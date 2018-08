Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha még életben is van, rokonai szerint nagyon súlyos lehet az állapota. ","shortLead":"Ha még életben is van, rokonai szerint nagyon súlyos lehet az állapota. ","id":"20180823_Valoszinuleg_meghalt_a_novicsokkal_megmergezett_Szergej_Szkripal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826ea108-2ed1-451a-97db-5ba921a2200c","keywords":null,"link":"/vilag/20180823_Valoszinuleg_meghalt_a_novicsokkal_megmergezett_Szergej_Szkripal","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:08","title":"Rokonai szerint lehet, hogy a novicsokkal megmérgezett Szergej Szkripal halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"rendes\" éves meeting a kampány miatt tolódott.","shortLead":"A \"rendes\" éves meeting a kampány miatt tolódott.","id":"20180824_Kiderult_mikor_talalkozik_Orban_Putyinnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff9d64d-bfa0-4a36-aa58-72fbf1f7745d","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Kiderult_mikor_talalkozik_Orban_Putyinnal","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:43","title":"Kiderült, mikor találkozik Orbán Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3d57ab-2ec4-456b-bb34-d54a925f67f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Műszaki hiba miatt kapott lángra egy autó a sztrádán Velence közelében, a tűz a zajvédő falra is átterjedt. ","shortLead":"Műszaki hiba miatt kapott lángra egy autó a sztrádán Velence közelében, a tűz a zajvédő falra is átterjedt. ","id":"20180824_Durva_baleset_az_M7esen_meg_a_zajvedo_fal_is_kigyulladt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a3d57ab-2ec4-456b-bb34-d54a925f67f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7514bf9f-e587-4e6b-8747-348c238bf86e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_Durva_baleset_az_M7esen_meg_a_zajvedo_fal_is_kigyulladt","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:10","title":"Még a zajvédő fal is lángra kapott az M7-esen egy kigyulladt autó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2355224-bedf-4726-8bc4-84f214758ea9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár úgy volt, hogy koncertje előtt egy nappal korábban érkezik a Tisza-parti városba, egy régebbi térdsérülése miatt egyáltalán nem tud jönni a SZIN-re Sean Paul, aki szombaton lépett volna fel a fesztiválon.","shortLead":"Bár úgy volt, hogy koncertje előtt egy nappal korábban érkezik a Tisza-parti városba, egy régebbi térdsérülése miatt...","id":"20180824_Sean_Paul_lemondta_szegedi_koncertjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2355224-bedf-4726-8bc4-84f214758ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c11a6-e6f6-4c65-8895-466087632f17","keywords":null,"link":"/kultura/20180824_Sean_Paul_lemondta_szegedi_koncertjet","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:30","title":"Sean Paul lemondta szegedi koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu csütörtök reggel írt arról, két ember halhatott meg a nyugat-nílusi láz miatt, az ÁNTSZ most azt közölte, négy esetről lehet szó. Járvány ugyanakkor nincs a tisztifőorvos tájékoztatása szerint. ","shortLead":"A hvg.hu csütörtök reggel írt arról, két ember halhatott meg a nyugat-nílusi láz miatt, az ÁNTSZ most azt közölte, négy...","id":"20180823_Nyugatnilusi_laz_Magyarorszagon_nincs_jarvanyveszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6280f4cb-2edf-4ffa-a80c-e6a7a13e324e","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Nyugatnilusi_laz_Magyarorszagon_nincs_jarvanyveszely","timestamp":"2018. augusztus. 23. 19:05","title":"Négy ember halálát okozhatta már a nyugat-nílusi láz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad09e0-213a-4985-9734-c6a518ff2f23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a jövőbe mutató formatervet kapott új villanyautó szó szerint a vezetőt helyezi a középpontba.","shortLead":"Ez a jövőbe mutató formatervet kapott új villanyautó szó szerint a vezetőt helyezi a középpontba.","id":"20180824_aramutes_775_loeros_elektromos_hiperautoval_jott_ki_az_audi_pb18_etron_villanyauto_akkumulator_gyorstoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17ad09e0-213a-4985-9734-c6a518ff2f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf982da8-d4ab-4329-b02c-393e30d4cd52","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_aramutes_775_loeros_elektromos_hiperautoval_jott_ki_az_audi_pb18_etron_villanyauto_akkumulator_gyorstoltes","timestamp":"2018. augusztus. 24. 08:21","title":"Áramütés: 775 lóerős elektromos hiperautóval jött ki az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b17ae2-c549-4760-b84f-ee48bafa79de","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180824_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_12_Sodro_Eliza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4b17ae2-c549-4760-b84f-ee48bafa79de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9917cfca-37ac-44f0-9fac-1816c5ed11ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180824_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_12_Sodro_Eliza","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:00","title":"Sodró Eliza: Néha a hallgatás is bátorság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért hálás, hogy a média felkapta a hírt. A szerzetes tíz éve készül a papságra, remélhetőleg két év múlva elérkezik a papszentelés pillanata is, amit már nagyon vár. Majd arról értekezik, mi segítheti a papi pályára készülőt abban, hogy önmaga szexualitásával minél egészségesebben éljen.","shortLead":"Azért hálás, hogy a média felkapta a hírt. A szerzetes tíz éve készül a papságra, remélhetőleg két év múlva elérkezik...","id":"20180824_Jezsuita_szerzetes_A_szexualis_botranyok_sorozata_lesujto_megis_halas_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cc8b49-685e-4fe5-b31b-6f49ef304e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Jezsuita_szerzetes_A_szexualis_botranyok_sorozata_lesujto_megis_halas_vagyok","timestamp":"2018. augusztus. 24. 12:54","title":"Jezsuita szerzetes: A szexuális botrányok sorozata lesújtó, mégis hálás vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]