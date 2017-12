[{"available":true,"c_guid":"a14a614b-6cdc-4aae-99a8-428c3720b829","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Hollandiában kitalált vállalkozás multisodik, londoni indulása már igazi nagy dobás.","shortLead":"A Hollandiában kitalált vállalkozás multisodik, londoni indulása már igazi nagy dobás.","id":"201739_megy_agozos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a14a614b-6cdc-4aae-99a8-428c3720b829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adaa70c-8f70-457c-a5e4-d1d42bc4a8c0","keywords":null,"link":"/kkv/201739_megy_agozos","timestamp":"2017. december. 23. 08:00","title":"Bombaüzlet lett a városi vizeken úszó jakuzzi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a26f83-ca95-451e-af63-8663a682ea93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A püspökladányi és a berettyóújfalui rendőrök „Ébresztő” baleset-megelőzési akciót tartottak a 42-es számú főúton.","shortLead":"A püspökladányi és a berettyóújfalui rendőrök „Ébresztő” baleset-megelőzési akciót tartottak a 42-es számú főúton.","id":"20171224_ebreszto_rendorsegi_akcio_kave_tea","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a26f83-ca95-451e-af63-8663a682ea93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73338071-6de3-48cb-8a15-7a184fc237f1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171224_ebreszto_rendorsegi_akcio_kave_tea","timestamp":"2017. december. 24. 16:55","title":"Karácsony előtt még az utolsó pillanatokban is akcióztak a rendőrök, ezúttal azonban kávéval és teával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dab8575-8d8a-47ff-b656-db66510011d9","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az e-autókhoz hasonlóan az elektromos repülőgépekkel is jóval környezetbarátabb és csendesebb lehetne az utazás. Fejlesztésük még éppen hogy csak elkezdődött – idehaza is.","shortLead":"Az e-autókhoz hasonlóan az elektromos repülőgépekkel is jóval környezetbarátabb és csendesebb lehetne az utazás...","id":"201741__erepulogep__londonparizs_villannyal__mindig_akkumulatorcsere__bontogatjak_szarnyaikat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dab8575-8d8a-47ff-b656-db66510011d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61fa78f-0a81-41e4-9f39-7a7ced22afe8","keywords":null,"link":"/tudomany/201741__erepulogep__londonparizs_villannyal__mindig_akkumulatorcsere__bontogatjak_szarnyaikat","timestamp":"2017. december. 23. 08:30","title":"Az utasszállító e-repülőknek kell pár év, amíg elmennek annyit, mint egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e98bac3-63c2-4777-a059-182ca441819a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban mindenki az amerikai kormány ufók utáni kutatásával foglalkozott, Neil deGrasse Tyson viszont nyugalomra intette az embereket.","shortLead":"Az elmúlt napokban mindenki az amerikai kormány ufók utáni kutatásával foglalkozott, Neil deGrasse Tyson viszont...","id":"20171223_amerika_pentagon_ufo_kutatas_neil_degrasse_tyson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e98bac3-63c2-4777-a059-182ca441819a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a048d79-457f-440d-8d10-a3ab620e5600","keywords":null,"link":"/tudomany/20171223_amerika_pentagon_ufo_kutatas_neil_degrasse_tyson","timestamp":"2017. december. 23. 09:10","title":"Mi lehet ez, UFO? Az egyik legnépszerűbb tudós szerint sokan láttunk már UFO-t, csak nem úgy, ahogy gondoljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117b62a2-ea68-46f4-86e1-7fddde00f4f5","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Lakatosné Jutka eltemette az anyját, majd évekkel később öt gyermekét is. Nevelőotthonban nőtt fel, de rosszul bírta, sokszor meglépett. Egyszer egészen az apjáig szökött, aki megverte, megerőszakolta. A rendszerváltás óta hajléktalan. Most a hvg.hu-nak arról mesélt, mit jelent neki a december és az ünnep. Videó.","shortLead":"Lakatosné Jutka eltemette az anyját, majd évekkel később öt gyermekét is. Nevelőotthonban nőtt fel, de rosszul bírta...","id":"20171224_Mar_csak_fajdalom_a_karacsony_a_27_eve_hajlektalan_nonek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117b62a2-ea68-46f4-86e1-7fddde00f4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6ab13c-d81c-459b-9c62-0d2a883246ac","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_Mar_csak_fajdalom_a_karacsony_a_27_eve_hajlektalan_nonek","timestamp":"2017. december. 24. 11:00","title":" Huszonhét éve hajléktalan, ma már csak fájdalom neki a karácsony – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860095c-7202-4a85-99e6-efe6cc9a1178","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Véresen visszaküldjük, a patológiai elváltozásokkal viszont nincs bajunk, a lényeg, hogy sós legyen. A grillcsirke titkát kutattuk a belvárosban.\r

","shortLead":"Véresen visszaküldjük, a patológiai elváltozásokkal viszont nincs bajunk, a lényeg, hogy sós legyen. A grillcsirke...","id":"20171223_grillcsirke_hilda_budapest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f860095c-7202-4a85-99e6-efe6cc9a1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56982408-a8f3-4191-b825-4459ebfcdbcc","keywords":null,"link":"/kkv/20171223_grillcsirke_hilda_budapest","timestamp":"2017. december. 23. 11:00","title":"Hisztis vagy nem hisztis? - itt dől el a grillcsirkebiznisz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félszáznál is több jelölttel vág neki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a ’18-as választásoknak, köztük láthatatlan poltikussal és egy csirkével. Őket mutatták be a párt jelölt-bemutató rendezvényén. ","shortLead":"Félszáznál is több jelölttel vág neki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a ’18-as választásoknak, köztük láthatatlan...","id":"20171223_Mar_tanuljak_a_lopast_a_kutyapart_politikusai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7ec606-4a22-4714-a99f-91257c555b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20171223_Mar_tanuljak_a_lopast_a_kutyapart_politikusai","timestamp":"2017. december. 23. 16:25","title":"Már tanulják a lopást a kutyapárt politikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e73682e-4672-48ca-a563-b556e27cf33e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A béke és szeretet ünnepe helyett sokaknak inkább felfokozott stresszt jelent a karácsony, amivel az évek során egyre nehezebb megküzdeni. De miért tud ilyen traumatikus lenni ez az időszak?","shortLead":"A béke és szeretet ünnepe helyett sokaknak inkább felfokozott stresszt jelent a karácsony, amivel az évek során egyre...","id":"20171223_Itt_a_karacsony_de_sokan_maris_a_veget_varjak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e73682e-4672-48ca-a563-b556e27cf33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428df19f-369b-44a6-948f-0345e3a33bea","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20171223_Itt_a_karacsony_de_sokan_maris_a_veget_varjak","timestamp":"2017. december. 23. 20:15","title":"Itt a karácsony, de sokan máris a végét várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]