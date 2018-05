Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","shortLead":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","id":"20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccb7f49-45a5-460d-b2c4-ca373316e449","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","timestamp":"2018. május. 23. 20:45","title":"Magyar családokat is evakuáltak a Hawaiin kitört vulkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez. A pályázatokat június 12-től lehet feltölteni a vonatkozó weboldalra. ","shortLead":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez...","id":"20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29bd7c4-0cf0-4c24-8a61-79ce64b79b32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","timestamp":"2018. május. 23. 18:26","title":"Indul az EU-n belüli ingyenvonatozás, 300 magyar kaphat bérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cfacd6-56e3-49b3-9a85-0e2593194f1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai fejlesztésű FGM-148 Javelin a világ leghatékonyabb páncéltörő rendszere, amelyből most az ukrán hadsereg is kapott 210 darabot. Akkor vetik be őket, ha ismét támadnának az oroszok.","shortLead":"Az amerikai fejlesztésű FGM-148 Javelin a világ leghatékonyabb páncéltörő rendszere, amelyből most az ukrán hadsereg is...","id":"20180522_fgm_148_javelin_panceltoro_raketa_ukrajna_ukran_hadsereg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45cfacd6-56e3-49b3-9a85-0e2593194f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583911a8-2a17-4234-8efb-8580ca53ba12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_fgm_148_javelin_panceltoro_raketa_ukrajna_ukran_hadsereg","timestamp":"2018. május. 22. 22:18","title":"Megjött Ukrajnába az amerikai páncéltörő ököl: először felrepül 150 méterre, majd felülről csap le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet hallani a Xiaomi évfordulós csúcskészülékéről, a Xiaomi Mi 8-ról. Legutóbb egy videó is kiszivárgott, amely a telefon egyik különlegességét mutatja.","shortLead":"Egyre többet hallani a Xiaomi évfordulós csúcskészülékéről, a Xiaomi Mi 8-ról. Legutóbb egy videó is kiszivárgott...","id":"20180523_video_xiaomi_mi8_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489ec384-0e97-4f69-8f76-895ccdd0e1f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_video_xiaomi_mi8_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2018. május. 23. 10:03","title":"Videó: Így működik az ujjlenyomat-olvasó, ha a telefon képernyője alá van beépítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma éjfélig lehet nyilatkozni az 1+1 százalékról is. ","shortLead":"Ma éjfélig lehet nyilatkozni az 1+1 százalékról is. ","id":"20180522_Ne_felejtse_el_ma_van_az_adobevallas_hatarideje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de89a083-2b18-492e-808a-9f5f3de4ca93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Ne_felejtse_el_ma_van_az_adobevallas_hatarideje","timestamp":"2018. május. 22. 08:50","title":"Ne felejtse el, ma van az adóbevallás határideje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fba7032-3aa1-4beb-aaf3-b8c4361e65f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A medvék számára vonatkozó kvóta bevezetését fogadta el a román parlament szerdán. Két éve tilos a védett állatok szabályozó célzatú vadásza is, azóta kezdtek el szaporodni az országban a medvék.","shortLead":"A medvék számára vonatkozó kvóta bevezetését fogadta el a román parlament szerdán. Két éve tilos a védett állatok...","id":"20180523_Maximaltak_a_medvek_szamat_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fba7032-3aa1-4beb-aaf3-b8c4361e65f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adce36c4-edfd-44bb-9caf-d818a4d1dffb","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Maximaltak_a_medvek_szamat_Romaniaban","timestamp":"2018. május. 23. 19:12","title":"Maximálták a medvék számát Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0077f82-4bdb-4cbe-b5e2-8a9f149b2c18","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Négy nyári hétvégére újra birtokba vehetik a forgalomtól elzárt hidat.","shortLead":"Négy nyári hétvégére újra birtokba vehetik a forgalomtól elzárt hidat.","id":"20180523_Szabadsag_hid_Szabihid_gyalogosok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0077f82-4bdb-4cbe-b5e2-8a9f149b2c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d242aa-2868-4087-87c4-b1fa79d3b12d","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Szabadsag_hid_Szabihid_gyalogosok","timestamp":"2018. május. 23. 12:02","title":"Újra megkapják a gyalogosok a Szabadság hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","shortLead":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","id":"20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fcf47b-cf1b-45d5-bafd-59d5f2310a36","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","timestamp":"2018. május. 22. 13:08","title":"Orral előrebukva hajtott végre kényszerleszállást egy gép Szaúd-Arábiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]