[{"available":true,"c_guid":"3bee748c-1957-4980-b412-266ef491cca6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180428_A_Varosligetbe_koltozott_az_allatkert__a_liget_orein_gunyolodik_a_kutyapart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bee748c-1957-4980-b412-266ef491cca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8f96af-5165-45c4-810c-3697e0af6f97","keywords":null,"link":"/elet/20180428_A_Varosligetbe_koltozott_az_allatkert__a_liget_orein_gunyolodik_a_kutyapart","timestamp":"2018. április. 28. 09:30","title":"\"A Városligetbe költözött az állatkert\" - a liget őrein gúnyolódik a kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bebbb7e-d75d-4926-9a52-dc2c02930442","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Gyermekpszichológusként nap mint nap tapasztalom, micsoda erő, gyógyulni-fejlődni akarás lakozik egy kisgyermekben. Segítsük őt, hogy ezekkel az erőkkel élni tudjon. Ehhez azonban észre kell vennünk, ha nehéz időszakon megy keresztül.","shortLead":"Gyermekpszichológusként nap mint nap tapasztalom, micsoda erő, gyógyulni-fejlődni akarás lakozik egy kisgyermekben...","id":"20180429_Jelek_hogy_traumat_el_at_a_gyerek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bebbb7e-d75d-4926-9a52-dc2c02930442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896e93a4-6e7e-47cb-ba99-e34a211b605a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180429_Jelek_hogy_traumat_el_at_a_gyerek","timestamp":"2018. április. 29. 20:15","title":"Jelek, hogy traumát él át a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyorsan fogynak a helyek az utazási irodáknál az idei előfoglalási időszakban, az utaztatók a tavalyinál is erősebb évre számítanak az idén.","shortLead":"Gyorsan fogynak a helyek az utazási irodáknál az idei előfoglalási időszakban, az utaztatók a tavalyinál is erősebb...","id":"20180428_Nyaralni_menne_Nem_art_sietni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cfb885-3423-4832-aad1-100fa9b59f73","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Nyaralni_menne_Nem_art_sietni","timestamp":"2018. április. 28. 08:26","title":"Nyaralni menne? Nem árt sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49ab92f-4d26-493e-a527-f9b519ac6372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit lap összeszedte a legolcsóbb városok listáját.","shortLead":"Egy brit lap összeszedte a legolcsóbb városok listáját.","id":"20180428_Keszuljon_fel_ujabb_brit_turistaroham_johet_Budapestre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c49ab92f-4d26-493e-a527-f9b519ac6372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008351bf-1f05-4427-87c9-12cda9ad55e8","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Keszuljon_fel_ujabb_brit_turistaroham_johet_Budapestre","timestamp":"2018. április. 28. 11:19","title":"Készüljön fel, újabb brit turistaroham jöhet Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1af60e8-7fb6-4a10-be6b-ccafa54822f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kiszivárgott kép után hivatalosan is bemutatkozott Lara Croft utolsó, Shadow of the Tomb Raider címet viselő kalandja. A most kikerült előzetes alapján úgy tűnik, nemcsak akciódúsabb, de sokkal komorabb történetre is számíthatnak majd a játékosok.","shortLead":"Néhány kiszivárgott kép után hivatalosan is bemutatkozott Lara Croft utolsó, Shadow of the Tomb Raider címet viselő...","id":"20180428_shadow_of_the_tomb_raider_ps4_xbox_pc_square_enix_trailer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1af60e8-7fb6-4a10-be6b-ccafa54822f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4ba6dd-3a0b-4a18-8d21-cd1ac0142313","keywords":null,"link":"/tudomany/20180428_shadow_of_the_tomb_raider_ps4_xbox_pc_square_enix_trailer","timestamp":"2018. április. 28. 13:03","title":"Jön az utolsó Tomb Raider játék, és vele a maja apokalipszis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök örül, hogy Észak- és Dél-Korea megpróbálja rendezni a viszonyát. Oroszország állítólag közös infrastrukturális és energetikai programokba is hajlandó beszállni harmadik országként. ","shortLead":"Az orosz elnök örül, hogy Észak- és Dél-Korea megpróbálja rendezni a viszonyát. Oroszország állítólag közös...","id":"20180429_a_delkoreai_elnok_racsorgott_putyinra_aki_orult_a_penteki_korea_csucsnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142eba4f-f550-4686-9866-8ff7374b2499","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_a_delkoreai_elnok_racsorgott_putyinra_aki_orult_a_penteki_korea_csucsnak","timestamp":"2018. április. 29. 14:26","title":"A dél-koreai elnök rácsörgött Putyinra, aki örült a pénteki Korea-csúcsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704299ba-1901-41fa-8e84-b91a088e1027","c_author":"","category":"vilag","description":"A durián finom gyümölcs, viszont büdös. A rohadó durián pedig annyira az, hogy Melbourne-ben egy egész egyetemet ürítettek ki miatta. ","shortLead":"A durián finom gyümölcs, viszont büdös. A rohadó durián pedig annyira az, hogy Melbourne-ben egy egész egyetemet...","id":"20180429_A_vilag_legbudosebb_gyumolcse_miatt_uritettek_ki_egy_egyetemet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704299ba-1901-41fa-8e84-b91a088e1027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9bbf0b-f19c-4149-9172-2e10edd41b0f","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_A_vilag_legbudosebb_gyumolcse_miatt_uritettek_ki_egy_egyetemet","timestamp":"2018. április. 29. 13:07","title":"A világ legbüdösebb gyümölcse miatt ürítettek ki egy egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos című könyvében azoknak, akik szóbeszéd révén szeretnék növelni termékük, szolgáltatásuk ismertségét és népszerűségét. És ehhez néhány tippet is nyújt. ","shortLead":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos...","id":"20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91aee4-0a03-4316-a2bb-dc3933d7ece3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","timestamp":"2018. április. 29. 19:15","title":"Mit keres egy iPhone a turmixgépben? És hogyan fertőzzük meg a világot termékünkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]