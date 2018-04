Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A webáruházak csak úgy tudják növelni a forgalmukat, ha bővítik az offline jelenlétüket.","shortLead":"A webáruházak csak úgy tudják növelni a forgalmukat, ha bővítik az offline jelenlétüket.","id":"20180425_Keptelenek_leszakadni_a_magyarok_az_offline_vasarlasrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e9495f-2d06-4a11-8736-f0d1b8a1d7a9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180425_Keptelenek_leszakadni_a_magyarok_az_offline_vasarlasrol","timestamp":"2018. április. 25. 12:48","title":"Képtelenek leszakadni a magyarok az offline vásárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Felcsút első embere - egyben a leggazdagabb választott politikus - hirtelen lemondott a faluvezetésről. Bár korábban azt mondta, a ciklust kitölti, hétfőn közölte, érdekeltségei olyan átfogó szervezeti átalakítás, illetve tőzsdei tranzakció előtt állnak, amelyek mellé nem fér bele a polgármesterség. Végigvettük, milyen terhektől szabadul meg Orbán Viktor barátja.","shortLead":"Felcsút első embere - egyben a leggazdagabb választott politikus - hirtelen lemondott a faluvezetésről. Bár korábban...","id":"20180424_Mit_titkolhat_Meszaros_Lorinc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274073b6-cb74-49f0-a8cd-7d0a55f4e447","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Mit_titkolhat_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. április. 24. 20:26","title":"Mit titkolhat és mitől menekülhet meg mostantól Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia rendőrség őrizetbe vette és kihallgatta Vincent Bolloré milliárdost. A Vivendi médiacsoportot is tulajdonló Bolloré-csoport fejét azzal vádolják, hogy vesztegetési ügybe került Afrikában.","shortLead":"A francia rendőrség őrizetbe vette és kihallgatta Vincent Bolloré milliárdost. A Vivendi médiacsoportot is tulajdonló...","id":"20180424_Kihallgattak_a_vesztegetessel_vadolt_francia_milliardost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc905f10-b6f9-4b48-aca0-dd196995fc43","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Kihallgattak_a_vesztegetessel_vadolt_francia_milliardost","timestamp":"2018. április. 24. 20:15","title":"Kihallgatták a vesztegetéssel vádolt francia milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább bizonygatják, hogy az államnak már nincs köze az MNB-alapítványok pénzeihez.","shortLead":"Tovább bizonygatják, hogy az államnak már nincs köze az MNB-alapítványok pénzeihez.","id":"20180425_Elvesztette_kozpenz_jelleget_az_allam_a_statisztikusokkal_vitetne_el_a_balhet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5c04d8-8a99-4fa6-a743-f53733a06bba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Elvesztette_kozpenz_jelleget_az_allam_a_statisztikusokkal_vitetne_el_a_balhet","timestamp":"2018. április. 25. 12:15","title":"Elvesztette közpénz jellegét: az állam a statisztikusokkal vitetné el a balhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe4eda1-098a-4834-aacb-c6bcfd9d9cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Ward's Auto 40 új modell utasterét vizsgálta meg, hogy kiválassza belőle a 10 legjobbat. Íme az eredmény.","shortLead":"Az amerikai Ward's Auto 40 új modell utasterét vizsgálta meg, hogy kiválassza belőle a 10 legjobbat. Íme az eredmény.","id":"20180425_top_10_autobelso_wards_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe4eda1-098a-4834-aacb-c6bcfd9d9cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb7a6eb-de3b-4034-9347-534a81842872","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_top_10_autobelso_wards_auto","timestamp":"2018. április. 25. 10:21","title":"TOP 10: ezek most a legjobb autóbelsők a világon – és ön szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","shortLead":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","id":"20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b4aa2d-3885-44cc-a8c2-18cbe830b3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","timestamp":"2018. április. 25. 07:06","title":"Lezárják egy időre május 8-án a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2f49c7-118a-4e7b-906a-38b7536534bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromgyerekes apa alig bírta nyitva tartani a szemét egy hivatalos eseményen.","shortLead":"A háromgyerekes apa alig bírta nyitva tartani a szemét egy hivatalos eseményen.","id":"20180426_Vilmos_herceget_megviselte_a_szules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c2f49c7-118a-4e7b-906a-38b7536534bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248e349e-724e-493b-81a9-854e57d4f3d6","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Vilmos_herceget_megviselte_a_szules","timestamp":"2018. április. 26. 11:45","title":"Vilmos herceget megviselte a szülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05480a4f-f1f3-42f2-870d-d73295cfb4cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen legyen Európa jövője? Hogyan járul hozzá az Európai Unió Magyarország megújulásához? Milyen jogokat biztosít számunkra az EU, ha közösségi médiát használunk? Ezekkel és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkoznak a májusi Európa-napi rendezvények, amelyek mellesleg kiváló családi programokat is kínálnak.\r

\r

","shortLead":"Milyen legyen Európa jövője? Hogyan járul hozzá az Európai Unió Magyarország megújulásához? Milyen jogokat biztosít...","id":"20180425_18_magyar_varosban_unnepeljuk_Europat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05480a4f-f1f3-42f2-870d-d73295cfb4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf14f0-6143-4857-98e8-87ca5973f18b","keywords":null,"link":"/elet/20180425_18_magyar_varosban_unnepeljuk_Europat","timestamp":"2018. április. 25. 11:49","title":"18 magyar városban ünnepeljük Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]