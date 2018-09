Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","id":"20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271134c-2fe7-47b8-90c3-909ff7412cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:34","title":"Gyengül a forint a Sargentini-jelentés megszavazása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig szeretett volna. Így a szélsőjobbos jelölt is nyerhet a jövő keddi választásokon. Így a szélsőjobbos jelölt is nyerhet a jövő keddi választásokon.","id":"20180912_Nem_engedte_a_birosag_hogy_a_bortonben_ulo_brazil_elnok_ujraindulhasson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cb0c7-6333-4de7-a64d-42f3e5369855","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Nem_engedte_a_birosag_hogy_a_bortonben_ulo_brazil_elnok_ujraindulhasson","timestamp":"2018. szeptember. 12. 06:09","title":"Nem engedte a bíróság, hogy a börtönben ülő brazil elnök újraindulhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c5f6eb-22bd-4682-8059-403a7810c711","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svédek T-log néven bemutatott teherautója a fakitermelést modernizálná a jövőben.","shortLead":"A svédek T-log néven bemutatott teherautója a fakitermelést modernizálná a jövőben.","id":"20180911_einride_tlog_onvezeto_teherauto_elektromos_teherauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f6eb-22bd-4682-8059-403a7810c711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f4a517-b20c-4605-8dd3-da32eea68b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_einride_tlog_onvezeto_teherauto_elektromos_teherauto","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:26","title":"Megcsinálták a jövő teherautóját, amely az erdőket járhatja majd – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0319b57d-1780-4c36-bd08-e4208097003b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábban jelzett 30 százalékos helyett 45 százalékos szén-dioxid-csökkentést irányozhat elő az unió 2030-ra. ","shortLead":"A korábban jelzett 30 százalékos helyett 45 százalékos szén-dioxid-csökkentést irányozhat elő az unió 2030-ra. ","id":"20180912_autogyartok_karosanyag_kibocsatas_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0319b57d-1780-4c36-bd08-e4208097003b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb62e472-8ec5-4312-9822-3e45245fe0f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_autogyartok_karosanyag_kibocsatas_unio","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:36","title":"Brutálisan megszorongatnák az autógyártókat, hogy tisztább járműveket csináljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c4158c-5c5f-4639-9c0d-6b729795d2bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A párizsi La Scala története a XIX. század végén kezdődött, voltak benne kimondottan sötét korszakok is, de most megkapta az esélyt az újjászületésre.","shortLead":"A párizsi La Scala története a XIX. század végén kezdődött, voltak benne kimondottan sötét korszakok is, de most...","id":"20180912_Csodas_atalakulas_zeneteremkent_indult_pornomozikent_zart_be_most_szinhazkent_ujult_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9c4158c-5c5f-4639-9c0d-6b729795d2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034664a5-fb27-401b-b641-06bed469d7b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Csodas_atalakulas_zeneteremkent_indult_pornomozikent_zart_be_most_szinhazkent_ujult_meg","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:54","title":"Csodás átalakulás: zeneteremként indult, pornómoziként zárt be, most színházként újult meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e650789a-cc6b-487d-b258-ed96e245473f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Fekete-Afrika népessége 970 millióról 2,2 milliárdra növekszik 2050-re az ENSZ becslése szerint. Ennek alapján sokan azt a következtetést vonják le, hogy az onnan induló migránsok elárasztják Európát. Mások nem osztják ezt a véleményt. Ennek alapján sokan...","id":"20180912_Jogos_vagy_eltulzott_a_felelem_az_Europaba_iranyulo_feketeafrikai_migraciotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e650789a-cc6b-487d-b258-ed96e245473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764d258e-b862-4e11-8964-35ef71c4fe66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Jogos_vagy_eltulzott_a_felelem_az_Europaba_iranyulo_feketeafrikai_migraciotol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:32","title":"Jogos vagy eltúlzott a félelem az Európába irányuló fekete-afrikai migrációtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bb9207-4d31-49d4-bbe0-9477bf2d2ec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A porvihar elvonulttával újra dolgozik a Curiosity nevű Mars-járó, ami nemrég egy lyukat fúrt a talajba, majd gyorsan készített magáról (és a környezetéről) egy szelfit.","shortLead":"A porvihar elvonulttával újra dolgozik a Curiosity nevű Mars-járó, ami nemrég egy lyukat fúrt a talajba, majd gyorsan...","id":"20180912_nasa_curiosity_marsjaro_szelfi_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2bb9207-4d31-49d4-bbe0-9477bf2d2ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf4f447-6f9b-4e70-93a6-6c599fcd42b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_nasa_curiosity_marsjaro_szelfi_foto","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:03","title":"Itt megnézheti: egy 360 fokos panorámaszelfit készített magáról a NASA Mars-járója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes bejegyzést írt a Twitterre közvetlenül az új iPhone-ok bemutatója előtt Tim Cook, mellyel alighanem több száz embert sikerült félrevezetnie. Pár perc után azonban kiderült a turpisság.","shortLead":"Érdekes bejegyzést írt a Twitterre közvetlenül az új iPhone-ok bemutatója előtt Tim Cook, mellyel alighanem több száz...","id":"20180913_tim_cook_twitter_iphone_bemutato_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19dd044-de58-490c-976b-c1049fd858df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_tim_cook_twitter_iphone_bemutato_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:03","title":"Az Apple-vezér elsütötte a hét poénját, pedig csak kiírt valamit a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]