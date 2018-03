Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un Pekingbe ment tárgyalni, szakértők szerint azért, hogy előkészítse a két Korea, illetve Észak-Korea és az Egyesült Államok csúcstalálkozóját.","shortLead":"Kim Dzsong Un Pekingbe ment tárgyalni, szakértők szerint azért, hogy előkészítse a két Korea, illetve Észak-Korea és...","id":"20180328_eszak_korea_diktatora_hajlando_targyalni_trumppal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973cdd71-b5a8-4a58-acf1-e41757b96e2d","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_eszak_korea_diktatora_hajlando_targyalni_trumppal","timestamp":"2018. március. 28. 06:13","title":"Észak-Korea diktátora hajlandó tárgyalni Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6dbdf7-19b4-428c-b134-59b5df6174a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerződések élnek tovább.","shortLead":"A szerződések élnek tovább.","id":"20180328_Egyesul_harom_magyarorszagi_biztosito_ont_is_erintheti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6dbdf7-19b4-428c-b134-59b5df6174a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c617109a-f206-4e96-93b8-8cad23cdd629","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Egyesul_harom_magyarorszagi_biztosito_ont_is_erintheti","timestamp":"2018. március. 28. 11:51","title":"Egyesül három magyarországi biztosító, önt is érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9b45b0-23a5-4a1d-a1aa-fb036ea2b938","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pusztító vihar, özönvízszerű esőzés, orkán erejű szél és 42 Celsius-fokos meleg is szerepel az Országos Meteorológiai Szolgálat 2050. július 10-re prognosztizált időjárás-jelentésében, amellyel a klímaváltozás hatásaira hívják fel a figyelmet.","shortLead":"Pusztító vihar, özönvízszerű esőzés, orkán erejű szél és 42 Celsius-fokos meleg is szerepel az Országos Meteorológiai...","id":"20180327_omsz_klimavaltozas_video_idojaras_jelentes_2050_globalis_felmelegedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc9b45b0-23a5-4a1d-a1aa-fb036ea2b938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd0a867-26e9-44b1-aa26-1e671e167e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_omsz_klimavaltozas_video_idojaras_jelentes_2050_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. március. 27. 09:03","title":"Röviden? Baj van. – 2050. július 10-re szóló időjárás-előrejelzést adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515c1fae-50d8-41ce-824d-d846654f5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO főtitkára szerint a katonai szövetség fennállása óta a nagy-britanniai volt az első eset, amikor valamely NATO-tagállam területén idegmérget vetettek be.","shortLead":"A NATO főtitkára szerint a katonai szövetség fennállása óta a nagy-britanniai volt az első eset, amikor valamely...","id":"20180327_a_nato_is_adott_egy_sallert_oroszorszagnak_a_szkripal_ugy_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=515c1fae-50d8-41ce-824d-d846654f5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95af0ff4-25ea-4a45-9e1c-95d97eb83eb6","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_a_nato_is_adott_egy_sallert_oroszorszagnak_a_szkripal_ugy_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 17:16","title":"A NATO is adott egy sallert Oroszországnak a Szkripal-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26564260-9355-461a-a22c-1057870e7c43","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_A_Fidesz_halalt_megveto_batorsaggal_futamodik_meg_ismet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26564260-9355-461a-a22c-1057870e7c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e7e447-7e94-404d-a5f6-aaf58f661c09","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_Fidesz_halalt_megveto_batorsaggal_futamodik_meg_ismet","timestamp":"2018. március. 27. 14:22","title":"A Fidesz halált megvető bátorsággal futamodik meg ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Új mumust dobott be a közbeszédbe a Szabadkán kampányoló Orbán Viktor. Állította: ha nem nemzeti érzelmű, hanem internacionalista kormányunk lesz Magyarországnak, akkor a határvédő kerítést le fogják bontani és elfogadják a brüsszeli diktátumokat.","shortLead":"Új mumust dobott be a közbeszédbe a Szabadkán kampányoló Orbán Viktor. Állította: ha nem nemzeti érzelmű, hanem...","id":"20180326_orban_a_magyar_veszelyeztetett_fajta_az_internacionalista_kormany_reme_fenyegeti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d3a728-0273-44aa-ba57-9f88199f9153","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_orban_a_magyar_veszelyeztetett_fajta_az_internacionalista_kormany_reme_fenyegeti","timestamp":"2018. március. 26. 21:19","title":"Orbán: A magyar veszélyeztetett fajta, az internacionalista kormány réme fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b304c74-85ac-40d1-818c-89541e562b61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra sem tudni pontos adatokat az egyik kemerovói bevásárlóközpontban kitört tűzvész halálos áldozatainak számáról. A legújabb jelentések már 76 halottról szólnak, a TASZSZ orosz hírügynökség szerint a dél-szibériai városban bekövetkezett vasárnapi tragédia 26 gyermek életét követelte. A korábbi, 64 halottról szóló beszámolókban viszont arról írtak, hogy 41 gyermek halt meg.","shortLead":"Továbbra sem tudni pontos adatokat az egyik kemerovói bevásárlóközpontban kitört tűzvész halálos áldozatainak számáról...","id":"20180328_Tovabb_no_a_Kemerovoban_tuzhalalt_haltak_szama__mar_76_aldozatrol_irnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b304c74-85ac-40d1-818c-89541e562b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb79f08-b649-4f7c-8e09-a87c9e94b1d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Tovabb_no_a_Kemerovoban_tuzhalalt_haltak_szama__mar_76_aldozatrol_irnak","timestamp":"2018. március. 28. 12:59","title":"Tovább nő a Kemerovóban tűzhalált haltak száma – már 76 áldozatról írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nem tárgyal Márki-Zay Péterrel, aki a hódmezővásárhelyi templomok felújítására tett ígérete miatt kereste meg. ","shortLead":"A miniszterelnök nem tárgyal Márki-Zay Péterrel, aki a hódmezővásárhelyi templomok felújítására tett ígérete miatt...","id":"20180327_Orbantol_kapott_levelet_MarkiZay_Peter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7883298-b9c9-4218-bc07-58dc8ebf6719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Orbantol_kapott_levelet_MarkiZay_Peter","timestamp":"2018. március. 27. 10:06","title":"Orbántól kapott levelet Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]