[{"available":true,"c_guid":"951edffb-129d-4177-9535-cff4ef5a857d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub szériájának egyik mellékszerepében tűnik fel a színész.","shortLead":"Az RTL Klub szériájának egyik mellékszerepében tűnik fel a színész.","id":"20171223_alfoldi_robert_valotarsak_rtl_klub","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=951edffb-129d-4177-9535-cff4ef5a857d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0fed77-3b7d-4dfd-bba7-1053d7b8b7a4","keywords":null,"link":"/elet/20171223_alfoldi_robert_valotarsak_rtl_klub","timestamp":"2017. december. 23. 15:55","title":"Alföldi Róbert is szerepelni fog a Válótársak új évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576b8d11-d959-461a-a6e3-0de71944cef2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első jelek mechanikus meghibásodásra utalnak. ","shortLead":"Az első jelek mechanikus meghibásodásra utalnak. ","id":"20171222_Tulfutott_es_baknak_utkozott_egy_vonat_Spanyolorszagban_sokan_megserultek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=576b8d11-d959-461a-a6e3-0de71944cef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd751680-6d3c-4c9f-816a-03b7f77bfd69","keywords":null,"link":"/vilag/20171222_Tulfutott_es_baknak_utkozott_egy_vonat_Spanyolorszagban_sokan_megserultek","timestamp":"2017. december. 22. 19:34","title":"Túlfutott és baknak ütközött egy vonat Spanyolországban, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14a614b-6cdc-4aae-99a8-428c3720b829","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Hollandiában kitalált vállalkozás multisodik, londoni indulása már igazi nagy dobás.","shortLead":"A Hollandiában kitalált vállalkozás multisodik, londoni indulása már igazi nagy dobás.","id":"201739_megy_agozos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a14a614b-6cdc-4aae-99a8-428c3720b829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adaa70c-8f70-457c-a5e4-d1d42bc4a8c0","keywords":null,"link":"/kkv/201739_megy_agozos","timestamp":"2017. december. 23. 08:00","title":"Bombaüzlet lett a városi vizeken úszó jakuzzi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0448f14d-e4b5-4117-9365-41efbc58d716","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a remek 1310 TLX olyan régi, hogy akár már oldtimer rendszámot is tetethet rá az új tulajdonosa.","shortLead":"Ez a remek 1310 TLX olyan régi, hogy akár már oldtimer rendszámot is tetethet rá az új tulajdonosa.","id":"20171223_idoutazasra_hiv_a_legdragabb_elado_regi_hazai_dacia_mutatjuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0448f14d-e4b5-4117-9365-41efbc58d716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330f8e57-d9f7-4766-812e-5f4007121886","keywords":null,"link":"/cegauto/20171223_idoutazasra_hiv_a_legdragabb_elado_regi_hazai_dacia_mutatjuk","timestamp":"2017. december. 23. 08:23","title":"Időutazásra hív a legdrágább eladó régi hazai Dacia, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350eac40-54ef-4c9d-9f5e-eebe7ec9318f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A csonttöréstől az elbutulásig sok baj fenyegeti az idősödő embereket, de lehet próbálkozni a megelőzéssel – időnként egészen egyszerű módszerekkel is.","shortLead":"A csonttöréstől az elbutulásig sok baj fenyegeti az idősödő embereket, de lehet próbálkozni a megelőzéssel – időnként...","id":"201744__elet_50_felett__toreskarmegelozes__egyensulyban__csak_ne_essen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=350eac40-54ef-4c9d-9f5e-eebe7ec9318f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4377a6c1-5f3e-4fe3-925e-3445aa8e055a","keywords":null,"link":"/elet/201744__elet_50_felett__toreskarmegelozes__egyensulyban__csak_ne_essen","timestamp":"2017. december. 23. 08:15","title":"Friss és stramm maradna idősen is? Mondjuk, mit tegyen és mit ne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9951d3f4-62c6-459a-96df-ab21e6164f67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai teniszező alig négy hónapja adott életet első gyermekének.\r

","shortLead":"Az amerikai teniszező alig négy hónapja adott életet első gyermekének.\r

","id":"20171224_visszater_serena_williams","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9951d3f4-62c6-459a-96df-ab21e6164f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f3ba4-847c-4c1a-ac9a-17181acb400e","keywords":null,"link":"/sport/20171224_visszater_serena_williams","timestamp":"2017. december. 24. 18:34","title":"Máris visszatér Serena Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59407695-467a-4f9a-a595-5292077c386c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikor az edzőről november kiderült, hogy beteg, még a támogatásukról biztosították.","shortLead":"Mikor az edzőről november kiderült, hogy beteg, még a támogatásukról biztosították.","id":"20171222_Fel_ev_utan_kirugtak_a_Sevilla_rakos_beteg_edzojet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59407695-467a-4f9a-a595-5292077c386c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc7eb7f-e6f9-4f2a-b93a-a945868ba637","keywords":null,"link":"/sport/20171222_Fel_ev_utan_kirugtak_a_Sevilla_rakos_beteg_edzojet","timestamp":"2017. december. 22. 20:57","title":"Fél év után kirúgták a Sevilla rákos beteg edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ketten súlyos, hatan könnyebb sérüléseket szenvedtek a hármas karambolban. ","shortLead":"Ketten súlyos, hatan könnyebb sérüléseket szenvedtek a hármas karambolban. ","id":"20171222_Durva_baleset_volt_a_4esen_meghalt_egy_14_eves_lany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c192192-9a60-46ad-872c-288eff97d78c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171222_Durva_baleset_volt_a_4esen_meghalt_egy_14_eves_lany","timestamp":"2017. december. 22. 21:12","title":"Durva baleset volt a 4-esen, meghalt egy 14 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]