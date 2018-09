Az amerikai elnökök Richard Nixon óta biztosak lehetnek abban, hogy a beiktatás hivatalos ceremóniája és a Fehér Ház lakberendezői átalakításának informális joga mellett menetrendszerű jussuk lesz az is, hogy Bob Woodward könyvet ír róluk, illetve kormányuk működéséről. Donald Trump a múlt héten szembesülhetett vele, az olvasók pedig keddtől vehették kezükbe a 75 éves sztárújságíró könyvét, ami a Félelem: Trump a Fehér Házban címet viseli. A vaskos kötet Woodwardra jellemző módon rengeteg interjúra támaszkodik, számos olyan esemény leírását tartalmazza, amelyen az olvasó ott érezheti magát, és tele van máris idézett kijelentésekkel: „az elnök egy idióta” (John Kelly kabinetfőnök), „egy ötödik-hatodik osztályos szintjén kommunikál” (Jim Mattis védelmi miniszter). Az érintettek persze azt állítják, ilyet soha nem mondtak, Trump pedig hétfőn a Twitteren megüzente, majd ő megírja az igazságot, mert „a novemberi választások előtt a demokraták emberévé vált” Woodward könyve tele van valótlanságokkal.

Woodward könyve persze borítékolhatóan sikeres lesz, mint a legtöbb műve azóta, hogy a Watergate-botrány elnököt buktató tényfeltáró krónikásaként megismerte a világ az ő és kollégája, Carl Bernstein nevét. Az írásból származó dollármilliók kényelmes életet, s Washington előkelő negyedében, Georgetownban nagy házat eredményeztek Robert Upshur Woodwardnak, aki 1943-ban az Illinois állambeli Genevában, egy ügyvéd fiaként született. 12 éves volt, amikor a szülei elváltak, és későbbi újságírói kíváncsiságát onnan eredezteti, hogy amikor tizenévesen esténként az apja irodájában takarított, mindig belenézett a kidobott dossziékba, amelyekből sok érdekes információt felcsipegetett. Haditengerészeti ösztöndíjjal a Yale Egyetemre ment irodalmat és történelmet tanulni, s a diplomaszerzés után, 1965-ben önként beállt a hadseregbe. Úgy okoskodott, hogy akkor több befolyása lesz arra, hova vezénylik. Nem tévedett: csatát soha nem látott, és négy évet töltött kommunikációs tisztként hadihajókon.

Az apja azt szerette volna, ha jogot végez, s bár fel is vették a Harvardra, Woodward a The Washington Post napilaphoz jelentkezett gyakornoknak. Kéthetes próbaideje totális kudarcnak bizonyult: 17 sztorit írt, amelyekből egy sem látott nyomdafestéket. A kiadói csoporthoz tartozó megyei laphoz, a The Montgomery County Sentinelhez küldték. Munkamániájának köszönhetően ott Woodward egy év alatt vezető riporter lett, és 1971 szeptemberében visszakerült a Posthoz, ahol a bűnügyi rovat éjjeli ügyeleteseként kezdett. A washingtoni eseményekkel foglalkozó rovat vezetője 1972. június 17-én azért őt mozgósította, mert Woodward a kollégáitól eltérően nem berzenkedett az ellen, hogy szombaton is dolgozzon. Így ő kapta feladatául a tudósítást arról, hogy öt embert tetten értek, amint betörtek a Demokrata Pártnak a Watergate-épületben lévő főhadiszállására.

A kezdő újságíró Woodward mellé adták az idősebb és tapasztaltabb Carl Bernsteint, aki 16 éves kora óta sürgölődött a Postnál. Két eltérő karakter hozta össze aztán a XX. század egyik leghíresebb újságírói teljesítményét: a republikánus patrícius családból származó – 1968-ban még Richard Nixonra szavazó, azóta viszont soha nem voksoló – Woodward volt a szívós tényfeltáró, míg a washingtoni kommunista zsidó famíliába született, bohém és kiszámíthatatlan Bernstein a jó tollú zsurnaliszta, aki formába öntötte a cikkeket. A Watergate-botrány nyomán Nixon – elkerülendő a biztosra vehető alkotmányos vádemelést és a hivatalából való eltávolítást – eddigi egyedüli amerikai elnökként 1974. augusztus 9-én lemondott. Woodward és Bernstein fiatalon szakmájuk igazi hírességei lettek, különösen, hogy a történet jogait 450 ezer dollárért megvásárló Robert Redford és Dustin Hoffman főszereplésével már 1976-ban kijött a duó által a botrányról írt könyvből készült, Az elnök emberei című sikerfilm. Amiben olyan romantikus hősöknek mutatták be őket, hogy mindenki újságíró akart lenni.

Robert Redford Bob Woodward szerepében Az elnök emberei című filmben. Újrahívás

A kettős még letette az asztalra a Nixon lemondásáig vezető időszakot megörökítő Az utolsó napok (The Final Days) című második közös könyvet, aztán elváltak az útjaik. Bernstein is termékeny újságíró és író maradt, de inkább az alkohollal való küzdelme, a nőügyei – randizott Bianca Jaggerrel és Liz Taylorral is –, valamint a Nora Ephron írónővel kötött, viharos házassága, majd válása kapcsán emlegették. Woodward viszont a Post kivételezett szerkesztőjeként dolgozott, s egymás után állt elő sikerkönyvekkel. Írt a legfelső bíróságról, a drogproblémáktól sújtott John Belushi hollywoodi sztár életéről és túladagolás miatti haláláról, a CIA titkos műveleteiről. Portrékönyvet alkotott Alan Greenspanről, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed volt elnökéről, és 2005-ben Mark Feltről, aki abban az évben vallotta be, hogy az FBI harmadik embereként ő volt a Mély Torok, aki Woodwardnak és Bernsteinnek súgott a Watergate-ügyben.

Legfontosabb alanyai azonban az elnökök voltak; akár a háborúikról, akár a fehér házi titkaikról kellett lerántani a leplet, Woodward mindig szenzációval állt elő. A könyvek mindig több százezer példányban keltek el, ám a kritikusok elkezdtek fanyalogni, mondván: a Watergate egykori könyörtelen tényfeltárója olyan sztárújságíróvá vált, aki élvezi a celeblétet, valamint azt, hogy vele mindenki szóba áll, előtte minden ajtó megnyílik, s erre a bennfentességre rá is játszik. Soraiból azt is kiolvasták, hogy kapcsolatai megőrzése érdekében kesztyűs kézzel bánik a forrásaival: akik információt adnak neki, azokat hajlamos jó színben feltüntetni. Mindig is kiválóan bírta rá a megszólalásra az elnökök embereit. George Stephanopoulos, Bill Clinton volt kommunikációs igazgatója például úgy emlékezett, a sármos Woodward csendes, de csökönyös rámenősséggel mindenkinek ügyesen azt sugallta, hogy már többen megszólaltak, s most ő következik.

Igazán gyilkos kritikát Woodward Joan Didion írónőtől kapott, aki 1996-ban a New York Review of Books irodalmi lapban szedte ízekre öt könyvét és vele a szerzői módszerét. Az amerikai „új újságírás” – aminek legismertebb férfi képviselője Tom Wolfe – nagyasszonya szerint Woodward szinte gépíróként rögzíti a neki elmondottakat, a stílusa száraz, sokat emlegetett pártatlansága pedig lényegében lustaság, mert csak leírja, de nem ütközteti az ellenkező véleményeket, illetve állításokat. Külön is képtelenségnek nevezte Woodwardnak azt a könyvében leírt, sokat emlegetett állítását, hogy William Casey, a CIA volt igazgatója a halálos ágyán bevallotta neki: tudott az iráni fegyvereladásokból a nicaraguai kontráknak átcsatornázott pénzekről. Az ehhez hasonló, érzelmesen leírt „emberi történeteket” Woodward könyveiben Didion politikai pornográfiának minősítette.

Belushi özvegye és barátai azért voltak dühösek, mert az először és utoljára a szórakoztatóipar területére kalandozott Woodward kizárólag a drogfogyasztásra összpontosított, és lazán bánt a tényekkel. Woodward két Pulitzer-díjat kapott: az egyiket a Watergate-botrányért, a másikat a Post csapatának tagjaként a New York és Washington elleni 2001. szeptember 11-ei terrortámadásról írt tudósításért. Az utóbbi esemény a bírálói szerint őt is annyira a hatalmába kerítette, hogy az arról, illetve az afganisztáni háborúról szóló könyvében elfogult volt George W. Bushsal (akinek hivatali idejéről összesen négy művet tett le az asztalra). A Postnál pedig azt vették zokon, hogy a Mély Torok mögött álló Feltet – mivel Woodward úgy vélte, még nem leplezheti le – a Vanity Fair nevezte meg elsőként. Ráadásul Woodward nem a munkatársainak, hanem az NBC tévéhíradójánál dolgozó kollégájának, Tom Brokaw-nak árulta el, melyik arlingtoni mélygarázsban találkozott a híres informátorral.