[{"available":true,"c_guid":"565fc442-313d-425f-ba83-31f29ba47f5b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Kravtex-Kühne leszállította azt a száz új Credo buszt, amelyet a Volán-társaságok közös beszerzőcége rendelt meg még decemberben. A járművek négy régióba, négy közlekedési központhoz kerültek – közölte Szombath Imre, a Kühne Zrt. kutatás-fejlesztési vezérigazgató-helyettese.\r

\r

","shortLead":"A Kravtex-Kühne leszállította azt a száz új Credo buszt, amelyet a Volán-társaságok közös beszerzőcége rendelt meg még...","id":"20170224_magyar_busz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565fc442-313d-425f-ba83-31f29ba47f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f45193a-2fa6-44c1-a729-bdfd5ae44d78","keywords":null,"link":"/kkv/20170224_magyar_busz","timestamp":"2017. február. 24. 13:51","title":"Száz új magyar busz érkezik az ország útjaira – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász Péter nyílt levelet írt Molnár Gyulának és Botka Lászlónak, amelyben közölte, nem fognak közös listát állítani a szocialistákkal, és vizsgálják ki az Együtt tagjának kifütyülését. ","shortLead":"Juhász Péter nyílt levelet írt Molnár Gyulának és Botka Lászlónak, amelyben közölte, nem fognak közös listát állítani...","id":"20170224_Kiakadt_az_Egyutt_az_MSZPre_mert_kifutyultek_az_egyik_tagjukat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328e460f-eb62-4b78-920d-a0141a3e0fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20170224_Kiakadt_az_Egyutt_az_MSZPre_mert_kifutyultek_az_egyik_tagjukat","timestamp":"2017. február. 24. 11:34","title":"Kiakadt az Együtt az MSZP-re, mert kifütyülték az egyik tagjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb322c1-3e09-4a0b-819c-16873a838ee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20170225_ovoda_szatir_korozes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bb322c1-3e09-4a0b-819c-16873a838ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b4b75c-4a8d-42db-8aae-46fbc1a9937a","keywords":null,"link":"/itthon/20170225_ovoda_szatir_korozes","timestamp":"2017. február. 25. 17:46","title":"Óvoda előtt mutogatta magát ez a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12685f57-580b-478a-8e7e-6e99ed5d9a36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Napi 500 új kátyú keletkezik csak a főváros útjain, elég komoly esély van belefutni egybe. Az ilyen károknak, statisztikák szerint csak mintegy felét térítik meg. Érdemes rögtön mindent a lehető legjobban dokumentálni.



","shortLead":"Napi 500 új kátyú keletkezik csak a főváros útjain, elég komoly esély van belefutni egybe. Az ilyen károknak...","id":"20170224_katyukar_biztosito_tippek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12685f57-580b-478a-8e7e-6e99ed5d9a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b9e3ed-3cd9-4774-82c5-7edf6c379650","keywords":null,"link":"/cegauto/20170224_katyukar_biztosito_tippek","timestamp":"2017. február. 25. 15:45","title":"Legyen profi: így juthat pénzhez, ha kátyúkárt szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f187638-4dd8-44c6-b0e6-d7f812215d54","c_author":"Szegő Iván Miklós","category":"kultura","description":"Orosz katonák ezrei estek a fogságba, az éhező Péterváron még az uralkodóház mérsékelt hívei is összeesküvést szőttek a cár lemondatására. 1917 elején már majdnem mindenki érezte a forradalom előszelét. Kivéve II. Miklóst és a Svájcban meghúzódó Lenint. Mementó-sorozatunkban most a forradalom közvetlen előzményeit idézzük fel.","shortLead":"Orosz katonák ezrei estek a fogságba, az éhező Péterváron még az uralkodóház mérsékelt hívei is összeesküvést szőttek...","id":"20170224_Ketten_nem_keszultek_az_orosz_forradalomra_a_car_es_Lenin__Memento_1917","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f187638-4dd8-44c6-b0e6-d7f812215d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5022e7-c125-40c0-868b-27cfed87f4d9","keywords":null,"link":"/kultura/20170224_Ketten_nem_keszultek_az_orosz_forradalomra_a_car_es_Lenin__Memento_1917","timestamp":"2017. február. 24. 20:00","title":"Ketten nem készültek az orosz forradalomra: a cár és Lenin – Mementó 1917","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88724a4f-0e6f-4bb2-9f0a-0c3c5a5d2c2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla és a Faraday Future között folyton megy a rivalizálás, azonban most valóban kiderülhet melyikük teljesít jobban. ","shortLead":"A Tesla és a Faraday Future között folyton megy a rivalizálás, azonban most valóban kiderülhet melyikük teljesít...","id":"20170225_Rajthoz_all_a_ket_legigeretesebb_villanyauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88724a4f-0e6f-4bb2-9f0a-0c3c5a5d2c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b10a1d-b7e1-47a2-a41b-6f37c207f793","keywords":null,"link":"/cegauto/20170225_Rajthoz_all_a_ket_legigeretesebb_villanyauto","timestamp":"2017. február. 25. 20:42","title":"Rajthoz áll a két legígéretesebb villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f35de2-f2fb-4d79-8b0b-676bb8247fdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenféle emojik léteznek már, de van egy reakció szmájli, ami sok helyzetben jól jön, de kilenc karakterrel kell leírni – ezt könnyítheti meg ezzel az alkalmazással.","shortLead":"Mindenféle emojik léteznek már, de van egy reakció szmájli, ami sok helyzetben jól jön, de kilenc karakterrel kell...","id":"20170225_troll_szmajli_billentyuzet_alkalmazas_emoji_helyett_appajanlo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f35de2-f2fb-4d79-8b0b-676bb8247fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ae40b2-0aff-4728-a418-a7e3c579b79b","keywords":null,"link":"/tudomany/20170225_troll_szmajli_billentyuzet_alkalmazas_emoji_helyett_appajanlo","timestamp":"2017. február. 25. 08:01","title":"Ha nem érdekli egy üzenet, egy frappáns mozdulattal elintézheti a mobilján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c10d30-13e2-49af-9b72-daf03ccdfe74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál volt tulajdonosa 118 millió forintért vehette meg Lupa-tó harmadát - közölte a Magyar Nemzet.","shortLead":"Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál volt tulajdonosa 118 millió forintért vehette meg Lupa-tó harmadát - közölte...","id":"20170224_gerendai_lupa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c10d30-13e2-49af-9b72-daf03ccdfe74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd15f47-e40a-469c-b233-aad59d120396","keywords":null,"link":"/kkv/20170224_gerendai_lupa","timestamp":"2017. február. 24. 07:12","title":"Gerendai a Sziget eladása után máris új bizniszre költ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]