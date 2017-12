[{"available":true,"c_guid":"251ad623-2bf3-4b09-92ed-c450841a4431","c_author":"MTI","category":"sport","description":"James Harden két napon belül másodszor is 51 pontot dobott, csapata, a Houston Rockets mégis mindkétszer vereséget szenvedett az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA).","shortLead":"James Harden két napon belül másodszor is 51 pontot dobott, csapata, a Houston Rockets mégis mindkétszer vereséget...","id":"20171223_Bombaformaban_a_kosaras_csapata_megis_szenved","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=251ad623-2bf3-4b09-92ed-c450841a4431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf4bf16-3ff9-4ee4-ba51-8a4199e2d0fb","keywords":null,"link":"/sport/20171223_Bombaformaban_a_kosaras_csapata_megis_szenved","timestamp":"2017. december. 23. 11:50","title":"Bombaformában a kosaras, csapata mégis szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117b62a2-ea68-46f4-86e1-7fddde00f4f5","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Lakatosné Jutka eltemette az anyját, majd évekkel később öt gyermekét is. 