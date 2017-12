[{"available":true,"c_guid":"2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ünnepekre hazautazó vendégmunkások miatt vasárnap is nagy dugók alakultak ki a magyarországi határátkelőknél - számolt be az M1 aktuális csatorna híradója.","shortLead":"Az ünnepekre hazautazó vendégmunkások miatt vasárnap is nagy dugók alakultak ki a magyarországi határátkelőknél...","id":"20171224_Torlodasokra_kell_szamit_a_hataratkelokon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187013a4-f782-4c3c-a5d4-aaca7aed825c","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_Torlodasokra_kell_szamit_a_hataratkelokon","timestamp":"2017. december. 24. 12:44","title":"Torlódásokra kell számít a határátkelőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem indulhat Alekszej Navalnij a 2018-as orosz elnökválasztáson, mert a központi választási bizottság hétfőn elutasította az ellenzéki politikus jelöltségének bejegyzését. Azzal érveltek, Navalnijt súlyos bűncselekmény miatt elítélték.

","shortLead":"Nem indulhat Alekszej Navalnij a 2018-as orosz elnökválasztáson, mert a központi választási bizottság hétfőn...","id":"20171225_Putyin_ellenlabasat_kizartak_a_valasztasbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117a378f-6081-4268-a33a-7ae0f6b858bf","keywords":null,"link":"/vilag/20171225_Putyin_ellenlabasat_kizartak_a_valasztasbol","timestamp":"2017. december. 25. 16:54","title":"Putyin ellenlábasát kizárták a választásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca587f59-c331-4b11-808f-9ded882fb89e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre többen vállalják mindenki előtt, hogy nem tudnak otthon szaloncukrot készíteni, vagy hogy kiborult a bejgli.","shortLead":"Egyre többen vállalják mindenki előtt, hogy nem tudnak otthon szaloncukrot készíteni, vagy hogy kiborult a bejgli.","id":"20171225_Valosagos_mozgalom_indult_a_Facebookon_a_tokeletes_karacsonyt_abrazolo_fotok_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca587f59-c331-4b11-808f-9ded882fb89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870cfeeb-a3c6-4110-9083-eff8c663bde3","keywords":null,"link":"/elet/20171225_Valosagos_mozgalom_indult_a_Facebookon_a_tokeletes_karacsonyt_abrazolo_fotok_ellen","timestamp":"2017. december. 25. 20:35","title":"Valóságos mozgalom indult a Facebookon a tökéletes karácsonyt ábrázoló fotók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7dc0065-4e2d-48fa-a8a9-5a7d3e6b8572","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A texasi gyorsulási versenyen két Lamborghini is kihullott, utóbbi egy igazi erőgép volt.","shortLead":"A texasi gyorsulási versenyen két Lamborghini is kihullott, utóbbi egy igazi erőgép volt.","id":"20171226_lamborghini_gyorsulasi_verseny_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7dc0065-4e2d-48fa-a8a9-5a7d3e6b8572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b6df14-c05f-4408-be46-13adda59be7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20171226_lamborghini_gyorsulasi_verseny_video","timestamp":"2017. december. 26. 04:01","title":"320 km/h-nál szállt el a 2000 lóerős Lamborghini a gyorsulási versenyen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Isaac Newtonnak köszönhető ez is.","shortLead":"Isaac Newtonnak köszönhető ez is.","id":"20171225_Tudja_miert_reces_a_penzerme_szele","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491fb52d-7feb-46af-a1d6-61bcd3fbf742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171225_Tudja_miert_reces_a_penzerme_szele","timestamp":"2017. december. 25. 21:49","title":"Tudja, miért recés a pénzérme széle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e060f2aa-3b94-491e-aa89-0ada8682d4de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A gorillák szaporodása nemcsak azért örvendetes, mert a nagyközönség körében népszerű állatokról van szó, hanem azért is, mert a gorillákat a kipusztulás veszélye fenyegeti.","shortLead":"A gorillák szaporodása nemcsak azért örvendetes, mert a nagyközönség körében népszerű állatokról van szó, hanem azért...","id":"20171224_gorilla_allatkert_fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e060f2aa-3b94-491e-aa89-0ada8682d4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8566f574-edd3-4261-8d95-4831d8fb7b88","keywords":null,"link":"/elet/20171224_gorilla_allatkert_fotok","timestamp":"2017. december. 24. 15:25","title":"Itt vannak az első képek a fővárosi állatkert újszülött gorillájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b43a6a-3a95-46c8-a653-e9984911d866","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amióta Németország 2015-ben megnyitotta határait, egyetlen egy kiskorú menekültet sem deportáltak az országból. A Deutsche Welle német hírportál beszámolója szerint Berlin befogadóközpontokat kezdett építeni Marokkóban, s ha ezek készen lesznek, megkezdődik a 18 éven aluliak részleges visszatelepítése. \r

","shortLead":"Amióta Németország 2015-ben megnyitotta határait, egyetlen egy kiskorú menekültet sem deportáltak az országból...","id":"20171225_Nemetorszag_megkezdi_a_kiskoru_migransok_kitoloncolasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3b43a6a-3a95-46c8-a653-e9984911d866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c022590f-afc4-40e3-a158-8a1afc83bd38","keywords":null,"link":"/vilag/20171225_Nemetorszag_megkezdi_a_kiskoru_migransok_kitoloncolasat","timestamp":"2017. december. 25. 12:29","title":"Németország megkezdi a kiskorú migránsok kitoloncolását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e66ea1-250b-47d6-992a-b17128521aa5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kislánya, Mira születése óta újra élvezi a karácsonyt.\r

","shortLead":"Kislánya, Mira születése óta újra élvezi a karácsonyt.\r

","id":"20171224_michelisz_karacsony","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e66ea1-250b-47d6-992a-b17128521aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df3fd16-02df-48b9-a4c7-f06cf3146159","keywords":null,"link":"/sport/20171224_michelisz_karacsony","timestamp":"2017. december. 24. 21:16","title":"Családjával köszönti rajongóit Michelisz Norbert - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]