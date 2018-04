Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ec30266-53a0-4c7d-838f-14925c1c0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint Amszterdamban, 2019-ben vehetik birtokba a járókelők azt a hidat, amin négy 3D-nyomtatást végző robot dolgozott az elmúlt fél évben.","shortLead":"A tervek szerint Amszterdamban, 2019-ben vehetik birtokba a járókelők azt a hidat, amin négy 3D-nyomtatást végző robot...","id":"20180417_3d_nyomtatas_hid_hollandia_mx3d","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec30266-53a0-4c7d-838f-14925c1c0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7baa2eb-8357-4812-9165-394140fb5c94","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_3d_nyomtatas_hid_hollandia_mx3d","timestamp":"2018. április. 17. 09:03","title":"Egy 4,5 tonnás komplett hidat nyomtattak ki Hollandiában – 4 robot 6 hónap alatt készült el vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves kislány volt az első, akin gyermek-tüdőtranszplantációt végeztek el Magyarországon. Dorka \"bakancslistáján\" bár sok terv van, leginkább utazni szeretne, hogy \"bepótolja ezt a 13 évet\".","shortLead":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves...","id":"20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a28ba00-ca79-4456-96be-797ba05e190f","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 16:50","title":"Síelni tanulna, és bejárná a világot a tüdőátültetésen átesett magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87a54b-9a50-49b7-9eba-93c85bbd2244","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan lekerülnek rólunk a kabátok után még a dzsekik is, így különösen jól jöhet, hogy egy igen hasznos funkcióval egészítették ki a népszerű fitneszalkalmazást.","shortLead":"Lassan lekerülnek rólunk a kabátok után még a dzsekik is, így különösen jól jöhet, hogy egy igen hasznos funkcióval...","id":"20180417_kiegeszitett_szemelyi_adzos_alkalmazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a87a54b-9a50-49b7-9eba-93c85bbd2244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc6dde0-b762-4955-b3ef-3f5e3bf56437","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_kiegeszitett_szemelyi_adzos_alkalmazas","timestamp":"2018. április. 17. 14:03","title":"Érdemes kipróbálni: felturbózták az ingyenes személyiedző-programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340aa2f5-66e9-45ad-9f2a-bb7321b93596","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan megkötik a szerződést a Puskás stadion kommunikációs feladatainak ellátásáról.","shortLead":"Hamarosan megkötik a szerződést a Puskás stadion kommunikációs feladatainak ellátásáról.","id":"20180418_Hatvanmillio_forintbol_reklamozzak_a_stadionepitest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340aa2f5-66e9-45ad-9f2a-bb7321b93596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3973369a-a1f1-4edd-a32e-e9d60dc9670a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Hatvanmillio_forintbol_reklamozzak_a_stadionepitest","timestamp":"2018. április. 18. 17:15","title":"Hatvanmillió forintból reklámozzák a stadionépítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a5ea16-3d99-4df0-8bd2-d0ed3615932d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Modernkori szolgaságban él az a mintegy 150 ezer észak-koreai vendégmunkás, aki külföldön, leginkább Oroszországban, Lengyelországban és Kínában dolgozik, hogy valamennyi pénzt haza juttathasson a kommunista diktatúrában maradt családtagoknak. A bérek jelentős részét az észak-koreai állam nyúlja le.","shortLead":"Modernkori szolgaságban él az a mintegy 150 ezer észak-koreai vendégmunkás, aki külföldön, leginkább Oroszországban...","id":"20180417_Igy_kuldenek_haza_egymilliard_fontot_az_eszakkoreai_vendegmunkasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a5ea16-3d99-4df0-8bd2-d0ed3615932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb018ce9-e125-45d3-b999-865296723d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Igy_kuldenek_haza_egymilliard_fontot_az_eszakkoreai_vendegmunkasok","timestamp":"2018. április. 17. 13:55","title":"Így küldenek haza egymilliárd fontot az észak-koreai vendégmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában, de nem találja, annak fontos oka van.","shortLead":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában...","id":"20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffffcda-d4e2-45ff-bc0d-9ecb88d50cae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","timestamp":"2018. április. 18. 13:22","title":"Kötelező az automata-segélyhívó az új autókban, de mégsincs benne – hogyan is van ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e729c298-7f25-45d5-a9c9-53bc584dfff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a BMW árpilis 1-jén viccelődött egy látványos tuninggal, addig az oroszok komolyan vették a \"felhívást\".","shortLead":"Amíg a BMW árpilis 1-jén viccelődött egy látványos tuninggal, addig az oroszok komolyan vették a \"felhívást\".","id":"20180418_lada_niva_4x4_optikai_tuning","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e729c298-7f25-45d5-a9c9-53bc584dfff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef695be-af7c-464f-9271-87c583952877","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_lada_niva_4x4_optikai_tuning","timestamp":"2018. április. 18. 10:21","title":"Az oroszok tényleg megcsinálták a Lada Niva-tuningot, amin más autógyártó csak viccelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"A vagyonomat az Orbán-kormány ellen fogom felhasználni\" – üzente Ungár Péter, csakhogy az az anyján múlik, hogy mennyihez férhet hozzá a milliárdjaiból.","shortLead":"\"A vagyonomat az Orbán-kormány ellen fogom felhasználni\" – üzente Ungár Péter, csakhogy az az anyján múlik...","id":"20180418_Schmidt_Marian_mulik_hogy_Ungar_Peter_mennyit_mozgosithat_a_vagyonabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b7933-043f-440d-916c-65ceb882dfa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Schmidt_Marian_mulik_hogy_Ungar_Peter_mennyit_mozgosithat_a_vagyonabol","timestamp":"2018. április. 18. 12:59","title":"Schmidt Márián múlik, hogy Ungár Péter mennyit mozgósíthat a vagyonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]