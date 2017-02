[{"available":true,"c_guid":"88ad0b85-a6a5-4abb-98d3-2a5b6dea608b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"És nem is egy baráti sörmeccsen vitte véghez a nem mindennapi mozdulatsort az orosz játékos, hanem az Eb-döntőben. ","shortLead":"És nem is egy baráti sörmeccsen vitte véghez a nem mindennapi mozdulatsort az orosz játékos, hanem az Eb-döntőben. ","id":"20170220_Igy_nez_ki_amikor_menet_kozben_cserelnek_utot_egy_tollasmeccsen__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ad0b85-a6a5-4abb-98d3-2a5b6dea608b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbec5738-a2f2-4d12-b63a-33bf94d1b908","keywords":null,"link":"/sport/20170220_Igy_nez_ki_amikor_menet_kozben_cserelnek_utot_egy_tollasmeccsen__video","timestamp":"2017. február. 20. 19:55","title":"Nem semmi: menet közben cseréltek ütőt egy tollasmeccsen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219058a0-bb31-4bf6-bf34-3ea7f4aa2a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokkal korábban azt mondta, pártügy lett, amelynek kétséges a sorsa.","shortLead":"Nem sokkal korábban azt mondta, pártügy lett, amelynek kétséges a sorsa.","id":"20170220_orban_olimpia_nemzeti_ugy_partugy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=219058a0-bb31-4bf6-bf34-3ea7f4aa2a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ad8961-8707-498b-9979-115bc9372f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20170220_orban_olimpia_nemzeti_ugy_partugy","timestamp":"2017. február. 20. 14:59","title":"Orbán Viktor: \"Nemzeti ügy az olimpia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958323e8-e7cb-4f21-971b-3b56004134be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Budapesti Olimpiáért Mozgalom közleményben tudatta: továbbra is megrendezhetőnek tartják az olimpiát, és \"a politikai egységhez visszavezető út\" egy népszavazás lehet. Ha nem jön össze 2024-re, rástartolunk 2028-ra – írták. Az is kiderült a politikusok válaszaiból, hogy az aláírásgyűjtők Párizs és Los Angeles fizetett emberei, akik pedig támogatták a NOlimpia kampányt, azok meg lettek vezetve. A szakminisztérium a gazdaság fellendülésének tulajdonítja a statisztika romlását. A szakminisztérium a gazdaság...","id":"201707__munkahelyi_halal__varkert_bazar__turai_kastely__gyaszos_jelentes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=978b17d7-f5cc-42c4-b279-b8cfbda27d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0b0e31-04b8-4f29-8aad-2f793cac6415","keywords":null,"link":"/gazdasag/201707__munkahelyi_halal__varkert_bazar__turai_kastely__gyaszos_jelentes","timestamp":"2017. február. 19. 15:00","title":"Gyászos jelentés: presztízsberuházások halálos áldozatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16023e5-4efa-4b6f-a274-c1c2209e229a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőre nem is tűnik rossz üzletnek a maga 5,2 millió forintos árával, de nem véletlenül kerül ennyibe.","shortLead":"Elsőre nem is tűnik rossz üzletnek a maga 5,2 millió forintos árával, de nem véletlenül kerül ennyibe.","id":"20170220_elado_porsche","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16023e5-4efa-4b6f-a274-c1c2209e229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80578dbc-1dd4-4c79-94a8-8c30107658c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20170220_elado_porsche","timestamp":"2017. február. 20. 17:21","title":"Alig hittük el, amikor megláttuk, mennyi km-t pakoltak ebbe a Porsche 996 Turbóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7940406-545c-40d9-95cc-ea53c1217a53","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Három évvel ezelőtt vesztette el Ukrajnát a Kreml. Kollégánk ott volt Kijevben, amikor Janukovics államfő emberei vérfürdőt rendeztek az ukrán főváros központi terén, majd fejvesztve menekültek el. A győzelemből azonban nem lett örömünnep: Ukrajna egy részét megszállta Oroszország, egy másik részén szeparatistákaát támogatva fűti tovább Európa elhallgatott háborúját. Bihari Ádám visszaemlékezése. Kollégánk ott volt Kijevben, amikor Janukovics államfő emberei...","id":"20170219_Ukrajna_Majdan_Europa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7940406-545c-40d9-95cc-ea53c1217a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7d28f4-54c0-474e-9747-55b715dcfdaf","keywords":null,"link":"/vilag/20170219_Ukrajna_Majdan_Europa","timestamp":"2017. február. 19. 07:00","title":"Három éve nyertek a lázadók, beleroppant egész Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3514a658-bf15-4449-b2dc-7969f0f06a7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden nyilatkozott a Blikknek P. László apja.","shortLead":"Röviden nyilatkozott a Blikknek P. László apja.