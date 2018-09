Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is elkísérte. A bemutató apropója az volt, hogy felavatták a helyi gördeszkapályát.","shortLead":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is...","id":"20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49c95d-1496-430e-8627-bee5dc56d060","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:54","title":"Az ország leglazább plébánosával avatott fel egy skateparkot Novák Katalin – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint nincs baj, csak szükség esetén átcsoportosítanak embereket, a mentődolgozók szövetsége szerint viszont Budapesten munkaerőhiány van. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint nincs baj, csak szükség esetén átcsoportosítanak embereket, a mentődolgozók...","id":"20180913_Videkrol_kell_mentosoket_hivni_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1a2c24-0f2a-4fba-a7f4-ec4fccd42041","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Videkrol_kell_mentosoket_hivni_Budapestre","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:34","title":"Vidékről kell mentősöket hívni Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind azt szeretnék, hogy az egyetem Budapesten maradjon.","shortLead":"Mind azt szeretnék, hogy az egyetem Budapesten maradjon.","id":"20180913_Levelet_irt_22_amerikai_kepviselo_Cornsteinnek_a_CEUugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fcaf61-6a85-4a14-abe8-03035ea6407b","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Levelet_irt_22_amerikai_kepviselo_Cornsteinnek_a_CEUugyben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:52","title":"Levelet írt 22 amerikai képviselő Cornsteinnek a CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea7cce7-fe6f-4c97-99db-5526519f35b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Péntek délután megérkeznek a felhők, de 24 foknál sehol nem lesz hidegebb.","shortLead":"Péntek délután megérkeznek a felhők, de 24 foknál sehol nem lesz hidegebb.","id":"20180914_Hidegfront_jon_de_csak_nehany_fokkal_lesz_huvosebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea7cce7-fe6f-4c97-99db-5526519f35b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be3f491-c3ce-4c5d-826c-9e6a99c30112","keywords":null,"link":"/idojaras/20180914_Hidegfront_jon_de_csak_nehany_fokkal_lesz_huvosebb","timestamp":"2018. szeptember. 14. 05:20","title":"Hidegfront jön, de csak néhány fokkal lesz hűvösebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19f2a97-cc72-43d2-ba69-4601b416f9f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Visszamegy szolgálni a Magyarországi Református Egyházhoz, a két feladat pedig összeegyeztethetetlen.","shortLead":"Visszamegy szolgálni a Magyarországi Református Egyházhoz, a két feladat pedig összeegyeztethetetlen.","id":"20180913_lemond_parlamenti_mandatumarol_balog_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19f2a97-cc72-43d2-ba69-4601b416f9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc59e2c-fb43-48c5-af2c-e1075c85cc43","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_lemond_parlamenti_mandatumarol_balog_zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:26","title":"Lemond parlamenti mandátumáról Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c4158c-5c5f-4639-9c0d-6b729795d2bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A párizsi La Scala története a XIX. század végén kezdődött, voltak benne kimondottan sötét korszakok is, de most megkapta az esélyt az újjászületésre.","shortLead":"A párizsi La Scala története a XIX. század végén kezdődött, voltak benne kimondottan sötét korszakok is, de most...","id":"20180912_Csodas_atalakulas_zeneteremkent_indult_pornomozikent_zart_be_most_szinhazkent_ujult_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9c4158c-5c5f-4639-9c0d-6b729795d2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034664a5-fb27-401b-b641-06bed469d7b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Csodas_atalakulas_zeneteremkent_indult_pornomozikent_zart_be_most_szinhazkent_ujult_meg","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:54","title":"Csodás átalakulás: zeneteremként indult, pornómoziként zárt be, most színházként újult meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint rossz minőségű munkát végez az MTA kutatóintézete. A KTI statisztikával vágott vissza. ","shortLead":"A miniszter szerint rossz minőségű munkát végez az MTA kutatóintézete. A KTI statisztikával vágott vissza. ","id":"20180913_A_Kozgazdasagi_Kutatointezetet_is_beszantana_Palkovics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182140f7-1c9f-497a-b5e5-41e20972c715","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_A_Kozgazdasagi_Kutatointezetet_is_beszantana_Palkovics","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:10","title":"A Közgazdasági Kutatóintézetet biztosan beszántaná Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jeff Bezos, az Amazon alapítója hajléktalan családok megsegítésére és iskola-előkészító programokra szánja a pénzt.","shortLead":"Jeff Bezos, az Amazon alapítója hajléktalan családok megsegítésére és iskola-előkészító programokra szánja a pénzt.","id":"20180913_Ketmilliard_dollaros_jotekonysagi_alapot_hoz_letre_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d377270-0c4d-4bb5-951c-7e977cb995e2","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Ketmilliard_dollaros_jotekonysagi_alapot_hoz_letre_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:30","title":"Kétmilliárd dollárból jótékonykodik a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]