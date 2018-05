Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4475269-b147-4d60-beab-e5aa9e1efab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És már ma reggel is túl vagyunk egy rekorddöntésen.","shortLead":"És már ma reggel is túl vagyunk egy rekorddöntésen.","id":"20180505_A_penteki_melegrekord_utan_ma_is_szinte_kanikula_varhato","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4475269-b147-4d60-beab-e5aa9e1efab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db1a2bd-ac1c-4c6b-9ea3-44c4e4bd0fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_A_penteki_melegrekord_utan_ma_is_szinte_kanikula_varhato","timestamp":"2018. május. 05. 08:07","title":"A pénteki melegrekord után ma is kánikula várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi engedélyezéséért. A Million Marihuana March elnevezésű akciót már a 21. alkalommal rendezték meg a cseh fővárosban.","shortLead":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi...","id":"20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47231615-6ab4-4726-9658-3a02d335abe7","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","timestamp":"2018. május. 05. 17:58","title":"Több ezer ember tüntetett Prágában a marihuánafogyasztás legalizálásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f606610-e232-4641-a499-803f1cc451af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke aggódik a Brüsszelben és Luxembourgban dolgozó brit uniós alkalmazottakért, akiknek a Brexit miatt bizonytalanná vált a sorsuk. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke aggódik a Brüsszelben és Luxembourgban dolgozó brit uniós alkalmazottakért, akiknek...","id":"20180503_juncker_belga_allampolgarsagot_ker_a_brit_eu_alkalmazottaknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f606610-e232-4641-a499-803f1cc451af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ea3756-a019-4a48-8e01-7ef9c60fe984","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_juncker_belga_allampolgarsagot_ker_a_brit_eu_alkalmazottaknak","timestamp":"2018. május. 03. 20:40","title":"Juncker belga állampolgárságot kér a brit EU-alkalmazottaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","shortLead":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","id":"20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6094defa-08d1-46e7-a091-5b96ac34f4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","timestamp":"2018. május. 04. 07:07","title":"A kormány nagyon nem szeretné, ha bárki beleolvasna a korrupciós jelentésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak a legtöbbet a gyerekek 18 éves korukig, de nem ritkák a pszichológiai/pszichiátriai problémák sem. ","shortLead":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak...","id":"20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e005cf-574a-48b4-816a-6eb9d5135ad4","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","timestamp":"2018. május. 04. 11:37","title":"Itt van, mi mindennel bajlódnak a legtöbbet a magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b15891-936f-4a62-884a-6fbbc4a6c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével pert nyert, a szervezők megtarthatják az élőláncos tüntetést a parlament alakuló ülésének napján, kedden a Kossuth téren. A rendőrség előzőleg betiltotta a megmozdulást - derül ki a TASZ Facebook-oldalán látható videóból.","shortLead":"Miután a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével pert nyert, a szervezők megtarthatják az élőláncos tüntetést...","id":"20180505_Mehet_az_elolanc_a_parlament_kore_kedden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b15891-936f-4a62-884a-6fbbc4a6c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532ca1c3-6233-4875-a0ee-55e4aac8654f","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Mehet_az_elolanc_a_parlament_kore_kedden","timestamp":"2018. május. 05. 17:45","title":"Pert nyert a TASZ, mehet az élőlánc a parlament köré kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21a3ae1-ae94-45d1-b66f-7ea930a740e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aletta nem kaphat több kemoterápiát, Bécsben viszont egy kísérleti eljárással talán segíteni tudnának rajta. ","shortLead":"Aletta nem kaphat több kemoterápiát, Bécsben viszont egy kísérleti eljárással talán segíteni tudnának rajta. ","id":"20180504_segitseget_kernek_egy_9_eves_leukemias_kislany_szulei_egy_becsi_kezeleshez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d21a3ae1-ae94-45d1-b66f-7ea930a740e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8b910f-3793-46d2-8cc1-b6d227d66870","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_segitseget_kernek_egy_9_eves_leukemias_kislany_szulei_egy_becsi_kezeleshez","timestamp":"2018. május. 04. 20:55","title":"Segítséget kérnek egy 9 éves leukémiás kislány szülei egy bécsi kezeléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6155fe7-a980-406c-a924-8a1b33a87b5d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az utóbbi években látszólag a magángalériák azok, akik szigorúan vett alaptevékenységük mellett egyre-másra kénytelenek ellátni olyan szerepeket, mint a kortárs gyűjteménygyarapítás, illetve kutatás (acb), vagy épp az egyes alkotókat bemutató kismonográfiák megjelentetése. Ők azok, akik évek óta folyamatosan hozzák ki a fotográfiával foglalkozó fontosabb – elsősorban persze a saját holdudvarba tartozó – művészeket bemutató sorozataikat, ilyenek a Vintage Galéria vagy a Faur Zsófi-féle kiadványok.","shortLead":"Az utóbbi években látszólag a magángalériák azok, akik szigorúan vett alaptevékenységük mellett egyre-másra kénytelenek...","id":"20180505_Az_Eg_a_Fold_es_megint_a_Fold","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6155fe7-a980-406c-a924-8a1b33a87b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c22d3-5fab-4306-8a86-adbd07fbde39","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180505_Az_Eg_a_Fold_es_megint_a_Fold","timestamp":"2018. május. 05. 12:29","title":"Az Ég, a Föld, és megint a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]