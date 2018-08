Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39bfdfb7-fb10-41ea-ad7d-655421a7addc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár élesen elítélte a demonstráción történt erőszakos cselekményeket, Horst Seehofer belügyminiszter pedig felajánlotta a szövetségi hatóságok segítségét a szászországi rendőrségnek.","shortLead":"A német kancellár élesen elítélte a demonstráción történt erőszakos cselekményeket, Horst Seehofer belügyminiszter...","id":"20180828_megszolalt_merkel_a_chemnitzi_tuntetesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39bfdfb7-fb10-41ea-ad7d-655421a7addc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dce3df-d445-4ce2-bc8b-62e963a078d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_megszolalt_merkel_a_chemnitzi_tuntetesrol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:59","title":"Megszólalt Merkel a chemnitzi tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ece787-6bb8-422e-b2a9-0124aaf22eed","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Orbán Ráhelt, aki megtestesíti e romlott rendszer nepotizmusát, olyan helyzetben örökítették meg a nyilvánosság számára, amely undort kelthet, megvetést válthat ki, lejáratja őt. ","shortLead":"Orbán Ráhelt, aki megtestesíti e romlott rendszer nepotizmusát, olyan helyzetben örökítették meg a nyilvánosság...","id":"20180827_Revesz_Sandor_Az_igazsagerzet_artalmarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ece787-6bb8-422e-b2a9-0124aaf22eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2ae727-5ccc-42da-89a7-745ed45382a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Revesz_Sandor_Az_igazsagerzet_artalmarol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:40","title":"Révész Sándor: Az igazságérzet ártalmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte mindennapivá vált az erőszaknak ez a formája.","shortLead":"Szinte mindennapivá vált az erőszaknak ez a formája.","id":"20180828_235_tomeges_lovoldozes_volt_csak_az_iden_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c89a2e1-32db-482f-8a4a-25d89b8cb5d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_235_tomeges_lovoldozes_volt_csak_az_iden_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:35","title":"235 tömeges lövöldözés volt csak az idén az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Instagram-oldalára tett ki egy videót a 71 éves sztár, amiben egy hatalmas súlyt gurít a terem egyik végéből a másikba.","shortLead":"Instagram-oldalára tett ki egy videót a 71 éves sztár, amiben egy hatalmas súlyt gurít a terem egyik végéből a másikba.","id":"20180827_Video_Stallone_mar_elkezdett_gyurni_a_Rambo_5re__de_ugy_hogy_attol_leesik_az_alla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b92be47-a7de-4173-afe7-1586b3774ccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Video_Stallone_mar_elkezdett_gyurni_a_Rambo_5re__de_ugy_hogy_attol_leesik_az_alla","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:10","title":"Videó: Stallone már elkezdett gyúrni a Rambo 5-re – de úgy, hogy attól leesik az álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04920f7-6942-4d4b-93e7-9e05c43eecba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vártnál kevésbé emelkedett a folyó vízszintje.","shortLead":"A vártnál kevésbé emelkedett a folyó vízszintje.","id":"20180827_tobb_vizet_vartak_a_dunaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d04920f7-6942-4d4b-93e7-9e05c43eecba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c9e494-541e-4bbe-b1e9-2e7721c0fbec","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_tobb_vizet_vartak_a_dunaba","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:22","title":"Több vizet vártak a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosszabbul is végződhetett volna a bálnales, így viszont felejthetetlen élmény marad.","shortLead":"Rosszabbul is végződhetett volna a bálnales, így viszont felejthetetlen élmény marad.","id":"20180828_Majdnem_felboritotta_a_balna_a_hajot_de_az_utasok_csak_nevettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caec549-7dce-4005-9ff4-7d7c96d19653","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Majdnem_felboritotta_a_balna_a_hajot_de_az_utasok_csak_nevettek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:46","title":"Majdnem felborította a bálna a hajót, de az utasok csak nevettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a331403-c5fa-4981-a9c3-708884c55297","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 17 ezer lakosú Kisvárda eddig is bővelkedett fejlesztésekben, két tanuszodája, két stadionja, több sportcsarnoka mellé most egy több különböző negyedet felsorakoztató öko-filmparkot épít. Uniós forrásból.","shortLead":"A 17 ezer lakosú Kisvárda eddig is bővelkedett fejlesztésekben, két tanuszodája, két stadionja, több sportcsarnoka...","id":"20180829_Nem_csokken_az_iram_Kisvardan_okofilmpark_is_epul_a_mozipark_melle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a331403-c5fa-4981-a9c3-708884c55297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fc83e4-b78c-4a63-825c-8dc57e5d6ff9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Nem_csokken_az_iram_Kisvardan_okofilmpark_is_epul_a_mozipark_melle","timestamp":"2018. augusztus. 29. 07:35","title":"Seszták városa nem lassít, a stadionok és a mozipark után most öko-filmpark épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putnok Zsolt ellen gyermekbántalmazás, illetve kiskorú veszélyeztetése miatt korábban eljárást indított a rendőrség. ","shortLead":"Putnok Zsolt ellen gyermekbántalmazás, illetve kiskorú veszélyeztetése miatt korábban eljárást indított a rendőrség. ","id":"20180828_Nevelotanar_lett_a_gyerekveresi_ugybe_keveredett_volt_iskolaigazgatobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b749a416-ba4a-4b2c-a64e-c6ff9603a1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Nevelotanar_lett_a_gyerekveresi_ugybe_keveredett_volt_iskolaigazgatobol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:41","title":"Nevelőtanár lett a gyerekverési ügybe keveredett volt iskolaigazgatóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]