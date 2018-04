Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nedvesedik a jó idő a jövő héten.","shortLead":"Nedvesedik a jó idő a jövő héten.","id":"20180422_Marad_a_meleg_de_eso_is_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9d49f9-b706-463e-bcd7-f2c3f7f7ecf1","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Marad_a_meleg_de_eso_is_lesz","timestamp":"2018. április. 22. 15:57","title":"Marad a meleg, de eső is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38129ca3-e131-4ce4-aa50-4565890c9ee6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Roma hősök címmel második alkalommal rendezi meg nemzetközi roma színházi fesztiválját a Független Színház május 24. és 27. között a Stúdió K Színházban.","shortLead":"Roma hősök címmel második alkalommal rendezi meg nemzetközi roma színházi fesztiválját a Független Színház május 24. és...","id":"20180421_Iden_is_lesz_Nemzetkozi_Roma_Storytelling_Fesztival","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38129ca3-e131-4ce4-aa50-4565890c9ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393d04bf-4caf-46c8-8b15-e14d89a18e86","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Iden_is_lesz_Nemzetkozi_Roma_Storytelling_Fesztival","timestamp":"2018. április. 21. 11:54","title":"Idén is lesz Nemzetközi Roma Storytelling Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3371717f-7aa7-4ae5-a853-dd70f008ce65","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Egy kis háttérhatalomra a jelek szerint szüksége volna a kormányellenes tüntetés szervezőinek, mert egyedül nem nagyon találják, merre is volna az előre. A demonstráció kezdeményezői most is szólni akartak az emberekhez, de nem futotta sokkal többre, mint hogy a tömeg nagyságát ünnepeljék. Márki-Zay Péter volt az, aki másodjára már kihasználta a színpadot, hogy maga fogjon az ellenzék építésébe.","shortLead":"Egy kis háttérhatalomra a jelek szerint szüksége volna a kormányellenes tüntetés szervezőinek, mert egyedül nem nagyon...","id":"20180422_Halasak_lehetnek_a_szombati_tuntetes_szervezoi_hogy_MarkiZay_atlepett_rajtuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3371717f-7aa7-4ae5-a853-dd70f008ce65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a51536-8fe2-46c4-ab41-fd7db4366512","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Halasak_lehetnek_a_szombati_tuntetes_szervezoi_hogy_MarkiZay_atlepett_rajtuk","timestamp":"2018. április. 22. 10:53","title":"Hálásak lehetnek a szombati tüntetés szervezői, hogy Márki-Zay átlépett rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","shortLead":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","id":"20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ebf3-0b9b-41d7-85a6-2313c35fa6dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","timestamp":"2018. április. 21. 10:18","title":"Programozni tanulna? Akkor próbálja ki a Google ingyenes appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok közti feszültségekről kérdezték, ő meg elmondott mindent, és ő is kérdezett, amire nem nagyon kapott választ.\r

