Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy koncepcióvideó még nem a valóságos eszközt mutatja, készítői a vágyaikon kívül a kiszivárgott információkat is felhasználják. Az alábbi videó a jövő év elején várhatóan megjelenő Galaxy S10 egy elképzelt változatát vetíti elénk.","shortLead":"Bár egy koncepcióvideó még nem a valóságos eszközt mutatja, készítői a vágyaikon kívül a kiszivárgott információkat is...","id":"20180515_koncepciovideo_samsung_galaxy_s10_megjelenes_kinezet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ab0297-852d-4e9b-81fb-b0d969e73dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_koncepciovideo_samsung_galaxy_s10_megjelenes_kinezet","timestamp":"2018. május. 15. 17:03","title":"Érdemes megnézni ezt a koncepcióvideót a Samsung Galaxy S10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90e3827-a402-4ba0-8359-6b0179313c24","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A városban sok izraeli diák tanul, és Tel-Avivból repülőjárat is megy Debrecenbe.\r

\r

","shortLead":"A városban sok izraeli diák tanul, és Tel-Avivból repülőjárat is megy Debrecenbe.\r

\r

","id":"20180515_Debrecenben_megnyilt_Izrael_tiszteletbeli_konzulatusa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a90e3827-a402-4ba0-8359-6b0179313c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42cc492-7463-4485-993a-f5ba5d787bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Debrecenben_megnyilt_Izrael_tiszteletbeli_konzulatusa","timestamp":"2018. május. 15. 16:30","title":"Debrecenben megnyílt Izrael tiszteletbeli konzulátusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0640605-066a-47b0-aabe-32f82c120a06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Libabőröztető V8-as hang és nyitott tető – ezek a csillagos márka legfrissebb újdonságának fő ütőkártyái.","shortLead":"Libabőröztető V8-as hang és nyitott tető – ezek a csillagos márka legfrissebb újdonságának fő ütőkártyái.","id":"20180514_mercedes_amg_gt_s_roadster_sportauto_kabrio_v8_turbomotor_biturbo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0640605-066a-47b0-aabe-32f82c120a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692f0876-07d8-47d6-a3aa-f5d5ea88fd43","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_mercedes_amg_gt_s_roadster_sportauto_kabrio_v8_turbomotor_biturbo","timestamp":"2018. május. 14. 15:21","title":"300 felett nyitott tetővel: itt az új Mercedes-AMG GT S Roadster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt felcsúti polgármester mellett csak Csányi Sándor érdekeltségei tudták növelni tavaly agrártámogatásaik összegét.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester mellett csak Csányi Sándor érdekeltségei tudták növelni tavaly agrártámogatásaik összegét.","id":"20180515_kevesebb_penz_jott_tavaly_az_eutol_de_meszaros_lorincekre_aranyeso_hullott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf75c02-a1c7-47c1-aaf3-6bb5399e2079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_kevesebb_penz_jott_tavaly_az_eutol_de_meszaros_lorincekre_aranyeso_hullott","timestamp":"2018. május. 15. 19:45","title":"Agrártámogatások: Kevesebb pénz jött tavaly az EU-tól, de Mészáros Lőrincékre aranyeső hullott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy-egy jelölt indul csak a két társelnöki posztért. ","shortLead":"Egy-egy jelölt indul csak a két társelnöki posztért. ","id":"20180516_Nem_lesz_kuzdelem_az_LMP_tarselnoki_posztjaiert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec844ee9-4361-46fa-b9c1-b8ae1d27a478","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Nem_lesz_kuzdelem_az_LMP_tarselnoki_posztjaiert","timestamp":"2018. május. 16. 08:49","title":"Nem lesz küzdelem az LMP társelnöki posztjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A becsődölt magánvállalkozó helyett a hévízi önkormányzat cége üzemelteti a sármelléki repteret, immár hat éve. Az utasforgalom csökken ugyan, de a magyar állami támogatás növekszik.","shortLead":"A becsődölt magánvállalkozó helyett a hévízi önkormányzat cége üzemelteti a sármelléki repteret, immár hat éve...","id":"20180515_Allami_tamogatassal_nyaralnak_a_nemet_turistak_Hevizen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b31c63d-f204-4d2d-81bb-55e5b79094a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Allami_tamogatassal_nyaralnak_a_nemet_turistak_Hevizen","timestamp":"2018. május. 15. 10:23","title":"Magyar állami támogatással nyaralnak a német turisták Hévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MT Zrt.","category":"vilag","description":"Észak-Korea Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető június 12-ére Szingapúrba kitűzött csúcstalálkozójának lemondásával fenyegetett a jelenleg zajló amerikai-dél-koreai hadgyakorlat miatt - jelentette a KCNA észak-koreai hírügynökség helyi idő szerint szerda hajnalban. \r

","shortLead":"Észak-Korea Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető június 12-ére Szingapúrba kitűzött...","id":"20180515_Kim_Dzsong_Un_beinthet_Trumpnak_egy_hadgyakorlat_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4698c9-25d4-4048-9ca1-b9356dc988bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Kim_Dzsong_Un_beinthet_Trumpnak_egy_hadgyakorlat_miatt","timestamp":"2018. május. 15. 22:23","title":"Kim Dzsong Un beinthet Trumpnak egy hadgyakorlat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mobilon is jelenthetővé válnak a kellemetlen messengeres üzenetek, így pedig az azokat küldözgető személyek. Az új funkció emellett vészcsengőként is működik majd, ha azt gyanítjuk, valami nagy baj készül a másiknál. ","shortLead":"Mobilon is jelenthetővé válnak a kellemetlen messengeres üzenetek, így pedig az azokat küldözgető személyek. Az új...","id":"20180516_facebook_messenger_zaklatas_ongyilkossagi_kiserlet_uzenetek_jelentese_a_facebookon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac56dd4a-60f6-49d1-9789-120758389cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_facebook_messenger_zaklatas_ongyilkossagi_kiserlet_uzenetek_jelentese_a_facebookon","timestamp":"2018. május. 16. 07:02","title":"Vészcsengőt tesz a Facebook a Messengerbe: blokkolhatja vele a kellemetlen alakokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]