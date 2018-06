Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden még erős lesz a felmelegedés, délen 35, 36 fok is lehet, de gyenge hidegfront is érkezik, ami viharokat hoz. Kedd éjjel ugyancsak zenghet az ég, és a szerda is viharosnak ígérkezik, főként a déli megyékben. ","shortLead":"Kedden még erős lesz a felmelegedés, délen 35, 36 fok is lehet, de gyenge hidegfront is érkezik, ami viharokat hoz...","id":"20180611_heves_viharok_jonnek_kedden_csutortokon_pedig_erkezik_a_lehules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08e2172-4b37-4e3d-87da-41c1b0bc69fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_heves_viharok_jonnek_kedden_csutortokon_pedig_erkezik_a_lehules","timestamp":"2018. június. 11. 17:58","title":"Heves viharok jönnek kedden, csütörtökön pedig érkezik a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eddig megfigyelt legnagyobb mértékű korallpusztulás sújtja az ausztrál Nagy-korallzátony területének egészét – derült ki az Ausztrál Tengertudományi Intézet (AIMS) legújabb jelentéséből.","shortLead":"Az eddig megfigyelt legnagyobb mértékű korallpusztulás sújtja az ausztrál Nagy-korallzátony területének egészét –...","id":"20180609_Peldatlan_pusztulas_sujtja_az_ausztral_Nagykorallzatonyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d20c42a-96ba-402a-b3e8-e23562ffd048","keywords":null,"link":"/elet/20180609_Peldatlan_pusztulas_sujtja_az_ausztral_Nagykorallzatonyt","timestamp":"2018. június. 09. 21:13","title":"Példátlan pusztulás sújtja az ausztrál Nagy-korallzátonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma estétől vasárnap éjfélig zivatartevékenység várható dél, délkelet felől északnyugat felé haladva több hullámban. A vihar Budapest felé halad.","shortLead":"Ma estétől vasárnap éjfélig zivatartevékenység várható dél, délkelet felől északnyugat felé haladva több hullámban...","id":"20180609_Ujabb_riasztas_felhoszakadas_es_jeg_johet_eros_szellokesek_lehetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e717066-8a7b-4f65-ba78-39488483b2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ujabb_riasztas_felhoszakadas_es_jeg_johet_eros_szellokesek_lehetnek","timestamp":"2018. június. 09. 19:26","title":"Újabb riasztás: felhőszakadás és jég jöhet, erős széllökések lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","id":"20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1729e9a-72f9-47a7-a014-6c191027dced","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","timestamp":"2018. június. 11. 10:04","title":"Fotók érkeztek a villamossal ütköző kisvasúti kocsikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynő férje egy idő óta visszavonultan él, nem mutatkozik a nyilvánosság előtt - na jó, unokája, Harry herceg esküvője kivétel volt -, születésnapját is családi körben ünnepelte. És a felesége születésnapjára rendezett katonai parádén sem jelent meg.\r

\r

","shortLead":"II. Erzsébet királynő férje egy idő óta visszavonultan él, nem mutatkozik a nyilvánosság előtt - na jó, unokája, Harry...","id":"20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d5512a-1d8c-4c75-b031-c9099c864e90","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","timestamp":"2018. június. 10. 13:18","title":"Csendes volt Fülöp herceg 97. születésnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01d4b7b-3f36-42c5-85cd-42b69c6b3014","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A díj fennállásának az ötödik évfordulója alkalmából kiállítás nyílik az eddigi díjazottak és finalisták munkáiból. ","shortLead":"A díj fennállásának az ötödik évfordulója alkalmából kiállítás nyílik az eddigi díjazottak és finalisták munkáiból. ","id":"20180611_Hemzo_dij_nyertesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c01d4b7b-3f36-42c5-85cd-42b69c6b3014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0663ac9c-6944-4628-9263-48e70d555cbe","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180611_Hemzo_dij_nyertesek","timestamp":"2018. június. 11. 18:05","title":"Két nyertese is van idén a Hemző-díjnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e7d24-3a87-4af4-9551-7dcb51701e43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Columbo szobra mögé rejtette el a készítője, Kolodko Mihály.","shortLead":"Columbo szobra mögé rejtette el a készítője, Kolodko Mihály.","id":"20180611_ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6e7d24-3a87-4af4-9551-7dcb51701e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadef870-0209-4cfc-b405-d98255357f31","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_budapesten","timestamp":"2018. június. 11. 12:53","title":"Újabb gerillaszobor tűnt fel Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514accc8-e372-47cb-94a7-f4ab848a1730","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"920 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát, és további 2,5 millióan nem tudnak hova menni. ","shortLead":"920 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát, és további 2,5 millióan nem tudnak hova menni. ","id":"20180611_Kozel_egymillioan_valtak_hontalanna_iden_Sziriaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514accc8-e372-47cb-94a7-f4ab848a1730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297aebf0-d02c-4659-94a8-db4acc4b3b21","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Kozel_egymillioan_valtak_hontalanna_iden_Sziriaban","timestamp":"2018. június. 11. 12:10","title":"Közel egymillióan váltak hontalanná idén Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]