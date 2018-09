Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másodfokon is a cégnek adtak igazat a perelő fideszes képviselővel szemben. ","shortLead":"Másodfokon is a cégnek adtak igazat a perelő fideszes képviselővel szemben. ","id":"20180906_Dontott_a_birosag_maradhat_a_voros_csillag_a_Heinekenen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69e683a-9807-4ec0-8063-cfdbc7e2fb97","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Dontott_a_birosag_maradhat_a_voros_csillag_a_Heinekenen","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:46","title":"Döntött a bíróság: maradhat a vörös csillag a Heinekenen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d58691-2e09-4d26-8a62-7292f267888a","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"A mobiltechnológia fejlődésével számtalan iparágban, szakterületen új távlatok nyílnak. Nincs ez másként az oktatásban sem: a kütyükkel kapcsolatos iskolai bizalmatlanságot, ha lassan is, de kezdi felváltani az eszközök használata iránti nyitottság. Hiszen a mindenki zsebében ott lapuló multimédiás készülékek, megfelelő keretek között, élménygazdaggá, izgalmassá tehetik a tananyag elsajátítását, illetve az órai munkát. ","shortLead":"A mobiltechnológia fejlődésével számtalan iparágban, szakterületen új távlatok nyílnak. Nincs ez másként az oktatásban...","id":"lgelectronics_20180905_Mobilt_az_iskolapadba_Miert_ne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d58691-2e09-4d26-8a62-7292f267888a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def89f7-ea51-45d9-899c-3aed15d9c273","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20180905_Mobilt_az_iskolapadba_Miert_ne","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:30","title":"Mobilt az iskolapadba? Miért ne?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"cd53b2ba-f6d2-4043-9e07-68fff0f76dbb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015-ben, 200 millió forintért adta el az önkormányzat a kastélyt, akkor még nem lehetett tudni, hogy kinek. A BDPST Zrt. ma a miniszterelnök vejének tulajdonában áll.","shortLead":"2015-ben, 200 millió forintért adta el az önkormányzat a kastélyt, akkor még nem lehetett tudni, hogy kinek. A BDPST...","id":"20180905_Rendezvenykozpontta_alakitja_a_turai_kastelyt_Tiborcz_Istvan_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd53b2ba-f6d2-4043-9e07-68fff0f76dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30adf832-5c87-488b-b0c4-518487595b34","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Rendezvenykozpontta_alakitja_a_turai_kastelyt_Tiborcz_Istvan_cege","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:39","title":"Rendezvényközponttá alakítja a turai kastélyt Tiborcz István cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A horvát határ felé vezető oldalon egy 20 kilométeres szakaszt újítanak fel, a munkák Siófok térségében már folynak, hétfőtől Balatonvilágosnál kell terelésre, és lassabb haladásra számítani.","shortLead":"A horvát határ felé vezető oldalon egy 20 kilométeres szakaszt újítanak fel, a munkák Siófok térségében már folynak...","id":"20180906_Hetfotol_ujabb_szakaszt_zarnak_le_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa417cab-f56b-425c-9149-793565ccf04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Hetfotol_ujabb_szakaszt_zarnak_le_az_M7esen","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:44","title":"Hétfőtől újabb szakaszt zárnak le az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc hónnappal Dolores O’Riordan halála után kiadták a halottkém jelentését.","shortLead":"Nyolc hónnappal Dolores O’Riordan halála után kiadták a halottkém jelentését.","id":"20180906_Reszegen_fulladt_meg_a_Cranberries_enekesnoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860924cb-8833-4ba7-9250-85db122f5e53","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Reszegen_fulladt_meg_a_Cranberries_enekesnoje","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:37","title":"Részegen fulladt meg a Cranberries énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb09b92-e1fd-4019-aaf4-7f5235b04c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző duóként indult Papaver Cousins még tavasszal jelentette meg második nagylemezét. A Bad Writing dalait már Liverpoolban, Walesben és St. Gallenben is eljátszották, szeptember 14-én pedig az A38 Kiállítóterében tartják lemezbemutató koncertjüket, előtte azonban még egy klipet is forgattak, ami itt és most debütál.","shortLead":"Az énekes-dalszerző duóként indult Papaver Cousins még tavasszal jelentette meg második nagylemezét. A Bad Writing...","id":"20180907_Papaver_Cousins_klip_video_The_Clouds_Are_Moving_Fast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddb09b92-e1fd-4019-aaf4-7f5235b04c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b8c45-7aa1-4a91-a0c6-d55dc8487d14","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Papaver_Cousins_klip_video_The_Clouds_Are_Moving_Fast","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:30","title":"\"Olyan elképesztő nagy baj nem történhet velünk\" – itt a Papaver Cousins új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b1c9b5-655f-47e5-926c-0c6f1cc990b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint nem volt kivehető a logó a kitűzőn. ","shortLead":"A hatóság szerint nem volt kivehető a logó a kitűzőn. ","id":"20180906_Mediatanacs_Nem_volt_burkolt_reklam_a_2rulekituzo_viselese_a_kozteven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24b1c9b5-655f-47e5-926c-0c6f1cc990b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161aff77-3457-41f0-9d5a-9f3f451d763a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Mediatanacs_Nem_volt_burkolt_reklam_a_2rulekituzo_viselese_a_kozteven","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:23","title":"Médiatanács: Nem volt burkolt reklám a 2rule-kitűző viselése a köztévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Stieber Zoltán nyilatkozott a Marco Rossi vezette első összetartásról: nagyon tetszett neki.","shortLead":"Stieber Zoltán nyilatkozott a Marco Rossi vezette első összetartásról: nagyon tetszett neki.","id":"20180907_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0a0729-bb22-4091-a019-af903ebcbc4a","keywords":null,"link":"/sport/20180907_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:48","title":"\"Nagyon komoly tervet\" eszelt ki a szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]