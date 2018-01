[{"available":true,"c_guid":"7b694d80-781c-4d08-9d29-ce9bd644ceb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számos állami forrásból támogatott Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) által szervezett misén beszédet mond Boross Péter, Lezsák Sándor országgyűlési alelnök és Szakály Sándor történész. A Maszihisz levélben figyelemezteti Lezsákot felelősségére. Úgy látják, Horthy kultuszát építeni \"a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján, minden magyar áldozat emlékének megtiprása. Zsidóké és nem zsidóké egyaránt.\"\r

\r

","shortLead":"A számos állami forrásból támogatott Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) által szervezett misén beszédet mond...","id":"20180124_Kereszteny_ertelmisegiek_mondatnanak_szeretettel_es_tisztelettel_emlekezo_miset_Horthyrol_a_nemzetkozi_holokauszt_emleknapon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b694d80-781c-4d08-9d29-ce9bd644ceb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f42ffdc-394b-4161-a987-c0289111f50b","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Kereszteny_ertelmisegiek_mondatnanak_szeretettel_es_tisztelettel_emlekezo_miset_Horthyrol_a_nemzetkozi_holokauszt_emleknapon","timestamp":"2018. január. 24. 12:12","title":"Keresztény értelmiségiek mondatnának \"szeretettel és tisztelettel\" emlékező misét Horthyról a nemzetközi holokauszt-emléknapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai szenátus kedden éjjel megszavazta Donald Trump elnök jelöltjét az amerikai jegybank, a Fed élére. Megválasztását lényegében \"biztonságos döntésként\" értékelték a BBC-nek nyilatkozó szakemberek. ","shortLead":"Az amerikai szenátus kedden éjjel megszavazta Donald Trump elnök jelöltjét az amerikai jegybank, a Fed élére...","id":"20180124_Nincs_kozgazdasz_diplomaja_megis_a_Trumpjelolt_lett_Amerika_bankfonoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd553a32-2d13-4440-a286-5d3aa1c63f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180124_Nincs_kozgazdasz_diplomaja_megis_a_Trumpjelolt_lett_Amerika_bankfonoke","timestamp":"2018. január. 24. 09:55","title":"Nincs közgazdász diplomája, mégis a Trump-jelölt lett Amerika bankfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cdac3a-ce7b-4f28-a6ea-e965ba747a4c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Donald Trump lábon lőtte magát. Ha Washington kiszáll a szabadkereskedelemből, mások ugrásra készen várják, hogy elfoglalják a helyét. A verseny folytatódik.","shortLead":"Donald Trump lábon lőtte magát. Ha Washington kiszáll a szabadkereskedelemből, mások ugrásra készen várják...","id":"20180124_Amerika_nelkul_is_van_elet_szabadkereskedelem_is_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54cdac3a-ce7b-4f28-a6ea-e965ba747a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb859355-43ec-4cfd-b670-430a14fd3374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180124_Amerika_nelkul_is_van_elet_szabadkereskedelem_is_van","timestamp":"2018. január. 24. 13:59","title":"Amerika nélkül is van élet, szabadkereskedelem is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5011cb0d-5d6d-4586-9e0b-0b2aeb5d1d9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mivel a zenekar az európai fesztiválok közül csak a Szigeten lép fel.","shortLead":"Mivel a zenekar az európai fesztiválok közül csak a Szigeten lép fel.","id":"20180124_A_Mumford__Sons_szigetes_koncertje_igazan_kulonleges_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5011cb0d-5d6d-4586-9e0b-0b2aeb5d1d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1591451b-51cb-48df-8800-8f0cd9c6e7db","keywords":null,"link":"/kultura/20180124_A_Mumford__Sons_szigetes_koncertje_igazan_kulonleges_lesz","timestamp":"2018. január. 24. 15:07","title":"A Mumford & Sons szigetes koncertje igazán különleges lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0638ed7-dd90-4d34-8332-bf387247376c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság szerint Tátrai Miklós védője a perújítási indítványához olyan bizonyítékokat csatolt, amelyek érdemben nem változtatnak az ügyön.","shortLead":"A bíróság szerint Tátrai Miklós védője a perújítási indítványához olyan bizonyítékokat csatolt, amelyek érdemben nem...","id":"20180124_bortonben_marad_tatrai_miklos_elutasitottak_a_perujrafelvetelt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0638ed7-dd90-4d34-8332-bf387247376c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4d38ef-1523-4cee-a365-4aa1e622ba8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_bortonben_marad_tatrai_miklos_elutasitottak_a_perujrafelvetelt","timestamp":"2018. január. 24. 12:59","title":"Börtönben marad Tátrai Miklós, elutasították a perújrafelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ötvenezer forintjába került a Tilos Rádiónak a délutáni műsorsávban felolvasott kortárs irodalmi regény.","shortLead":"Ötvenezer forintjába került a Tilos Rádiónak a délutáni műsorsávban felolvasott kortárs irodalmi regény.","id":"20180125_a_mediatanacsnak_nem_az_alkohol_es_a_szex_volt_problemas_hanem_az_idopont","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cbee83-5aa8-4178-9870-825353963b31","keywords":null,"link":"/kkv/20180125_a_mediatanacsnak_nem_az_alkohol_es_a_szex_volt_problemas_hanem_az_idopont","timestamp":"2018. január. 25. 16:41","title":"A médiatanácsnak nem az alkohol és a szex volt problémás, hanem az időpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0061f6f0-7fb5-48da-86b5-d7c671ed8488","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a megemlékezést, sem a szentmisét nem tartják meg Horthy Miklós emlékére – adta hírül a szervező. Az esemény egy napra esett volna Auschwitz felszabadításának évfordulójával.","shortLead":"Sem a megemlékezést, sem a szentmisét nem tartják meg Horthy Miklós emlékére – adta hírül a szervező. Az esemény...","id":"20180125_Nem_lesz_Horthymise_Auschwitz_felszabadulasanak_evfordulojan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0061f6f0-7fb5-48da-86b5-d7c671ed8488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76133ed-4140-459a-afb7-7a5291c7fd66","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Nem_lesz_Horthymise_Auschwitz_felszabadulasanak_evfordulojan","timestamp":"2018. január. 25. 11:19","title":"Nem lesz Horthy-mise Auschwitz felszabadulásának évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A most ismertetett kutatás volt az első, amely az alacsony szénhidrátbevitel és a velőcső-rendellenességek összefüggését vizsgálta.","shortLead":"A most ismertetett kutatás volt az első, amely az alacsony szénhidrátbevitel és a velőcső-rendellenességek...","id":"20180125_uj_tanulmany_baj_lehet_a_babaval_ha_a_kismama_tul_keves_szenhidratot_eszik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7a7a1-c694-4d59-a668-c31eb2f806e3","keywords":null,"link":"/elet/20180125_uj_tanulmany_baj_lehet_a_babaval_ha_a_kismama_tul_keves_szenhidratot_eszik","timestamp":"2018. január. 25. 15:50","title":"Új tanulmány: baj lehet a babával, ha a kismama túl kevés szénhidrátot eszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]