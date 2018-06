Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális demokrácia leépülése. Magyarországot is példaként említik.","shortLead":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális...","id":"20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb0434b-139e-4b05-b95f-1cfaaab7cbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","timestamp":"2018. június. 15. 15:16","title":"Elcsalt választás, börtönbe vetett ellenzék – ez jöhet Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329efb74-0e75-4516-ad14-9492d132543b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan több ezer kilométert utaznak, hogy részt vehessenek a projektben.","shortLead":"Sokan több ezer kilométert utaznak, hogy részt vehessenek a projektben.","id":"20180616_Tizenegyezer_meztelen_ember_all_modellt_egy_amerikai_fotosnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=329efb74-0e75-4516-ad14-9492d132543b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae94864-c143-432b-b736-e695548be0ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Tizenegyezer_meztelen_ember_all_modellt_egy_amerikai_fotosnak","timestamp":"2018. június. 16. 10:52","title":"Tizenegyezer meztelen ember áll modellt egy amerikai fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8886c9-0f27-49ea-b3c2-f23fa878f2f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kocsmának korábban a NAV-val, most az önkormányzattal gyűlt meg a baja.","shortLead":"A kocsmának korábban a NAV-val, most az önkormányzattal gyűlt meg a baja.","id":"20180616_Bezar_a_Jozsefvaros_egyik_kultikus_szorakozohelye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef8886c9-0f27-49ea-b3c2-f23fa878f2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a0b0e-65c0-4e6e-9614-18d59a40d86d","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_Bezar_a_Jozsefvaros_egyik_kultikus_szorakozohelye","timestamp":"2018. június. 16. 15:42","title":"Bezár a Józsefváros egyik kultikus szórakozóhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911f8a73-a7a7-40e1-b88a-784eb7851e73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán látni olyan előzékenységet, mint amilyet a napokban rögzített a Rákóczi úton közlekedő busz fedélzeti kamerája.","shortLead":"Ritkán látni olyan előzékenységet, mint amilyet a napokban rögzített a Rákóczi úton közlekedő busz fedélzeti kamerája.","id":"20180615_budapest_kozlekedes_busz_kerekparos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=911f8a73-a7a7-40e1-b88a-784eb7851e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d770af82-9f89-4367-b3a7-58810bca4daf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_budapest_kozlekedes_busz_kerekparos_video","timestamp":"2018. június. 15. 04:01","title":"Olyan jelenetet rögzített a budapesti buszos kamerája, amiből minden közlekedő tanulhatna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben a kórházi fertőzések csökkentése az egyik legsürgetőbb feladat. Bár elődje igyekezett a problémát elhallgatni, az adatok Káslert támasztják alá: 2012-ben Magyarország világelső volt a kórházi fertőzésekben.","shortLead":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben...","id":"20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4142c-bb1c-46e5-ac45-2f9d9c745ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","timestamp":"2018. június. 15. 06:30","title":"Valaki csúnyán ködösít az egészségügyben, és ebbe még sokan belehalhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása még rossz se tud lenni. Mintha olyan emberek készítették volna, akiknek semmi közük a filmkészítéshez. Kritika. ","shortLead":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása...","id":"20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258baf0f-f7a6-45c3-aa9d-937351fb8490","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","timestamp":"2018. június. 14. 20:00","title":"Travolta új gengszterfilmje viccnek is rossz, pedig nagyon is komolyan gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f432155d-f27d-442a-a4dd-bc6a59590748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Amerikában készült fedélzeti kamerás videó tökéletesen megmutatja, milyen kárt tud okozni egy nagy sebességnél elszabadult kerék.","shortLead":"Az Amerikában készült fedélzeti kamerás videó tökéletesen megmutatja, milyen kárt tud okozni egy nagy sebességnél...","id":"20180616_kiesett_kerek_jeep_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f432155d-f27d-442a-a4dd-bc6a59590748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ae6a9a-0ac0-4d99-93f6-f59ed0f278ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kiesett_kerek_jeep_baleset_video","timestamp":"2018. június. 16. 04:01","title":"80+ km/h-nál szakadt ki a Jeep kereke, letarolta a szemből érkező Nissant – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki, megéri-e ingatlanosnak állni.","shortLead":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki...","id":"20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b2e944-67bc-48ef-b70a-79ae8f33a78e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","timestamp":"2018. június. 15. 12:16","title":"Itt a fizetés, amire mindig is kíváncsi volt: ennyit keresnek az ingatlanközvetítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]