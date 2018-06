Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b13d1497-f6d2-4b53-aa46-e207c6de5c7e","c_author":"Lindner András","category":"elet","description":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült, hogy a hatóanyag nélküli szer akkor is hatásos lehet, ha a páciens tisztában van a készítmény semlegességével.","shortLead":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült...","id":"201819__placebo__bizalmi_orvoslas__hatasos_hatastalansag__nem_csal_alatszat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b13d1497-f6d2-4b53-aa46-e207c6de5c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a681fa0-be68-4da4-aa14-1fbf89978b53","keywords":null,"link":"/elet/201819__placebo__bizalmi_orvoslas__hatasos_hatastalansag__nem_csal_alatszat","timestamp":"2018. június. 03. 09:30","title":"Egészen váratlan dolog derült ki a placebóhatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hannoveriként, sőt a színük miatt banánként emlegetett használt villamosok beszerzését még Demszky Gábor főpolgármestersége idején kezdték el a járműhiány miatt. Sok utasnak talán az ugrik be elsőre a magaspadlós járművekről, hogy nem szabad ráállni a lépcsőjükre, mert akkor nem nyílnak az ajtók. Most éppen ezeket a lépcsőket javíttatják. ","shortLead":"A hannoveriként, sőt a színük miatt banánként emlegetett használt villamosok beszerzését még Demszky Gábor...","id":"20180602_tobb_szazmillioert_javittatjak_a_hasznaltan_vett_pesti_villamosok_lepcsojet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2444d498-1ced-439f-bb9c-dfc1dbdc6d1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_tobb_szazmillioert_javittatjak_a_hasznaltan_vett_pesti_villamosok_lepcsojet","timestamp":"2018. június. 02. 11:20","title":"Több százmillióért javíttatják a használtan vett pesti villamosok lépcsőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Fél év múlva debütál a mozikban a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei című film, de J.K. Rowling, a Harry Potter-regények írója már dolgozik az új sorozat harmadik részén.","shortLead":"Fél év múlva debütál a mozikban a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei című film, de J.K. Rowling, a Harry...","id":"20180603_JK_Rowling_reg_tervezi_most_megirja_varazsmentes_gyerekkonyvet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635596b8-c3b5-4f92-9851-2d2432fcec87","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_JK_Rowling_reg_tervezi_most_megirja_varazsmentes_gyerekkonyvet","timestamp":"2018. június. 03. 18:41","title":"J.K. Rowling rég tervezi, most megírja varázsmentes gyerekkönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16230546-af13-4bc7-8b76-fc4a5b99eae7","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","timestamp":"2018. június. 03. 16:04","title":"Öt-, azaz ötezer forinttal támogatta Orbán Viktor az üldözött keresztényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","shortLead":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","id":"20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b505b920-abcb-41eb-b2b9-8f82404ade68","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","timestamp":"2018. június. 03. 10:05","title":"Magyarország lett az olasz politikában is az elrettentő példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj vörös Model 3-asa van.","shortLead":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj...","id":"20180602_tesla_model_3_legidosebb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731123a5-0f49-475f-9631-1d516006fa00","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_tesla_model_3_legidosebb","timestamp":"2018. június. 02. 11:28","title":"Közel 100 éves a legidősebb teslás bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a XVII. utcát a Ferihegyi út és a Lyka Károly utca közötti szakaszon.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a XVII. utcát a Ferihegyi út és a Lyka Károly utca közötti szakaszon.","id":"20180601_baleset_budapest_ferihegyi_ut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43cc520-52d3-4931-9542-c56e167ae778","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180601_baleset_budapest_ferihegyi_ut","timestamp":"2018. június. 01. 21:16","title":"Két autó ütközött, sérült is van a Ferihegyi útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce854b9-67cd-44e1-90ab-00202f593bf6","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Kevesebb a politikus az államtitkárok között, az viszont indokolatlannak látszik, miért van Orbánnak ilyen sok államtitkárságra szüksége.","shortLead":"Kevesebb a politikus az államtitkárok között, az viszont indokolatlannak látszik, miért van Orbánnak ilyen sok...","id":"201822__allamtitkarok__megsokasitva__politikai_kinevezettek__burjanzas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ce854b9-67cd-44e1-90ab-00202f593bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90e1f0e-3322-47db-8444-874d3688b5c6","keywords":null,"link":"/itthon/201822__allamtitkarok__megsokasitva__politikai_kinevezettek__burjanzas","timestamp":"2018. június. 02. 07:00","title":"Kuszaság után ma már egyenesen káosz van az államtitkárságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]