortizálták a kocsit.","shortLead":"Alig, hogy kihozták a szalonból, máris leamortizálták a kocsit.","id":"20180426_bmw_z4_baleset_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c92d51-802c-4f61-859e-00e4a4d4db05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869d5b5f-9ab2-4e4c-974a-d0ec20003a34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_bmw_z4_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 26. 19:31","title":"Megvették a BMW Z4-et, majd az első úton össze is törték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy óráig tartó megbeszélés után véget ért Mun Dzse In dél- és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető történelmi tárgyalásainak első fordulója. ","shortLead":"Több mint egy óráig tartó megbeszélés után véget ért Mun Dzse In dél- és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető történelmi...","id":"20180427_Koreakozi_csucs__vege_az_elso_targyalasi_fordulonak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faf486d-1105-45cc-842f-da81487f9b20","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Koreakozi_csucs__vege_az_elso_targyalasi_fordulonak","timestamp":"2018. április. 27. 05:18","title":"Korea-közi csúcs - vége az első tárgyalási fordulónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]