„Ami itt ma este félremegy, béna lesz vagy kínos, az mind az én hibám. Ami viszont szép, szórakoztató és vicces, azt kizárólag vendégünknek, Trokán Nórának köszönhetitek” – konferálta fel legutóbbi előadása művész vendégét Molnár Levente, a Lev&Te című show-műsor profi imprósa. A Momentán Társulat egyik oszlopos tagja tavaly ősszel indított előadás-sorozatában azt játssza el, mindig egy-egy profi színész társaságában, hogy milyen az, amikor két ember csak egymásra számíthat. Vendégei – akik közt megfordult már többek között Nagy Zsolt, Ónodi Eszter és Kovács Patrícia – nem kapnak előre szöveget, nincs kitalált karakterük, egyszerűen rögtönöznek egy szituációt, és megpróbálják megnevettetni a közönséget. Trokán Nóra például abszurd szituációkat kezdeményezett, a marásra készülő kígyóról, a vizet mérgező szobatársról és az erotikus masszázsról szóló sztorikat bevetve.

Molnár Levente és Trokán Nóra Spontán pillanatok © Reviczky Zsolt

„Az impróban az az alapszabály, hogy nagyon kell a másikra figyelni, hiszen hirtelen kell rákapcsolódni a másik ötletére” – mondja Várady Zsuzsi és Kiskovács Attila, két Momentán-tag. A társulatot 2003-ban tízen gründolták, azóta több mint 1800 előadásuk volt. Ma 12 tagú az állandó stáb, benne négy, általuk kinevelt fiatal impróssal. „Földessy Margit Színitanodájába jártunk már tizenévesen, és először csak egy közös előadást akartunk létrehozni, aztán ahogy láttuk a nézők lelkesedését, úgy lett egyre több. Lényegében improvizálás volt az is, ahogy bővültünk, fejlődtünk, mindig az alkalom szülte a következő fejlődési szakaszt a társulat életében” – mesélik. Eleinte a Spinoza Házban, az RS9 színpadán és a Komédiumban játszották első produkciójukat, a RögvEst című interaktív impróshow-t. Ahogy a Lev&Te című „színészpárbajuknak”, ennek sincs előre megírt szövege, poénjai, nincsenek beépített nézők, ehelyett alapvetően a közönség javaslatára, ötleteire játszanak el mindent: verset költenek, dalokat írnak, illetve a legkülönfélébb helyszíneken játszódó párbeszédeket rögtönöznek.

A RögvEst híre lényegében szájhagyomány útján terjedt, és visszajáró nézők is bőségesen akadtak, ugyanis ebben a műfajban – ellentétben a klasszikus színházi bemutatókkal – minden előadás más és más. Aztán 2010-ben megláttak egy ingatlanhirdetést: a belvárosi Ó utcában egy romos pincét próbált kiadni a tulajdonosa. „Miután van a csapatban több művész is, magunk dekoráltuk, sőt a nézők is jöttek falakat festeni” – emlékszik vissza Várady Zsuzsi. „Akkor tudjuk kihozni nullszaldósra az előadásainkat, ha mind a 110 jegyet eladjuk, ez pedig édes nyomás” – teszi hozzá. Az Imprónak elnevezett „kreatív töltőállomást” persze még jobban kihasználják: különféle workshopokat, kurzusokat szerveznek. Noha a Momentán egyre több idejét veszi el a csapatnak, szinte valamennyiüknek más szakmája is akad. Van köztük szinkronszínész, kommunikációs tréner, dramaturg, műsorvezető, tanár, zenész, filmrendező is.

© Reviczky Zsolt

„Azok a készségek, amelyek az improvizáláshoz kellenek, lényegében az élet minden területén hasznosak” – mutatnak rá a műfaj sokoldalú használhatóságára. „Fontos a pozitív szemlélet, azt kell nézni, mit szeret az ember a beszélgetőtársa ötletében, és ami nem szimpatikus, azzal nem szabad foglalkozni, meg kell tanulni elengedni” – mondja Kiskovács Attila, aki a hétköznapokban trénerként is dolgozik. „A világ folyamatosan változik, és az impró éppen arról szól, hogy a változásokra gyorsan reagáljunk. Csak mi ezt nem elméleti bullshitekkel tanítjuk meg az érdeklődőknek, hanem játszunk, azt pedig sokan szeretik, hogy legálisan gyerekek maradhatnak” – teszi hozzá. Egy deci pszichológia, két deci játék – ez a mottója Fröccs fantázianevű produkciójuknak, amelyben szakértő pszichológusokkal beszélgetnek a lelki problémákról, legújabban például az X és az Y generáció érzelmi életéről, az online ismerkedésről.

A hétvégi workshopjaikra, illetve a többhetes tanfolyamaikra mindenféle korosztály benevez, akadnak köztük könyvelők, jogászok és érdek nélkül érdeklődők is – van, aki három éve jár hozzájuk nevetni. Az előadásokon pedig elsősorban nem családok bukkannak fel, inkább munkahelyi csapatok, baráti társaságok. A Nulladik óra című, hétfő reggel hét órára időzített, reggelivel egybekötött produkciójuk pedig felkerült egy top 10-es listára, amely a legjobb randiprogramokat osztályozta. „A szokatlan időpont ad némi extra romantikát” – magyarázza Kiskovács Attila, hozzátéve, hogy szinte minden műsorukban szerepeltetik a közönséget, felszólítanak nézőket a színpadra, ám arra erősen törekszenek, hogy ez mindig jó élmény legyen a kiválasztottnak. „A magyar társadalom úgyis tele van szorongással, mi inkább oldani próbáljuk ezt, nem fokozni. Az impróval éppen azt akarjuk megmutatni, hogy lehet hibázni, sőt meg is ünnepeljük a hibázást, hiszen abból jön a következő ötlet, gondolat” – mondja.

Várady Zsuzsi és Kiskovács Attila © Reviczky Zsolt

Profi színészeknek is évek óta tanítják az improvizálást a momentánosok: az Örkény Színházzal 2015 óta együtt játszanak, gyakorolva a rögtönzést a színészekkel. Legújabban pedig egyes örkényes előadások után improvizációs foglalkozást tartanak az adott darab témájáról az érdeklődő nézőknek. Kapolcson negyedik alkalommal vesznek részt idén nyáron, ahol többek között, különleges formaként, egy szappanoperát mutatnak be, tíz napon át napi fél órában. A Felelős Szülők Iskolájával együttműködve, szakpszichológussal együtt beszélgetnek a szülőkkel az iskolai zaklatás problémájáról. „Ilyenkor az unalmas prezentáció helyett mi keltjük életre a szakember mondanivalóját, konkrét jelenetekkel, szituációs gyakorlatokkal” – mondja Várady Zsuzsi. Egy másik, szintén viszonylag új momentános produkcióban pedig rendezőket alakítanak a társulat tagjai, ahol négy különböző ötletből, műfajból négy különböző forgatókönyvet kreálnak – ha kell, életrajzi musicalt, ha kell, dán krimit.