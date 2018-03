Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6b7d41d-7310-4c4a-9860-16542c026148","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írja: ma délután több tucat külföldi álprofilról érkezett komment a Jobbik központi oldalára.","shortLead":"A párt az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írja: ma délután több tucat külföldi álprofilról érkezett komment...","id":"20180325_Jobbik_Tamadas_erte_a_part_Facebookoldalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b7d41d-7310-4c4a-9860-16542c026148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e15260d-bde4-4fb7-b250-169799d59c64","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Jobbik_Tamadas_erte_a_part_Facebookoldalat","timestamp":"2018. március. 25. 21:12","title":"Jobbik: Támadás érte a párt Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb12e61a-e5db-4f38-ae36-f54662475385","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ezek szerint senki nem számított a téli olimpiai aranyra?","shortLead":"Ezek szerint senki nem számított a téli olimpiai aranyra?","id":"20180327_Cirkuszpenzbol_jutalmazzak_a_teli_olimpikonokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb12e61a-e5db-4f38-ae36-f54662475385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab2694b-419e-4e02-ba0e-108868cf9140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Cirkuszpenzbol_jutalmazzak_a_teli_olimpikonokat","timestamp":"2018. március. 27. 09:35","title":"Cirkuszpénzből jutalmazzák a téli olimpikonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1eb393-9f28-43ca-8e28-1b880452edc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a vonatkozó orosz minisztérium vezetője szerint korai még a tűz okairól nyilatkozni, egy független televízió nem zárja ki, hogy gyújtogató kamaszok állhatnak a dél-szibériai Kemerovóban történt, 64 emberéletet követelő vasárnapi tűzvész mögött. ","shortLead":"Bár a vonatkozó orosz minisztérium vezetője szerint korai még a tűz okairól nyilatkozni, egy független televízió nem...","id":"20180326_Fotokon_a_64_halalos_aldozatot_kovetelo_orosz_plazatuz__kamaszok_gyujtogattak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1eb393-9f28-43ca-8e28-1b880452edc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dffbe9c-88dc-4ab9-be64-259869ac3593","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Fotokon_a_64_halalos_aldozatot_kovetelo_orosz_plazatuz__kamaszok_gyujtogattak","timestamp":"2018. március. 26. 16:57","title":"Fotókon a 64 halálos áldozatot követelő orosz plázatűz - kamaszok gyújtogattak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b6bb8a-a3ee-4d18-afd9-6beb00769eaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat emiatt a férfi ellen, bár az eset két éve történt. ","shortLead":"Most emeltek vádat emiatt a férfi ellen, bár az eset két éve történt. ","id":"20180326_Orakon_at_verte_zarkatarsait_egy_fogvatartott_Szegeden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b6bb8a-a3ee-4d18-afd9-6beb00769eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c8e129-5aaa-43ca-821f-6d7bc675c955","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Orakon_at_verte_zarkatarsait_egy_fogvatartott_Szegeden","timestamp":"2018. március. 26. 09:15","title":"Órákon át verte zárkatársait egy fogvatartott Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon erős hétvégét tolt a NAV vezetője, a Fidesz országgyűlési képviselője, Borsod megyei jelöltje. Kampányhajrára fordult Tállai András is.","shortLead":"Nagyon erős hétvégét tolt a NAV vezetője, a Fidesz országgyűlési képviselője, Borsod megyei jelöltje. Kampányhajrára...","id":"20180326_Tallai_hetvegeje_kezdorugasok_keresztcipeles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e0f755-bd48-4d27-b8fa-cadf66047478","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Tallai_hetvegeje_kezdorugasok_keresztcipeles","timestamp":"2018. március. 26. 09:36","title":"Tállai hétvégéje: kezdőrúgások, keresztcipelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Legfőbb Ügyészség is talált cáfolnivalót a Magyar Nemzet cikkében.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség is talált cáfolnivalót a Magyar Nemzet cikkében.","id":"20180326_Ugyeszseg_Nem_merult_fel_hogy_unios_penzt_osztottak_volna_vissza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e67fb5-a8c3-40c8-a74b-7c6572d06a43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Ugyeszseg_Nem_merult_fel_hogy_unios_penzt_osztottak_volna_vissza","timestamp":"2018. március. 26. 18:06","title":"Ügyészség: Nem merült fel, hogy uniós pénzt osztottak volna vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A természetvédők szerint ez a mérgezés is felhívja a figyelmet arra, milyen sok ólomsörét kerül vadászat közben a természetbe, és a mérgező anyag később feldúsul a táplálékláncban. ","shortLead":"A természetvédők szerint ez a mérgezés is felhívja a figyelmet arra, milyen sok ólomsörét kerül vadászat közben...","id":"20180326_a_vadaszat_is_utott_egy_szeget_az_egyik_legidosebb_parlagi_sas_koporsojaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3210a636-e3d3-4fb2-9dd8-ef9f588cc217","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_a_vadaszat_is_utott_egy_szeget_az_egyik_legidosebb_parlagi_sas_koporsojaba","timestamp":"2018. március. 26. 16:55","title":"A vadászat is ütött egy szeget az egyik legidősebb parlagi sas koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rekordkísérletről szólva azt mondta, történelmet szeretne írni és dicsőséget akar szerezni a serpa közösségnek és a hazájának is. ","shortLead":"A rekordkísérletről szólva azt mondta, történelmet szeretne írni és dicsőséget akar szerezni a serpa közösségnek és...","id":"20180326_Huszonkettedszer_is_megmaszna_a_Mount_Everestet_egy_nepali_serpa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cd29bf-cce3-42f0-bfed-ad055278c697","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Huszonkettedszer_is_megmaszna_a_Mount_Everestet_egy_nepali_serpa","timestamp":"2018. március. 26. 19:35","title":"Huszonkettedszer is megmászná a Mount Everestet egy nepáli serpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]