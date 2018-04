Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44d4cde8-93a7-4337-bf2a-31222a906571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Modern Magyarország Mozgalom elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltje mögé állt be.","shortLead":"A Modern Magyarország Mozgalom elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltje mögé állt be.","id":"20180403_visszalepett_bokros_lajos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44d4cde8-93a7-4337-bf2a-31222a906571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5250bec2-99b4-450b-b0f5-ee6e35a944fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_visszalepett_bokros_lajos","timestamp":"2018. április. 03. 10:36","title":"Visszalépett Bokros Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","shortLead":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","id":"20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04791bb8-47c5-410b-bf13-c80a66f405d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","timestamp":"2018. április. 01. 15:03","title":"Reptéri buszok ütközése: kilenc embert vittek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844da41d-4cc0-49fe-a839-be7c1c11f8c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt miniszterelnök-jelöltje szerint nem lesz elveszett szavazat az, amit rájuk adnak. ","shortLead":"Az Együtt miniszterelnök-jelöltje szerint nem lesz elveszett szavazat az, amit rájuk adnak. ","id":"20180403_Szigetvari_Abszolut_kisebbsegbe_is_lehet_szoritani_a_Fideszt_a_valasztasokon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=844da41d-4cc0-49fe-a839-be7c1c11f8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0a8f38-870e-4f5e-8ccf-ceac7d06f8de","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Szigetvari_Abszolut_kisebbsegbe_is_lehet_szoritani_a_Fideszt_a_valasztasokon","timestamp":"2018. április. 03. 09:26","title":"Szigetvári: Abszolút kisebbségbe is lehet szorítani a Fideszt a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c7eac6-15d9-4559-b414-783d89dffb84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kampányban a politikusok is aktívan húsvétolnak: a kormányfő bedobta a cukiságbombát, más politikusok a közösségi oldalukon kívántak boldog és reményteljes ünnepeket. ","shortLead":"Kampányban a politikusok is aktívan húsvétolnak: a kormányfő bedobta a cukiságbombát, más politikusok a közösségi...","id":"20180402_Orban_megint_gyerekkel_kapmanyolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c7eac6-15d9-4559-b414-783d89dffb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2331b859-2bef-47fe-875b-6edf9a20b1d1","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Orban_megint_gyerekkel_kapmanyolt","timestamp":"2018. április. 02. 18:15","title":"Orbán megint gyerekkel kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cdce53-a005-4b2e-b11d-0913ff09fc34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghalt Winnie Mandela, a dél-afrikai apartheid-rendszer elleni harc egyik fontos szereplője és Nelson Mandela egykori felesége. \r

","shortLead":"Meghalt Winnie Mandela, a dél-afrikai apartheid-rendszer elleni harc egyik fontos szereplője és Nelson Mandela egykori...","id":"20180402_Meghalt_Winnie_Mandela__dicsosegbol_a_szegyenbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6cdce53-a005-4b2e-b11d-0913ff09fc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e950d29-6bfb-4cf5-b510-93ec76a62ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Meghalt_Winnie_Mandela__dicsosegbol_a_szegyenbe","timestamp":"2018. április. 02. 16:48","title":"Meghalt Winnie Mandela – dicsőségből a szégyenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a28c612-aebb-4ec2-8786-81b06e5f83e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szaúdi trónörökös olyat mondott zsidókról, amit arab vezető még nem ejtett ki a száján. És Irán is megkapta a magáét.","shortLead":"A szaúdi trónörökös olyat mondott zsidókról, amit arab vezető még nem ejtett ki a száján. És Irán is megkapta a magáét.","id":"20180403_mohamed_bin_szalman_izrael","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a28c612-aebb-4ec2-8786-81b06e5f83e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ddaac4-e39b-4a60-a8d2-4c55edcca444","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_mohamed_bin_szalman_izrael","timestamp":"2018. április. 03. 13:15","title":"Ilyet arab vezető még nem mondott a zsidókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot fenntartják, finanszírozzák? Vélemény.","shortLead":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot...","id":"20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edea6d5-294c-4048-8f59-4120fb2b7a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","timestamp":"2018. április. 03. 10:45","title":"Ceglédi: Nem szeretnék önöknek 13. havi nyugdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","shortLead":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","id":"20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa224ca6-4d3f-4a84-a39b-c4b4e972fae0","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","timestamp":"2018. április. 02. 19:15","title":"Vona: drónnal figyelték a kisfiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]