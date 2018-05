Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil Rodrigo Koxa hivatalosan hétfőn lett rekorder egy tavaly novemberi szörfözésével, amikor egy 24,38 méter magas hullámot lovagolt meg. A felvétel a portugáliai Nazarénél készült.","shortLead":"A brazil Rodrigo Koxa hivatalosan hétfőn lett rekorder egy tavaly novemberi szörfözésével, amikor egy 24,38 méter magas...","id":"20180430_Video_Vilagcsucs_nagysagu_hullamot_sikerult_elkapnia_a_szorfosnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e600beb6-ed54-4900-b486-230252f8fb4d","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Video_Vilagcsucs_nagysagu_hullamot_sikerult_elkapnia_a_szorfosnek","timestamp":"2018. április. 30. 16:40","title":"Videó: Világcsúcsot érő 25 méteres hullámot kapott el egy szörfös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef455d3d-1876-4879-b526-a28d3f862bd4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Deportivo La Coruna megverésével a Barcelona bajnok lett, a Depor viszont kiesett az első osztályból.","shortLead":"A Deportivo La Coruna megverésével a Barcelona bajnok lett, a Depor viszont kiesett az első osztályból.","id":"20180430_deportivo_barcelona_messi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef455d3d-1876-4879-b526-a28d3f862bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8831f7fb-2488-4235-961e-314a4bd3ef13","keywords":null,"link":"/sport/20180430_deportivo_barcelona_messi","timestamp":"2018. április. 30. 07:25","title":"Messi mesterhármasával bajnok lett a Barcelona, íme a gólok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0a2057-75fb-4387-a941-e90ff4085e8c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napok óta nem ad életjelet magáról egy olasz férfi, aki állítólag Budapesten keresztül tartott hazafelé. A magyar rendőrséget azonban senki nem kereste az ügyben.","shortLead":"Napok óta nem ad életjelet magáról egy olasz férfi, aki állítólag Budapesten keresztül tartott hazafelé. A magyar...","id":"20180501_Eltunt_olasz_ferfit_keresnek_aki_allitolag_Budapesten_szallt_at_egy_buszra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc0a2057-75fb-4387-a941-e90ff4085e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08d158a-bb2c-4e3e-a38c-628a1206cc24","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Eltunt_olasz_ferfit_keresnek_aki_allitolag_Budapesten_szallt_at_egy_buszra","timestamp":"2018. május. 01. 09:45","title":"Eltűnt olasz férfit keresnek, aki állítólag utoljára Budapesten szállt le egy buszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","shortLead":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","id":"20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758daaad-f179-40dd-b973-4e8c61f80d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","timestamp":"2018. április. 29. 16:27","title":"Hamilton nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy sajtóközlemény révén érkeztek hírek Klein Dávidról, és olasz társairól. Izgalmak is akadtak bőven, de baj nem volt.","shortLead":"Egy sajtóközlemény révén érkeztek hírek Klein Dávidról, és olasz társairól. Izgalmak is akadtak bőven, de baj nem volt.","id":"20180430_Klein_David_sisapangma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09178722-fab3-49c2-988b-56534de52e90","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Klein_David_sisapangma","timestamp":"2018. április. 30. 14:49","title":"Klein Dávid megúszta, de társa alatt beszakadt a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d9aa22-dd47-42df-a68f-0c132e0fe187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház közleményt adott ki, az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett. ","shortLead":"A Fehér Ház közleményt adott ki, az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett. ","id":"20180501_Trump_Putyin_es_Netanjahu_is_az_irani_atomprogram_korul_porog","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15d9aa22-dd47-42df-a68f-0c132e0fe187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8787ceb-6503-4da4-8fc5-64a895d855e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Trump_Putyin_es_Netanjahu_is_az_irani_atomprogram_korul_porog","timestamp":"2018. május. 01. 09:05","title":"Trump, Putyin és Netanjahu is az iráni atomprogram körül pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc4905f-355a-47d1-9375-710e84ccfa7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XXI. század már a demonstrációkon is velünk van.","shortLead":"A XXI. század már a demonstrációkon is velünk van.","id":"20180430_Tuntetni_is_lehet_menni_a_Momentum_telekocsis_appjaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cc4905f-355a-47d1-9375-710e84ccfa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faac2d99-70f9-4c29-a11f-52d11c38c43d","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Tuntetni_is_lehet_menni_a_Momentum_telekocsis_appjaval","timestamp":"2018. április. 30. 13:24","title":"Tüntetni is lehet menni a Momentum telekocsis appjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbef17ce-6298-4abb-81df-5d135f693ee1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiégett szombaton egy kínai család tetőtéri lakása Pécsen. Négyéves gyermekük összes játéka odaveszett a tűzben.","shortLead":"Kiégett szombaton egy kínai család tetőtéri lakása Pécsen. Négyéves gyermekük összes játéka odaveszett a tűzben.","id":"20180429_jatekait_siratja_a_szombati_tuz_utan_egy_negyeves_kisfiu_pecsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbef17ce-6298-4abb-81df-5d135f693ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89d24b6-1058-4f03-b9fc-9fea264edfcd","keywords":null,"link":"/elet/20180429_jatekait_siratja_a_szombati_tuz_utan_egy_negyeves_kisfiu_pecsen","timestamp":"2018. április. 29. 15:40","title":"Játékait siratja a szombati tűz után egy négyéves kisfiú Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]