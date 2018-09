„Sokszor nem tudjuk kontrollálni, hogy a vágyaink teljesüljenek, ezzel is szembe kell néznünk, de legtöbbször nagyon sok mindent megtehetünk értük” – mondja Faludi Viktória pszichológus, akivel közelgő szalonestje előtt legbensőbb vágyaink, motivációink megtalálásáról beszélgettünk. Öt kérdés – öt válasz.

HVG Extra Pszichológia (HVG): Hogyan tudhatjuk meg, hogy mire vágyunk legbelül, hogy sajátok-e a vágyaink, a céljaink?

Faludi Viktória (F.V.): Sokszor kerülök szembe azzal a problémával, hogy egy sportoló gyerek a szülei vágyainak próbál megfelelni, és valójában a szülei kedvéért sportol. Ez mindig hamar kiderül, hiszen ilyenkor a ’vágyteljesítő’ út – jelen esetben maga a tevékenység öröme – elmarad, és sikertelen próbálkozások (örömtelen edzések, hibák, sérülések) árulkodnak arról, hogy kinek is a vágya maga a sport. Így van ez az összes vággyal: érzelmi viszonyulásunk elárulja a saját vágyainkat.

HVG: Sok sikeres sportolót, olimpiai bajnokot készítettél fel a versenyekre. Náluk hogyan merült fel a belső motiváció kérdése?

F.V.: A belső motiváció az örömszerzés maga. Sőt leginkább annak kell lennie, saját magunknak okozott pozitív érzés. A siker, a jutalom, a díj, az elismerés, azaz a külső motivátorok csak megerősítést adhatnak és fokozhatják az örömérzést. A sportolókkal való munkám legfontosabb feladata, hogy megtalálják azt az örömet, áramlást, ami miatt elkezdtek sportolni.

Faludi Viktória © Nyulászi Zsolt

HVG: Ha már igazán tudjuk, mire vágyunk, mik lehetnek az első lépések?

F.V. : Sok esetben nem tudjuk kontrollálni, hogy a vágyaink teljesüljenek, ezzel szembe kell néznünk. Érzelmi életünk vágyainak teljesítésére nincs garancia. Törekedni tudunk arra, hogy lépéseket tegyünk annak érdekében, de a kimenetel sokszor nem rajtunk múlik. Gondolok itt például a párválasztásra: ha minden vágyam az, hogy párkapcsolatban éljek, akkor sem biztos, hogy teljesül. De lépéseket tehetek érte: önismeretem fejlesztésével, nyitottsággal, szociális kapcsolatok növelésével. Máshogy van ez a teljesítményvezérelt vágyakkal, ha például új munkahelyre vagy új szakmára vágyom. Ez sokkal inkább rajtam múlik, itt „elég” a szorgalom, a kitartás, az önfejlesztés, hiszen ezek mind általunk kontrollálható képességek és események.

HVG: Mi a legfontosabb vágyaink megvalósításához?

F.V.: Egyértelműen az önismeret, hogy tisztában legyek képességeimmel és adottságaimmal. És hogy azokra pozitívan tekintsek: egyfajta önharmónia, belső tisztánlátás.

HVG: Vajon mindenképpen jó lesz-e nekünk, ha megvalósulnak a vágyaink?

F.V.: Igen, hiszen abból születnek az új vágyak. Ha nem tudunk vágyteljesítő üzemmódban létezni, akkor tulajdonképpen elveszik a motivációnk is. Nincs új vágy, nincs értelme a napi megküzdéseknek, nincs értelme az életnek.

Jöjjön el a következő HVG Extra Pszichológia Szalonba szeptember 25-én, ahol Faludi Viktória és Szondy Máté pszichológusokkal beszélgetünk a legbensőbb vágyainkról és a megvalósításukról. További infók itt.

Hasonló cikkeket a legújabb HVG Extra Pszichológia magazinban olvashat, mely valódi vágyainkkal, céljainkkal, legbensőbb motivációinkkal foglalkozik. Keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő most! Ha most fizet elő, páros belépőt nyerhet a budapesti Frida Kahlo-kiállításra. Aktuális számunkat meg is rendelheti.