[{"available":true,"c_guid":"6456f9c0-41a0-45b8-b25d-b42aaed2ac25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százan perelnének, mert egy fillért sem kaptak - derül ki az RTL Klub Híradójából.","shortLead":"Több százan perelnének, mert egy fillért sem kaptak - derül ki az RTL Klub Híradójából.","id":"20180128_Green_Holidays_sokan_meg_mindig_futnak_a_penzuk_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6456f9c0-41a0-45b8-b25d-b42aaed2ac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2a1774-b0bb-4cac-9867-f174747bcfa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180128_Green_Holidays_sokan_meg_mindig_futnak_a_penzuk_utan","timestamp":"2018. január. 28. 19:43","title":"Green Holidays: sokan még mindig futnak a pénzük után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180128_Igy_bucsuzott_Babos_Timea_elete_eddig_legjobb_versenyetol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fe6e44-f5f3-470e-855f-07fe21f497ad","keywords":null,"link":"/sport/20180128_Igy_bucsuzott_Babos_Timea_elete_eddig_legjobb_versenyetol","timestamp":"2018. január. 28. 09:26","title":"Így búcsúzott Babos Tímea élete eddigi legjobb versenyétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbde3ac-6e13-4454-91f0-8d4b32dbcb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász Egyesület segített. Ha hétfő reggelig kifizeti Kanalas János a 190 ezer forintos büntetést, nem kell börtönbe vonulnia.","shortLead":"Az Utcajogász Egyesület segített. Ha hétfő reggelig kifizeti Kanalas János a 190 ezer forintos büntetést, nem kell...","id":"20180127_Osszegyult_a_penz_nem_kell_bortonbe_mennie_a_ferfinak_aki_visszavette_az_ellopott_tuzifajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fbde3ac-6e13-4454-91f0-8d4b32dbcb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2c4df1-247d-46f6-9c4f-bef7d62f7849","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_Osszegyult_a_penz_nem_kell_bortonbe_mennie_a_ferfinak_aki_visszavette_az_ellopott_tuzifajat","timestamp":"2018. január. 27. 20:47","title":"Összegyűlt a pénz, nem kell börtönbe mennie a férfinak, aki visszavette az ellopott tüzifáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A holttestre az ingatlan átvizsgálásakor bukkantak a tűzoltók.","shortLead":"A holttestre az ingatlan átvizsgálásakor bukkantak a tűzoltók.","id":"20180128_Rejtely_Barcson_kisebb_tuzeset_utan_holttest_a_lakasban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da9ff69-7efb-458b-8184-ef14f05c6d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Rejtely_Barcson_kisebb_tuzeset_utan_holttest_a_lakasban","timestamp":"2018. január. 28. 11:46","title":"Rejtély Barcson: kisebb tűzeset után holttest a lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5678c12e-296a-43b7-9f02-e653b4c8403a","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"kultura","description":"Nem tudott varrni, viszolygott a konzumkultúrától, ruháinak különös jelentése volt. A nyolcvanas évek nyugati underground közegében is elismert Király Tamás rendszerkritikus művészi fellépései ma is ugyanazt üzenik.","shortLead":"Nem tudott varrni, viszolygott a konzumkultúrától, ruháinak különös jelentése volt. A nyolcvanas évek nyugati...","id":"201804__kiraly_tamas__keleteuropai_gaultier__mozgo_kirakat__egyeb_kategoria","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5678c12e-296a-43b7-9f02-e653b4c8403a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdb56a4-b38d-4268-8ead-ba7342bc5b8c","keywords":null,"link":"/kultura/201804__kiraly_tamas__keleteuropai_gaultier__mozgo_kirakat__egyeb_kategoria","timestamp":"2018. január. 27. 20:00","title":"Az ember, aki maga volt az \"Egyéb kategória\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ilyen idő várható a jövő héten.","shortLead":"Ilyen idő várható a jövő héten.","id":"20180128_idojaras_elorejelzes_tavaszias_ido_februar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34a6145-c690-4780-96c5-36da9165b7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_idojaras_elorejelzes_tavaszias_ido_februar","timestamp":"2018. január. 28. 15:29","title":"Tavaszias napok jönnek, de a télikabátot még nem érdemes elrakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már el is indult az új típusú ellenőrzés.","shortLead":"Már el is indult az új típusú ellenőrzés.","id":"20180128_Ujit_a_NAV_mar_nem_jonnek_a_revizorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48c2b2a-02e3-447f-9d70-4db494764d26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180128_Ujit_a_NAV_mar_nem_jonnek_a_revizorok","timestamp":"2018. január. 28. 14:33","title":"Újít a NAV: már nem jönnek a revizorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6977f12-259b-40c0-a5bd-997184039454","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újraindult a tiltakozáshullám az oktatás miatt: a diáktüntetés után vasárnap ismét a Tanítanék Mozgalom hívta híveit a Kossuth térre. A tüntetésen elhangzott, kidolgozták az oktatási minimumot, amelyet februárban nyolc párt vezetői írnak majd alá, de a Fidesz nem reagált a kezdeményezésre. ","shortLead":"Újraindult a tiltakozáshullám az oktatás miatt: a diáktüntetés után vasárnap ismét a Tanítanék Mozgalom hívta híveit...","id":"20180128_Iskolai_bekeert_es_szabadsagert_tuntetnek_a_Kossuth_teren__ELO","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6977f12-259b-40c0-a5bd-997184039454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc60e2e6-746d-4c7c-8851-1c5bae39c4bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Iskolai_bekeert_es_szabadsagert_tuntetnek_a_Kossuth_teren__ELO","timestamp":"2018. január. 28. 14:57","title":"Iskolai békéért tüntettek a Kossuth téren, kidolgozták az oktatási minimumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]