[{"available":true,"c_guid":"15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drónokkal pótolnák a hiányzó munkaerőt Japán mezőgazdasági területein, mert egyre nagyobb gond a munkaerőhiány. A repülő szerkezeteket” elsősorban a növényvédő szerek és a műtrágyák kijuttatására használnák.","shortLead":"Drónokkal pótolnák a hiányzó munkaerőt Japán mezőgazdasági területein, mert egyre nagyobb gond a munkaerőhiány...","id":"20180901_Ez_a_magyar_videk_jovoje_is_Parasztdronokat_tesztelnek_a_japanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595bc155-b3c8-45c6-be8f-356eefaafea9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Ez_a_magyar_videk_jovoje_is_Parasztdronokat_tesztelnek_a_japanok","timestamp":"2018. szeptember. 01. 11:01","title":"Ez a magyar vidék jövője is? Parasztdrónokat tesztelnek a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb231c26-0712-4a8d-a2ea-bf72d0d6de7e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat Monzában.","shortLead":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz...","id":"20180902_Hamilton_nyert_a_ket_Mercedes_koze_befert_egy_Ferrari_az_elso_haromban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb231c26-0712-4a8d-a2ea-bf72d0d6de7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7ba0bb-e25f-40dc-a892-c96fdbccf871","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_Hamilton_nyert_a_ket_Mercedes_koze_befert_egy_Ferrari_az_elso_haromban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:02","title":"Hamilton nyert, a két Mercedes közé befért egy Ferrari az első háromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar egészségügy elkötelezett ostorozója sötéten látja a jövőt Zacher Gábor távozása és a kórházban általa ismert állapotok kialakulása után.\r

","shortLead":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar...","id":"20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7f670d-5807-4a67-8463-18f64d4a4b8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:36","title":"Az egészségügyi szakértő szerint életveszély van a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták által áhított alkotmányos vádemelés veszélye. Aminek egyelőre még jogi és politikai akadálya is van.","shortLead":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát...","id":"201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f9b9fb-001d-4e8c-abd9-8efe46b0dee2","keywords":null,"link":"/vilag/201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:00","title":"Dőlnek a dominók, és mindegyik súrolja már Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életbe lép a tanítási időszakban érvényes menetrend a BKK-nál, több felújítás is véget ér.","shortLead":"Életbe lép a tanítási időszakban érvényes menetrend a BKK-nál, több felújítás is véget ér.","id":"20180901_Mas_erzes_lesz_a_villamosozas_jovo_hettol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b92d4b7-df53-4613-80fc-424f068d71fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Mas_erzes_lesz_a_villamosozas_jovo_hettol","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:16","title":"Más érzés lesz a villamosozás jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","id":"20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ff5e5-5d50-4418-b28b-ecd901325475","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:19","title":"Nem sikerült megállítani a gyilkos robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d6bceb-de75-466d-b94d-7c45e09972f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most már a sztárapa is fia nyomdokaiba léphetne.","shortLead":"Most már a sztárapa is fia nyomdokaiba léphetne.","id":"20180902_Negy_golt_lott_elso_juves_meccsen_az_ifjabbik_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d6bceb-de75-466d-b94d-7c45e09972f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd26324-5b37-4257-87bc-96a30f595ffe","keywords":null,"link":"/sport/20180902_Negy_golt_lott_elso_juves_meccsen_az_ifjabbik_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:02","title":"Négy gőlt lőtt első juvés meccsén az ifjabbik Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő hardvereszközét, a Titan Security Keyt.","shortLead":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő...","id":"20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2e02ff-53e3-4225-aeac-f522ae117f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:03","title":"Megvásárolható lett a Google jelszavas fegyvere, amellyel a dolgozóit védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]