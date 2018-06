Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca223221-fbc9-4666-8952-64494e693ff3","c_author":"G. M.","category":"sport","description":"A vasárnapi időjárás nem különösebben indokolja, hogy az ember a szabadban töltse a napot, igaz, a világbajnokság mai meccsei sem feltétlenül indokolják, hogy otthon maradjunk. De ne fanyalogjunk, érdekes meccseket nézhet az, aki a tévét választja.","shortLead":"A vasárnapi időjárás nem különösebben indokolja, hogy az ember a szabadban töltse a napot, igaz, a világbajnokság mai...","id":"20180624_Nevet_vegre_Soros_Tizenegy_afrikai_mar_ma_bejutna_Europaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca223221-fbc9-4666-8952-64494e693ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e0caed-4982-4f24-8920-7bb55b8ad129","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Nevet_vegre_Soros_Tizenegy_afrikai_mar_ma_bejutna_Europaba","timestamp":"2018. június. 24. 11:34","title":"Nevet végre Soros? Tizenegy afrikai már ma bejutna Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fa844-9258-4544-b751-0fc4110917b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vasárnapra maradtak a labdarúgó világbajnokság második csoportkörének utolsó meccsei. Anglia egy parádés 6:1-gyel nyitott, de Panama is örült: története első vb-góljával utazhat haza. Lengyelország és Kolumbia azonban nem akar hazamenni, pedig a két csoportesélyes egyikétől akár búcsúzhatunk is az este. Önök nyugodtan élvezzék a szabadban a vasárnapot, mi mindenről beszámolunk!","shortLead":"Vasárnapra maradtak a labdarúgó világbajnokság második csoportkörének utolsó meccsei. Anglia egy parádés 6:1-gyel...","id":"20180624_labdarugas_foci_vilagbajnoksag_Oroszorszag_percrol_percre_elo_vasarnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=019fa844-9258-4544-b751-0fc4110917b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6aa02c-a3e7-454b-88f9-39821ed04718","keywords":null,"link":"/sport/20180624_labdarugas_foci_vilagbajnoksag_Oroszorszag_percrol_percre_elo_vasarnap","timestamp":"2018. június. 24. 18:59","title":"Angol gála után hullámvasútazott Japán és Szenegál - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sok minden eldőlhet ma a vb-n, de a nap legfontosabb kérdése egyértelműen az: arra a sorsra jut-e címvédő Németország, mint az olaszok 2010-ben és a spanyolok 2014-ben?","shortLead":"Sok minden eldőlhet ma a vb-n, de a nap legfontosabb kérdése egyértelműen az: arra a sorsra jut-e címvédő Németország...","id":"20180623_A_nap_meccse_nemet_sved_mexiko_del_korea_belgium_tunezia_vb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9debf158-cd38-48c1-90e0-1182e6ecd7b8","keywords":null,"link":"/sport/20180623_A_nap_meccse_nemet_sved_mexiko_del_korea_belgium_tunezia_vb","timestamp":"2018. június. 23. 12:30","title":"A nap meccse: Németországnak ma elkezdődik az egyenes kieséses szakasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b6a3c5-6405-48ee-a28a-421729faa380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkongatták a vészharangot a francia halászati szakmai szervezetek országos konferenciáján. Két éven belül minden hatodik francia halász, tehát kétezer ember nyugdíjba megy és nincs utánpótlás.","shortLead":"Megkongatták a vészharangot a francia halászati szakmai szervezetek országos konferenciáján. Két éven belül minden...","id":"20180623_Hiaba_a_millios_a_fizetes_alig_van_utanpotlas_ebben_a_szakmaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b6a3c5-6405-48ee-a28a-421729faa380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55b1fd-f796-4418-a6ab-55ed14810664","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Hiaba_a_millios_a_fizetes_alig_van_utanpotlas_ebben_a_szakmaban","timestamp":"2018. június. 23. 09:43","title":"Hiába a milliós fizetés, alig van utánpótlás ebben a szakmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem szabad megengedni, hogy a menekültügy az EU széteséséhez vezessen","shortLead":"Nem szabad megengedni, hogy a menekültügy az EU széteséséhez vezessen","id":"20180623_EUcsucs_a_menekultkerdesrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f37956a-54b6-46e1-9e45-6b157778bc37","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_EUcsucs_a_menekultkerdesrol","timestamp":"2018. június. 23. 12:31","title":"EU-csúcs a menekültkérdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180624_A_ketfarkuak_elnoke_gyilkos_posztban_vegzi_ki_az_Orbannadrag_tortenetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf1290d-cd06-495e-b864-22ba1afcf383","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_A_ketfarkuak_elnoke_gyilkos_posztban_vegzi_ki_az_Orbannadrag_tortenetet","timestamp":"2018. június. 24. 10:33","title":"A kétfarkúak elnöke gyilkos posztban végzi ki az Orbán-nadrág történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak megrázkódtatást, amelyekre el sem mentünk.","shortLead":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak...","id":"20180623_Magyar_vbreszvetelek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c46202-16aa-4149-86fa-e1f6a50d5489","keywords":null,"link":"/sport/20180623_Magyar_vbreszvetelek","timestamp":"2018. június. 23. 09:00","title":"Nem volt még olyan focivébénk, amely után ne mentünk volna a Dunának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint van, akit sért a térség gyors fejlődése.","shortLead":"A miniszterelnök szerint van, akit sért a térség gyors fejlődése.","id":"20180624_Orban_Azert_tamadnak_mert_sikeresek_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea0b51b-133b-44d5-a34b-6867f9741597","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Orban_Azert_tamadnak_mert_sikeresek_vagyunk","timestamp":"2018. június. 24. 14:26","title":"Orbán: \"Azért támadnak, mert sikeresek vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]