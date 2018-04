Az unalom lehet a szélsőségesség egyik kiváltó oka a sok közül – derült ki a londoni King’s College és az ír Limericki Egyetem közös kutatásából.

A European Journal of Social Psychology folyóiratban nemrég ismertetett felméréssorozatban először Írországban élő 859 válaszadó vizsgálatával tárták fel, hogy hajlamosabbak szélsőséges politikai nézeteket hangoztatni azok, akik gyakrabban unatkoznak.

Egy következő, 300 fős felmérésben megállapították, hogy az unatkozási hajlam együtt jár az élet értelmének keresésével.

Ez viszont a felmérésben a politikai szélsőségességgel állt összefüggésben.

Az unalom nem eredendően jó vagy rossz: pszichológiai szerepe, hogy értelmesebbnek tűnő tevékenységekre indítson.

Az élet értelmének keresése azonban jó és rossz irányba, így ellenségességre, extrém nézetek elfogadására is viheti az embert, és vizsgálatukban éppen erre találtak kapcsolatot – fogalmazott az egyik szerző, Wijnand van Tilburg.

