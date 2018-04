Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04afaf8f-f6ad-46d8-a0c5-941f6965a553","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje családjával együtt adta le voksát.","shortLead":"Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje családjával együtt adta le voksát.","id":"20180408_Karacsony_Gergely_csaladjaval_ment_szavazni__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04afaf8f-f6ad-46d8-a0c5-941f6965a553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d60badd-9f88-4dd6-b8d9-bdaa4af61a7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_Gergely_csaladjaval_ment_szavazni__fotok","timestamp":"2018. április. 08. 12:15","title":"Karácsony Gergely családjával ment szavazni – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00010007-c919-410a-9f40-71a6cdcc9ab6","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Megnéztük, hogy áll a választások előtt a Liget-projekt. Magas, fekete kerítésekkel körülvett építkezéseket találtunk mindenfelé, ezért drónfelvételeket készítettünk az éppen folyó munkákról. Eddig csak a legkevésbé népszerűtlen építkezések kezdődtek meg, azok sem sokat haladtak.","shortLead":"Megnéztük, hogy áll a választások előtt a Liget-projekt. Magas, fekete kerítésekkel körülvett építkezéseket találtunk...","id":"20180407_Varosliget_bejarasa_valasztasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00010007-c919-410a-9f40-71a6cdcc9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581e565d-df8b-4c8f-840a-f7ee3cf8f7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_Varosliget_bejarasa_valasztasok","timestamp":"2018. április. 07. 09:30","title":"Elkerített építkezések, leharcolt parkok - így néz ki a Városliget drónfelvételeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65925e09-b005-4ef3-9404-d3d3c8b2c898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 53,64 százaléka adta le szavazatát. Ez a szám az elmúlt húsz évben nem volt ekkora. ","shortLead":"A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 53,64 százaléka adta le szavazatát...","id":"20180408_Meg_mindig_oriasi_a_lendulet_a_valasztok_5364_szazalaka_szavazott_eddig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65925e09-b005-4ef3-9404-d3d3c8b2c898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4a62ad-141d-4994-b1f9-730ca621fc3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Meg_mindig_oriasi_a_lendulet_a_valasztok_5364_szazalaka_szavazott_eddig","timestamp":"2018. április. 08. 15:43","title":"Még mindig óriási a lendület: a választók 53,64 százaléka szavazott eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","shortLead":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","id":"20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdb6ed3-73d8-4470-a9a5-c1a21375de86","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","timestamp":"2018. április. 08. 21:34","title":"A TV2 volt tulajdonosa is feleség lesz luxuskivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Likud pártigazgatója szerint a Jobbik akut veszélyt jelent.","shortLead":"A Likud pártigazgatója szerint a Jobbik akut veszélyt jelent.","id":"20180408_Izraeli_kormanylap_ha_nem_Orban_gyoz_jon_az_antiszemitizmus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acf3b14-5c18-495f-8abf-07e947fdb37a","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Izraeli_kormanylap_ha_nem_Orban_gyoz_jon_az_antiszemitizmus","timestamp":"2018. április. 08. 10:03","title":"Izraeli kormánylap: ha nem Orbán győz, jön az antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája megnyerte pályafutása 200. Forma-1-es futamát, csapattársa, Kimi Räikkönen elütötte egyik szerelőjét.","shortLead":"A Ferrari német pilótája megnyerte pályafutása 200. Forma-1-es futamát, csapattársa, Kimi Räikkönen elütötte egyik...","id":"20180408_borzaszto_baleset_es_vettel_gyozelem_bahreinben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3109a66f-4f16-499d-b58e-7d86c665b601","keywords":null,"link":"/sport/20180408_borzaszto_baleset_es_vettel_gyozelem_bahreinben","timestamp":"2018. április. 08. 18:23","title":"Borzasztó baleset és Vettel-győzelem Bahreinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d394d45-3c54-486c-a84f-2c6870ba28ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan 90 éve vannak jelen az autóban, és remélhetőleg még sokáig velünk maradnak.","shortLead":"Lassan 90 éve vannak jelen az autóban, és remélhetőleg még sokáig velünk maradnak.","id":"20180408_kormanyvalto_autok_valasztas_2018_as_valasztasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d394d45-3c54-486c-a84f-2c6870ba28ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54de2ace-82e0-4946-bf5c-1f9d96739c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_kormanyvalto_autok_valasztas_2018_as_valasztasok","timestamp":"2018. április. 08. 16:41","title":"Fotókon a legjobb kormányváltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a3cb33-66d8-435b-8328-56b5abc794c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Bihar megyei választókerület áll az utolsó helyen.","shortLead":"Hajdú-Bihar megyei választókerület áll az utolsó helyen.","id":"20180408_A_fovarosi_II_a_XVI_es_XII_keruletiek_voltak_a_legaktivabbak_a_szavazason_fel_7ig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6a3cb33-66d8-435b-8328-56b5abc794c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce42d25-9f6f-4b1e-94a2-ed0718aff12d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_fovarosi_II_a_XVI_es_XII_keruletiek_voltak_a_legaktivabbak_a_szavazason_fel_7ig","timestamp":"2018. április. 08. 19:53","title":"A fővárosi II., a XVI. és XII. kerületiek voltak a legaktívabbak a szavazáson fél 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]