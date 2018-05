Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található. Vidéken ezzel szemben az 50 ezer főnél kisebb településeken értékesített ingatlanok legalább kétharmadát, az 5 ezer főnél kisebb településeken pedig négy ingatlanból hármat 15 millió forint alatt adtak el. ","shortLead":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található...","id":"20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca24da5-83bc-4af5-99f2-66ddbadc1ae1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","timestamp":"2018. május. 29. 12:05","title":"15 milliója van lakásvásárlásra? Ne Budán keresgéljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most meglepő lépést fontolgat a szakember.","shortLead":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most...","id":"20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8e762-4dd3-43b6-98ce-b1ca09ad3511","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","timestamp":"2018. május. 28. 11:03","title":"Mi történhetett, vége a mobilgyártónak? Árulja cégét az Android atyja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg kiskereskedelmi vállalatok akadtak fenn, amikor a NAV számolni kezdett, mennyi adót kellett volna bevallani.","shortLead":"Főleg kiskereskedelmi vállalatok akadtak fenn, amikor a NAV számolni kezdett, mennyi adót kellett volna bevallani.","id":"20180528_Tobb_szaz_ceg_kamuzhatott_az_adobevallasban_de_meg_nem_rogton_buntet_a_NAV","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cf7625-6923-43f2-8365-17a8cf02b115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Tobb_szaz_ceg_kamuzhatott_az_adobevallasban_de_meg_nem_rogton_buntet_a_NAV","timestamp":"2018. május. 28. 10:59","title":"Több száz cég kamuzhatott az adóbevallásban, de még nem rögtön büntet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük eredményeit, melyek sokak számára megnyugtatók lehetnek.","shortLead":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük...","id":"20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049790ac-c40d-409f-b251-8a69bc0c3e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","timestamp":"2018. május. 28. 07:02","title":"Szeret 1-2 órával tovább aludni hétvégén? Akkor van egy remek hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik a szingapúri Csangi repülőtér legújabb, négyes terminálja. Az utasok imádják a sorok nélküli légikikötőt, s meg is jutalmazzák az osztályon felüli kiszolgálást: az átlagosnál többet költenek a reptéri boltokban. A már inkább bevásárlóközpontra emlékeztető repülőterek kénytelenek folyamatosan fejlődni, ha nem akarnak alul maradni az e-kereskedőkkel folytatott versenyben.","shortLead":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik...","id":"20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3eb2ca-8cb8-4669-bfa2-56fbbc59f927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","timestamp":"2018. május. 28. 14:00","title":"Mindenki nagyot kaszálna az elplázásodó repterek több százmillió utasán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető része a Gmailnek. A funkció már Androidon is működik.","shortLead":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető...","id":"20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafec2a4-2cc1-49de-8c3b-22b11026d7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","timestamp":"2018. május. 28. 08:03","title":"Észrevette? Jött egy nagyon hasznos kis funkció a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke – értesült a hvg.hu. Történt mindez öt évvel azután, hogy a mások írásait sajátjaként jegyző Polgárné távozott a bíróságról. ","shortLead":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal...","id":"20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d2cc69-2752-4f8d-950f-42c5d688b8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","timestamp":"2018. május. 28. 11:14","title":"A Coelhót plagizáló bírónő lett a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b68f88-74a5-414b-90c8-b76196d4d1ff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megoldás az empátiában rejlik.","shortLead":"A megoldás az empátiában rejlik.","id":"20180529_Igy_menekulhet_ki_az_egoja_fogsagabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13b68f88-74a5-414b-90c8-b76196d4d1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f103d0f5-5ca3-4f2a-8576-91fd50ce9d7b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180529_Igy_menekulhet_ki_az_egoja_fogsagabol","timestamp":"2018. május. 29. 12:15","title":"Így menekülhet ki az egója fogságából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]