[{"available":true,"c_guid":"aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új oroszbarát elnök ellenzi az ország európai irányultságát.","shortLead":"Az új oroszbarát elnök ellenzi az ország európai irányultságát.","id":"20161226_Moldova_EU_zaszlo_Chisinau_oroszbarat_elnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922eb85e-96dd-4695-b614-81c4e4798e67","keywords":null,"link":"/vilag/20161226_Moldova_EU_zaszlo_Chisinau_oroszbarat_elnok","timestamp":"2016. december. 26. 13:48","title":"Valami nagyon furcsa dolog történik Moldovában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0672b290-7831-468f-8e3d-69e1b502a076","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kórház előtt 1998-ban elhelyezett inkubátorban a kisfiú volt a tizenkettedik újszülött, akit találtak.","shortLead":"A kórház előtt 1998-ban elhelyezett inkubátorban a kisfiú volt a tizenkettedik újszülött, akit találtak.","id":"20161226_ujszulott_Miskolc_inkubator_korhaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0672b290-7831-468f-8e3d-69e1b502a076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2218c3cc-d002-4287-88bf-babdcae3a78d","keywords":null,"link":"/itthon/20161226_ujszulott_Miskolc_inkubator_korhaz","timestamp":"2016. december. 26. 11:58","title":"Valaki újszülöttet rakott a miskolci inkubátorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5825164e-ad52-4622-92b6-2e66faa29f12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Twitteren esett egymásnak Izrael és Pakisztán egy álhír miatt.","shortLead":"A Twitteren esett egymásnak Izrael és Pakisztán egy álhír miatt.","id":"20161226_Hamis_hir_atomcsapas_Twitter_Izrael_Pakisztan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5825164e-ad52-4622-92b6-2e66faa29f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7252ac7e-a605-47f7-85f7-b6b3e1f8a385","keywords":null,"link":"/vilag/20161226_Hamis_hir_atomcsapas_Twitter_Izrael_Pakisztan","timestamp":"2016. december. 26. 08:13","title":"Hamis hír és atomcsapás: feszültség a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99dddb34-dad9-45a4-ae51-7662b8be10bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A patinás amerikai lap a magyarországi szélsőjobboldal Oroszországhoz fűzött viszonyával foglalkozott karácsonyi számában.","shortLead":"A patinás amerikai lap a magyarországi szélsőjobboldal Oroszországhoz fűzött viszonyával foglalkozott karácsonyi...","id":"20161225_New_York_Times_a_rendorgyilkos_es_az_orosz_kapcsolat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99dddb34-dad9-45a4-ae51-7662b8be10bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217b12fb-c190-40f3-99f1-573dca3ecf9a","keywords":null,"link":"/itthon/20161225_New_York_Times_a_rendorgyilkos_es_az_orosz_kapcsolat","timestamp":"2016. december. 25. 17:40","title":"New York Times: a rendőrgyilkos és az orosz kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f21d71-d2fc-41d1-910c-35d89c9459e4","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"2016 a reménytelenség éve. 