[{"available":true,"c_guid":"54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt asztalhoz hívja az Állami Számvevőszéket.","shortLead":"A párt asztalhoz hívja az Állami Számvevőszéket.","id":"20180613_A_Jobbik_leulne_targyalni_hogy_ne_zarjak_el_a_penzcsapot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2ccafb-753c-4bda-9600-22849dfd2a88","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_A_Jobbik_leulne_targyalni_hogy_ne_zarjak_el_a_penzcsapot","timestamp":"2018. június. 13. 16:20","title":"A Jobbik leülne tárgyalni, hogy ne zárják el a pénzcsapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adatlopás, online fizetési csalás, hackertámadás vagy éppen internetes zaklatás esetén jogi támogatást, valamint egyes esetekben biztosítási kártérítést is kínáló új biztosítást vezetett be a Generali.","shortLead":"Adatlopás, online fizetési csalás, hackertámadás vagy éppen internetes zaklatás esetén jogi támogatást, valamint egyes...","id":"20180614_generali_kiberbiztositas_cyber_biztositas_lakasbiztositas_internetes_csalad_bankkartya_adatokkal_valo_visszaeles_online_vasarlas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fae519-8c57-4108-a70b-e1d3a5120416","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_generali_kiberbiztositas_cyber_biztositas_lakasbiztositas_internetes_csalad_bankkartya_adatokkal_valo_visszaeles_online_vasarlas","timestamp":"2018. június. 14. 15:17","title":"Most már arra is köthetünk biztosítást, ha vírusos lesz a gépünk vagy zaklatnak a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olvasói beszámoló szerint a jegybankelnök lelkesen jött ki a Bálnából, ahol valószínűleg az egyik minőségi skandináv dizájnt kínáló üzletben vásárolt valamilyen nagy méretű tárgyat.","shortLead":"Egy olvasói beszámoló szerint a jegybankelnök lelkesen jött ki a Bálnából, ahol valószínűleg az egyik minőségi...","id":"20180613_tilosban_parkolt_matolcsy_kocsija_amig_a_balnaban_shoppingolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2611062f-be8f-42f9-8038-97850c505bce","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_tilosban_parkolt_matolcsy_kocsija_amig_a_balnaban_shoppingolt","timestamp":"2018. június. 13. 11:53","title":"444: Tilosban parkolt Matolcsy kocsija, amíg a Bálnában shoppingolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6f7654-641f-41f6-a1fd-da9d5a0a2c1b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kifejezetten üdítően hatna Ukrajna sokfelé igencsak lepukkant közlekedési rendszerére, ha egyszer valóság lenne a hyperloopként ismert vákuumvasút, és ott is lehetne vele napi szinten utazni. Ilyen elképzelések vannak már más országokban is. Ukrajnában Dnyipro városban építenének tesztpályát.","shortLead":"Kifejezetten üdítően hatna Ukrajna sokfelé igencsak lepukkant közlekedési rendszerére, ha egyszer valóság lenne...","id":"20180614_ukrajna_is_hyperloopot_szeretne_kerdes_valosag_lesze_valaha","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce6f7654-641f-41f6-a1fd-da9d5a0a2c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096de890-3b85-4acd-a829-87bd6a44cec5","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_ukrajna_is_hyperloopot_szeretne_kerdes_valosag_lesze_valaha","timestamp":"2018. június. 14. 14:44","title":"Ukrajna is hyperloopot szeretne, kérdés, valóság lesz-e valaha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elég sok szabálytalanságot találtak az Európai Bizottság auditorai Magyarországon, Brüsszel 100-150 milliárd forintot is visszatarthat. Most már azt is tudjuk, melyek voltak a bajos beruházások.","shortLead":"Elég sok szabálytalanságot találtak az Európai Bizottság auditorai Magyarországon, Brüsszel 100-150 milliárd forintot...","id":"20180614_Itt_a_lista_ezek_miatt_kerheti_vissza_milliardokat_az_EU","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea389f8a-ee20-4062-95f0-cd64c2e50df8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Itt_a_lista_ezek_miatt_kerheti_vissza_milliardokat_az_EU","timestamp":"2018. június. 14. 08:34","title":"Itt a lista: ezek miatt kérhet vissza milliárdokat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0460b0-06c7-4c88-9131-1386b0f1fad7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A luxemburgi testületet nem hatotta meg a magyar kormány érvelése.","shortLead":"A luxemburgi testületet nem hatotta meg a magyar kormány érvelése.","id":"20180614_Elmeszelne_az_Europai_Birosag_a_nemzeti_mobilfizetesi_rendszert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b0460b0-06c7-4c88-9131-1386b0f1fad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca50765-b388-42b7-b687-db028f6ad2b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Elmeszelne_az_Europai_Birosag_a_nemzeti_mobilfizetesi_rendszert","timestamp":"2018. június. 14. 10:23","title":"Elmeszelné az Európai Bíróság a nemzeti mobilfizetési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat – Musk lassan kipipál mindent, ami egy kisfiú álma.","shortLead":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat...","id":"20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fdf7dd-3dc8-4419-9cb1-20669a8d3798","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","timestamp":"2018. június. 14. 11:39","title":"„Nem biztos, hogy lesznek sínek” – Elon Musk nagysebességű vasutat épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig ügy lett volna. ","shortLead":"Pedig ügy lett volna. ","id":"20180613_Egy_halapenzes_esetet_sem_vizsgalt_2016ban_az_fovarosi_Orvosi_Kamara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628cf8ff-f20c-4c21-8da6-1d83e424f9b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Egy_halapenzes_esetet_sem_vizsgalt_2016ban_az_fovarosi_Orvosi_Kamara","timestamp":"2018. június. 13. 15:48","title":"Egy hálapénzes esetet sem vizsgált 2016-ban az fővárosi orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]