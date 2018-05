Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül a NASA szakembereinek.","shortLead":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül...","id":"20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749af87-66bf-4add-aa5c-e40c7eb9d5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","timestamp":"2018. április. 30. 12:03","title":"A NASA nagyon hálás lenne, ha ön is beküldené néhány felhős fényképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","shortLead":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","id":"20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e47c13-ef48-4b62-99da-06c5f82cebd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","timestamp":"2018. május. 01. 06:41","title":"Ezért hagynak cserben az autóink, vázoljuk a leggyakoribb hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is eltört a vízvezeték. Körülbelül 25 ezer háztartás maradt víz nélkül. A sérült vezetékszakaszt várhatóan jövő héten cserélik ki.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is...","id":"20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26db516b-36c9-419c-88af-f77bbb4792dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","timestamp":"2018. április. 29. 21:50","title":"Így úszott nyakig vízben Hajdúszoboszló központja a csőtörés után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7949b5b-d42a-411a-b0e1-255dc811813a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy síelő meghalt, öten pedig kritikus állapotban vannak, miután a svájci Alpokban egy éjszakát a szabad ég alatt kellett tölteniük.","shortLead":"Négy síelő meghalt, öten pedig kritikus állapotban vannak, miután a svájci Alpokban egy éjszakát a szabad ég alatt...","id":"20180430_Olasz_nemet_es_francia_sielok_haltak_meg_az_Alpokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7949b5b-d42a-411a-b0e1-255dc811813a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c03099e-25ad-4f61-946b-9998c30ed050","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Olasz_nemet_es_francia_sielok_haltak_meg_az_Alpokban","timestamp":"2018. április. 30. 19:04","title":"Tragikus éjszaka: olasz, német és francia síelők haltak meg az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d9aa22-dd47-42df-a68f-0c132e0fe187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház közleményt adott ki, az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett. ","shortLead":"A Fehér Ház közleményt adott ki, az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett. ","id":"20180501_Trump_Putyin_es_Netanjahu_is_az_irani_atomprogram_korul_porog","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15d9aa22-dd47-42df-a68f-0c132e0fe187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8787ceb-6503-4da4-8fc5-64a895d855e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Trump_Putyin_es_Netanjahu_is_az_irani_atomprogram_korul_porog","timestamp":"2018. május. 01. 09:05","title":"Trump, Putyin és Netanjahu is az iráni atomprogram körül pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c3dd64-ce7b-49a7-8745-54e86b2458ea","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van amikor a kevesebb a gyakorlatban bizony több, és most már tudjuk, hogy ez a mondás alapvetően a Porschékra is igaz.","shortLead":"Van amikor a kevesebb a gyakorlatban bizony több, és most már tudjuk, hogy ez a mondás alapvetően a Porschékra is igaz.","id":"20180430_porsche_911_718_cayenne_panamera_egyet_turbo_sportkocsi_szedan_kombi_divatterepjaro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c3dd64-ce7b-49a7-8745-54e86b2458ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ad233-9dbd-4c53-a915-ed11171f9076","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_porsche_911_718_cayenne_panamera_egyet_turbo_sportkocsi_szedan_kombi_divatterepjaro","timestamp":"2018. április. 30. 06:41","title":"Miért jobb egy 20 millió forintos Porsche egy 60 milliósnál? Kipróbáltuk mindkettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fiatal énekesnő és a svéd DJ a közelmúltban közös számot is készítettek.","shortLead":"A fiatal énekesnő és a svéd DJ a közelmúltban közös számot is készítettek.","id":"20180430_Konnyek_kozt_emlekezett_Rita_Ora_Aviciire","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d735c2-dd90-48db-af1b-4b541e7f092d","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Konnyek_kozt_emlekezett_Rita_Ora_Aviciire","timestamp":"2018. április. 30. 12:37","title":"Könnyek közt emlékezett Rita Ora Avicii-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbbf50-7270-4d42-8f44-3660dde2746f","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","timestamp":"2018. április. 30. 20:34","title":"Netanjahu állítja, Irán kijátssza az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]