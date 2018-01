[{"available":true,"c_guid":"7a0bf1f8-a023-419d-b0c7-63d93f9eb868","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"gazdasag","description":"Faék egyszerűségű életbölcsességekkel, frázisokkal operálnak, de tízezres sportcsarnokokat töltenek meg és iskolásokat tréningeznek. Kritikusaik több szempontból is aggasztónak tartják, ami zajlik.","shortLead":"Faék egyszerűségű életbölcsességekkel, frázisokkal operálnak, de tízezres sportcsarnokokat töltenek meg és iskolásokat...","id":"201751__motivacios_piac__szabo_peter__sikerrecept__valami_amerika","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a0bf1f8-a023-419d-b0c7-63d93f9eb868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e623827-adb2-446a-8d9b-089227c38f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/201751__motivacios_piac__szabo_peter__sikerrecept__valami_amerika","timestamp":"2018. január. 20. 09:00","title":"Óvnak a botcsinálta motivációs trénerektől, akik már bölcsiben is terjesztenék az igét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagászoknak olyan galaxisról sikerült képet készíteniük, amely az ősrobbanás után mindössze 500 millió évvel létezett már.","shortLead":"A csillagászoknak olyan galaxisról sikerült képet készíteniük, amely az ősrobbanás után mindössze 500 millió évvel...","id":"20180120_legregebbi_ismert_galaxis_spt0615_jd_a_tejutrendszerben_hubble_kozeli_felvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf51d45-4934-4378-a97d-966c892b7904","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_legregebbi_ismert_galaxis_spt0615_jd_a_tejutrendszerben_hubble_kozeli_felvetel","timestamp":"2018. január. 20. 09:03","title":"Különlegesen közeli felvételt készített a Hubble űrteleszkóp a legrégebbi ismert galaxisról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151bff72-8730-42b8-ba61-16ea8192a9ec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok sikeresen elindította szombatra virradóra GEO-4 katonai műholdját egy Atlas V hordozórakéta fedélzetén a floridai Cape Canaveralnél lévő űrállomásról.","shortLead":"Az Egyesült Államok sikeresen elindította szombatra virradóra GEO-4 katonai műholdját egy Atlas V hordozórakéta...","id":"20180120_Katonai_muholdat_lott_fel_az_USA_ballisztikus_raketak_eszlelesere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151bff72-8730-42b8-ba61-16ea8192a9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c5471a-8242-4bbb-b59c-040a99e9aeaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_Katonai_muholdat_lott_fel_az_USA_ballisztikus_raketak_eszlelesere","timestamp":"2018. január. 20. 13:08","title":"Katonai műholdat lőtt fel az USA ballisztikus rakéták észlelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kétszámjegyű növekedésére lehet számítani az idén az új járművek magyarországi piacán a prémium autók szegmensében.","shortLead":"Kétszámjegyű növekedésére lehet számítani az idén az új járművek magyarországi piacán a prémium autók szegmensében.","id":"20180120_Stabil_novekedes_varhato_a_magyarorszagi_premium_autok_piacan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab57683-66e0-4ccc-ba49-eb45fafcfab9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_Stabil_novekedes_varhato_a_magyarorszagi_premium_autok_piacan","timestamp":"2018. január. 20. 09:05","title":"Stabil növekedés várható a magyarországi prémium autók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Politikus még nem töltötte be ezt a funkciót.","shortLead":"Politikus még nem töltötte be ezt a funkciót.","id":"20180121_cirkusz_ujhelyi_istvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76521097-3817-4e13-949f-112937d45b68","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_cirkusz_ujhelyi_istvan","timestamp":"2018. január. 21. 15:55","title":"A cirkusz nemzetközi nagykövete lett Ujhelyi István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég biztonsági rést találni a Google Pixel telefonjában ahhoz, hogy sok millió üsse a szemfüles hibavadász markát. A Google még meg is emelte a legnagyobb kifizethető díjat.","shortLead":"Elég biztonsági rést találni a Google Pixel telefonjában ahhoz, hogy sok millió üsse a szemfüles hibavadász markát...","id":"20180121_google_bug_bounty_program_legmagasabb_jutalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ad193b-7123-414f-8bdd-3a8372379d27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180121_google_bug_bounty_program_legmagasabb_jutalom","timestamp":"2018. január. 21. 20:11","title":"Így lehet milliókat keresni a Pixel telefonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd8cf0e-3569-41c2-9f1b-b8ebffbb9888","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A digitális kor újdonságaira a református, az evangélikus és a katolikus egyház is nyitott, de utóbbinál egy dolog tabu: a gyónás \"automatizálásáról\" szó sem lehet.","shortLead":"A digitális kor újdonságaira a református, az evangélikus és a katolikus egyház is nyitott, de utóbbinál egy dolog...","id":"201751_deus_ex_machina","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdd8cf0e-3569-41c2-9f1b-b8ebffbb9888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc37612-cb71-48b7-adbc-dca597e62cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/201751_deus_ex_machina","timestamp":"2018. január. 20. 11:00","title":"Isteni ötletek: áldást osztó robot és ájtatosságalkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ca0be3-c503-4a6d-afbf-b29ed98aff22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos tévhit kering az Egyesült Államok gazdag lakóiról, különösen azok körében, akiknek nincs hétjegyű összeg a bankszámlájukon. ","shortLead":"Számos tévhit kering az Egyesült Államok gazdag lakóiról, különösen azok körében, akiknek nincs hétjegyű összeg...","id":"20180120_Hat_meghokkento_teny_amit_csak_kevesen_tudnak_az_amerikai_milliomosokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24ca0be3-c503-4a6d-afbf-b29ed98aff22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c474ce4c-082d-4e42-9ae4-4f4a9ea0f4de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_Hat_meghokkento_teny_amit_csak_kevesen_tudnak_az_amerikai_milliomosokrol","timestamp":"2018. január. 20. 07:15","title":"Hat meghökkentő tény, amit csak kevesen tudnak az amerikai milliomosokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]