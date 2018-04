A férfiak pornófogyasztási szokásait érintő felmérés szerint minden ötödik amerikai heteroszexuális férfi (21%) néz melegpornót is (amiben csak férfiak szerepelnek).

A meleg férfiaknak pedig több mint a fele (55%) él heteroszexuális pornóval.

Martin Downingnak és New York-i közegészségügyi szakemberekből álló kutatócsoportjának az Archives of Sexual Behaviour szaklapban publikált cikkéből kiderül az is, hogy a heteroszexuális válaszadók között csupa olyan férfi szerepelt, aki saját állítása szerint sosem létesített szexuális kapcsolatot férfival.

További eredményeik szerint az önmagukat biszexuálisként meghatározó férfiak egyaránt fogyasztanak meleg-, bi- és heteroszexuális pornót.

Mindez arra enged következtetni, hogy a férfiszexualitás változatosabb és bonyolultabb, mint általában feltételezzük – legalábbis ami a pornónézési preferenciákat érinti.

