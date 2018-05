Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken magához képest korán, 9 órától indult a parlament ülése, a minisztériumokról, azok felsorolásáról vitáznak, majd szavaztak a képviselők - és rögtön belekezdtek, dúltak a szócsaták. Szóba került Európa végzete is. Tordai Bence letegezte a képviselőtársakat, majdnem elvették tőle a szót. Az ellenzékiek egységesen felháborodtak, hogy nem lesz külön egészségügyi és oktatási minisztérium. Végül elfogadták a minisztériumi struktúráról szóló törvényt.","shortLead":"Pénteken magához képest korán, 9 órától indult a parlament ülése, a minisztériumokról, azok felsorolásáról vitáznak...","id":"20180511_Parlament_vita_es_szavazas_a_miniszteriumokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d90073-3fb1-4f63-8029-2110eb09a9a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Parlament_vita_es_szavazas_a_miniszteriumokrol","timestamp":"2018. május. 11. 09:44","title":"\"Azzal leszek tisztelettudó, aki megérdemli\" - vita után elfogadták a minisztériumokat a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró szerint be kellene gyógyítani a sebet az alkotmányosság testén. ","shortLead":"Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró szerint be kellene gyógyítani a sebet az alkotmányosság testén. ","id":"20180510_Orban_volt_minisztere_vissza_kellene_adni_jogkoroket_az_Abnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d453336-45eb-44d7-9b3d-b1840c10b76e","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Orban_volt_minisztere_vissza_kellene_adni_jogkoroket_az_Abnek","timestamp":"2018. május. 10. 18:41","title":"Orbán volt minisztere: vissza kellene adni jogköröket az Ab-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0158e82-43b6-484f-a2c6-dd33b5804edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal bejutottunk a parlamentbe, be is tartottunk minden szabályt, és néhány jótanácsot is kaptunk a fideszesektől, hogy hogyan viselkedjünk a jövőben. ","shortLead":"Ezúttal bejutottunk a parlamentbe, be is tartottunk minden szabályt, és néhány jótanácsot is kaptunk a fideszesektől...","id":"20180510_Video_Hogyan_kellene_viselkednunk_hogy_ne_tiltsanak_ki_a_parlamentbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0158e82-43b6-484f-a2c6-dd33b5804edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c18d5-c7ef-4296-9145-20725a745a05","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Video_Hogyan_kellene_viselkednunk_hogy_ne_tiltsanak_ki_a_parlamentbol","timestamp":"2018. május. 10. 22:02","title":"Videó: Hogyan kellene viselkednünk, hogy ne tiltsanak ki a parlamentből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyedik miniszterelnöki ciklusát kezdő Orbán Viktor hosszú távú terveire fókuszál a The New York Times Magyarországról szóló pénteki cikke. A héten újraválasztott magyar kormányfő nagyobb fába vágná a fejszéjét, és huszonegyedik századi keresztény demokráciáról, az EU megreformálásáról álmodik. ","shortLead":"A negyedik miniszterelnöki ciklusát kezdő Orbán Viktor hosszú távú terveire fókuszál a The New York Times...","id":"20180511_nyt_orban_nagyban_akar_jatszani_nem_sorost_uti_mar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5a439e-da49-427d-83d0-1450a1c20069","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_nyt_orban_nagyban_akar_jatszani_nem_sorost_uti_mar","timestamp":"2018. május. 11. 17:52","title":"NYT: Orbán nagyban akar játszani, nem Sorost üti már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját. A készülék még a legújabb iPhone-oknak is feladhatja a leckét. Most már azt is tudni, hol lehet majd megvásárolni a legkorábban az újdonságot.","shortLead":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját...","id":"20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59512db-4b02-430e-91da-df48c1f83a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","timestamp":"2018. május. 10. 17:00","title":"Így lehet a leghamarabb hozzájutni a OnePlus 6-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24413b7b-b0c3-4576-8cf4-5672c24447b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap olyan tervekhez jutott hozzá, amelyek megerősítik, hogy sportkomplexumot alakítanak ki a területen. ","shortLead":"A lap olyan tervekhez jutott hozzá, amelyek megerősítik, hogy sportkomplexumot alakítanak ki a területen. ","id":"20180511_nepszava_sportpalyak_lesznek_a_hos_utcai_getto_helyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24413b7b-b0c3-4576-8cf4-5672c24447b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255a3c11-ba1f-4a66-b00a-875b0c7075ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_nepszava_sportpalyak_lesznek_a_hos_utcai_getto_helyen","timestamp":"2018. május. 11. 06:35","title":"Népszava: Tényleg sportpályákat építenek a Hős utcai gettó helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is megtudhattuk, nagyjából milyen árra lehet számítani.","shortLead":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is...","id":"20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e25fcaa-a7e4-49b1-ae2e-8a103ed47b90","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","timestamp":"2018. május. 10. 19:00","title":"A megjelenési ideje után az is kiszivárgott, mennyibe fog kerülni a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb56b5e7-6a1f-43ed-ae6b-ddcc3d7a0ab3","c_author":"Vodafone","category":"brandcontent","description":"Bár ma már egyre kevésbé képzelhető el jól működő vállalkozás megfelelő informatikai és távközlési háttér nélkül, az európai és hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) többsége továbbra is a digitális átalakulás kihívásaival küzd.","shortLead":"Bár ma már egyre kevésbé képzelhető el jól működő vállalkozás megfelelő informatikai és távközlési háttér nélkül...","id":"20180510_Digitalizacio_nelkul_nincs_fejlodes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb56b5e7-6a1f-43ed-ae6b-ddcc3d7a0ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988653cc-8409-4995-b508-62431f064e3b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180510_Digitalizacio_nelkul_nincs_fejlodes","timestamp":"2018. május. 11. 19:30","title":"Digitalizáció nélkül nincs fejlődés: Professzionális szolgáltatásokkal erősíthetnek a kis- és közepes vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]