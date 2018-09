Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stílusosan ünnepelt Zlatan Ibrahimovic: olyan volt a felnőtt mezőnyben elért ötszázadik gólja, amilyet csak ő és nagyon kevés zseni tud lőni. A félezres határon a jelenleg játszó focisták közül eddig csak Messi és Ronaldo jutott túl.\r

","shortLead":"Stílusosan ünnepelt Zlatan Ibrahimovic: olyan volt a felnőtt mezőnyben elért ötszázadik gólja, amilyet csak ő és nagyon...","id":"20180916_Zlatan_otszazadik_golja__erdemes_megnezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231dc881-ca8a-4e88-90b9-86c247a9caa1","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Zlatan_otszazadik_golja__erdemes_megnezni","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:58","title":"Zlatan Ibrahimovic ötszázadik gólja - érdemes megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faeb5ee0-b085-4088-bd60-7e53dcb1c2e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési baleset történt az A11-es autópályán Norfolknál, egy fedélzeti kamera rögzítette, ahogy egy szürke furgon bevág, előz, majd repül. Jött a körforgalom, amit nem tudott bevenni a jármű.","shortLead":"Közlekedési baleset történt az A11-es autópályán Norfolknál, egy fedélzeti kamera rögzítette, ahogy egy szürke furgon...","id":"20180914_Hatalmasat_repult_a_furgon_a_levegoben_nem_vette_be_a_korforgalmat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faeb5ee0-b085-4088-bd60-7e53dcb1c2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5141371-8f85-45df-ade7-52929e47ea92","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_Hatalmasat_repult_a_furgon_a_levegoben_nem_vette_be_a_korforgalmat__video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:17","title":"Hatalmasat repült a furgon a levegőben, nem vette be a körforgalmat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a1b5af-d74a-4736-abaf-eb17b456babb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Déli szomszédunk szerint viszont nem az Európai Parlamentnek, hanem az Európai Bizottságnak kellett volna foglalkoznia az üggyel.","shortLead":"Déli szomszédunk szerint viszont nem az Európai Parlamentnek, hanem az Európai Bizottságnak kellett volna foglalkoznia...","id":"20180914_Sargentinijelentes_Zagrab_osztja_a_magyar_kormannyal_szemben_megfogalmazott_vadakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29a1b5af-d74a-4736-abaf-eb17b456babb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06281fba-30a0-4ad4-9b52-2d3ae36ff581","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Sargentinijelentes_Zagrab_osztja_a_magyar_kormannyal_szemben_megfogalmazott_vadakat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:03","title":"Sargentini-jelentés: Zágráb osztja a magyar kormánnyal szemben megfogalmazott vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c93c3b7-562a-4e9d-8666-b2402835b90b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ProCeed immár nem a háromajtós kivitelt, hanem az ötajtós shooting brake kivitelt jelenti a Kiánál.","shortLead":"A ProCeed immár nem a háromajtós kivitelt, hanem az ötajtós shooting brake kivitelt jelenti a Kiánál.","id":"20180915_vagany_sportkombi_a_kiatol_itt_az_uj_proceed_shooting_brake_zsolna_benzin_dizelmotor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c93c3b7-562a-4e9d-8666-b2402835b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d51e2d4-6451-461e-901a-8cd7f63b39d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_vagany_sportkombi_a_kiatol_itt_az_uj_proceed_shooting_brake_zsolna_benzin_dizelmotor","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:21","title":"Vagány sportkombi a Kiától, itt a szomszédban gyártott új ProCeed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1","c_author":"Csillag István","category":"gazdasag","description":"Ahogy a Pénzügykutató 1987-es bezárásakor, úgy most is akad egy kisstílű végrehajtó. ","shortLead":"Ahogy a Pénzügykutató 1987-es bezárásakor, úgy most is akad egy kisstílű végrehajtó. ","id":"20180914_csillag_istvan_hidegverrel_kzgazdasagi_intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1b8e9a-2f10-4dae-8aae-2eebbe7d5838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_csillag_istvan_hidegverrel_kzgazdasagi_intezet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:43","title":"Csillag István: Hidegvérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Goldblum – amikor éppen nem színészkedik, a Los Angeles-i Rockwell Table And Stage jazzvarietéjének állandó házigazdája. Most egy lemezen is megmutatja, hogy mit tud. ","shortLead":"Goldblum – amikor éppen nem színészkedik, a Los Angeles-i Rockwell Table And Stage jazzvarietéjének állandó...","id":"20180914_Jeff_Goldblum_jazz_album_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c433b144-0c5e-46aa-80b4-20da85dbaba4","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Jeff_Goldblum_jazz_album_zene","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:24","title":"Meglepetés: novemberben jazzalbummal jön Jeff Goldblum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Ismét összekavarhatja a szíriai lapokat az utolsó lázadó tartomány ellen készülődő offenzíva. Törökország leválhat az orosz–iráni tengelyről, az USA nagyobb szerepet vállalhat a konfliktusban.\r

","shortLead":"Ismét összekavarhatja a szíriai lapokat az utolsó lázadó tartomány ellen készülődő offenzíva. Törökország leválhat...","id":"201837__sziria_ujratoltve__amerikai_intes__dzsihadistak__a_felelem_bere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287d38b-ec82-4224-a7eb-240834af984d","keywords":null,"link":"/vilag/201837__sziria_ujratoltve__amerikai_intes__dzsihadistak__a_felelem_bere","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:30","title":"A nagyhatalmi érdekek ütközése miatt kritikus ponthoz ért a szíriai polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78362c1-c041-4ac1-95a3-fc7883c25353","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban kezelik majd Pjotr Verzilovot, a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik aktivistáját, a Vojna (Háború) művészcsoport alapítóját, akit szombaton késő este repülőn Berlinbe szállítottak egy egészségügyi járattal - számolt be a Bild című német lap.","shortLead":"Németországban kezelik majd Pjotr Verzilovot, a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik aktivistáját, a Vojna (Háború...","id":"20180916_Nemetorszagban_kezelik_Verzilovot_a_Pussy_Riot_megmergezett_aktivistajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78362c1-c041-4ac1-95a3-fc7883c25353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263481b0-8d64-441e-aab9-e5dcda478174","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Nemetorszagban_kezelik_Verzilovot_a_Pussy_Riot_megmergezett_aktivistajat","timestamp":"2018. szeptember. 16. 06:57","title":"Németországban kezelik Verzilovot, a Pussy Riot megmérgezett aktivistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]