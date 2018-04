Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövő év júliusáig mindennemű sporttevékenységtől eltiltották a kalapácsvetőt – értesült az SzPress Hírszolgálat. ","shortLead":"Jövő év júliusáig mindennemű sporttevékenységtől eltiltották a kalapácsvetőt – értesült az SzPress Hírszolgálat. ","id":"20180410_tiltott_szerrel_bukott_az_olimpiai_bajnok_pars_krisztian","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019a855d-b04c-4e34-b35f-fcdeb10b5565","keywords":null,"link":"/sport/20180410_tiltott_szerrel_bukott_az_olimpiai_bajnok_pars_krisztian","timestamp":"2018. április. 10. 16:47","title":"Tiltott szerrel bukott az olimpiai bajnok Pars Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán Viktor fotója helyett a DK-elnökről készült felvétel került a lap vasárnapi Fidesz-győzelemmel foglalkozó cikkébe. Így azt a látszatot keltik az olvasóban, mintha Gyurcsány nyert volna.","shortLead":"Orbán Viktor fotója helyett a DK-elnökről készült felvétel került a lap vasárnapi Fidesz-győzelemmel foglalkozó...","id":"20180410_Az_egyik_svajci_ujsag_valamiert_Gyurcsany_fotojaval_abrazolja_Orban_ujabb_gyozelmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b413673f-fee6-40e0-80f2-863c2535db38","keywords":null,"link":"/kultura/20180410_Az_egyik_svajci_ujsag_valamiert_Gyurcsany_fotojaval_abrazolja_Orban_ujabb_gyozelmet","timestamp":"2018. április. 10. 07:42","title":"Az egyik svájci újság valamiért Gyurcsány fotójával ábrázolja Orbán újabb győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31789a73-5dba-4f83-b4d5-b24c755bca6e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tartós finanszírozási problémák miatt nem lesz többé Magyar Nemzet, se a nyomtatott újság, se az online verzió – jelentették be kedden délelőtt.","shortLead":"Tartós finanszírozási problémák miatt nem lesz többé Magyar Nemzet, se a nyomtatott újság, se az online verzió –...","id":"20180410_Megszunik_a_Magyar_Nemzet_es_a_Lanchid_Radio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31789a73-5dba-4f83-b4d5-b24c755bca6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737c1382-ed77-4ec2-9fbc-6922adb05d33","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Megszunik_a_Magyar_Nemzet_es_a_Lanchid_Radio","timestamp":"2018. április. 10. 10:00","title":"Megszűnik a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86838eba-a590-4080-8565-38cb846ba8f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy fővárosi, elsősorban Olaszországból beszerzett élelmiszereket forgalmazó cég raktárhelyiségeiben tartottak ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei, összesen több mint 4700 kg lejárt, jogellenesen meghosszabbított lejáratú és hamisított terméket vontak ki a forgalomból. Videóval.","shortLead":"Egy fővárosi, elsősorban Olaszországból beszerzett élelmiszereket forgalmazó cég raktárhelyiségeiben tartottak...","id":"20180411_Ilyen_amikor_4700_kilonyi_spagettin_utnek_rajta_a_Nebihesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86838eba-a590-4080-8565-38cb846ba8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313dee4b-c4ca-43ef-b189-d25d79dc299f","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Ilyen_amikor_4700_kilonyi_spagettin_utnek_rajta_a_Nebihesek","timestamp":"2018. április. 11. 09:32","title":"Ilyen, amikor 4700 kilónyi olasz finomságon ütnek rajta a nébihesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fadc04-e2df-4a76-b06c-46486f72b9d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beépült Tilki Attila, a Fidesz-KDNP egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelöltjének kampányába a Hír TV oknyomozó műsora. A riport szerint egy férfi ezer szavazót szállított neki és a Fidesznek az ukrán határnál.","shortLead":"Beépült Tilki Attila, a Fidesz-KDNP egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelöltjének kampányába a Hír TV oknyomozó...","id":"20180410_celpont_ukrajnabol_is_buszoztattak_a_fidesz_szavazoit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34fadc04-e2df-4a76-b06c-46486f72b9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c9425a-0bc1-4aae-b085-73ba999e83f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_celpont_ukrajnabol_is_buszoztattak_a_fidesz_szavazoit","timestamp":"2018. április. 10. 20:55","title":"Célpont: Ukrajnából is buszoztatták a Fidesz szavazóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lapunknak már korábban megerősítette vételi szándékát.","shortLead":"Lapunknak már korábban megerősítette vételi szándékát.","id":"20180410_ungar_peter_veteli_ajanlatot_tett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7167ea-1d1e-44c6-8de2-974681784ecf","keywords":null,"link":"/kkv/20180410_ungar_peter_veteli_ajanlatot_tett","timestamp":"2018. április. 10. 19:26","title":"Ungár Péter ajánlatot tett a Magyar Nemzetre, a Heti Válaszra és a Lánchíd Rádióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","shortLead":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","id":"20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4fc79f-32b3-4b8b-8cb2-d58b13f3767a","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 10. 06:11","title":"Gulyás Márton: Az ellenzéki képviselők ne üljenek be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás tisztaságát vizsgálja annak apropóján, hogy több szálon is felmerült az oroszok kapcsolata a végül megválasztott Donald Trump kampánystábjával.","shortLead":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe0fb1f-e1cf-4ad1-9e3e-a7d017613e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","timestamp":"2018. április. 11. 06:03","title":"A Trump orosz kapcsolatait vizsgáló ügyész eljutott a Facebookig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]