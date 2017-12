[{"available":true,"c_guid":"eadd4aaa-0989-45d0-8b1b-d5ee5002afa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elegáns nevű Atelier Startech tuningcég közzétette árlistáját a Bentley Bentayga átalakításához. Nem fogott vékonyan a ceruzájuk, mintegy 32 ezer eurót kérnek a képeken is látható optikai és teljesítmény tuningért.","shortLead":"Az elegáns nevű Atelier Startech tuningcég közzétette árlistáját a Bentley Bentayga átalakításához. Nem fogott vékonyan...","id":"20171226_Bentley_Bentayga_Atelier_Startech","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eadd4aaa-0989-45d0-8b1b-d5ee5002afa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7892b8-7a66-448e-87c1-73260f6e660e","keywords":null,"link":"/cegauto/20171226_Bentley_Bentayga_Atelier_Startech","timestamp":"2017. december. 26. 11:15","title":"Ha már Bentley Bentayga, nézzen ki ilyen kegyetlenül - fotók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosban már nem növekszik az adásvételek száma, ez pedig jövőre véget vethet a dinamikus áremelkedésnek is. ","shortLead":"A fővárosban már nem növekszik az adásvételek száma, ez pedig jövőre véget vethet a dinamikus áremelkedésnek is. ","id":"20171227_Jovore_megallhat_a_lakasok_aremelkedese_a_fovarosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1581fa18-a17e-40f6-8db6-2b1b10ac825e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Jovore_megallhat_a_lakasok_aremelkedese_a_fovarosban","timestamp":"2017. december. 27. 09:46","title":"Jövőre megállhat a lakások áremelkedése a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181730f0-967b-4863-a95e-b6dbb7d308ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy orosz rakétakísérlet optikai hatását láttuk - a rakétát Budapesttől 2000 km-re lőtték fel.\r

Itt a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bf505b-0695-4a9c-b57b-891ed83ecba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt egy Bayer Zsoltnak címzett nyílt levélben.","shortLead":"Mindezt egy Bayer Zsoltnak címzett nyílt levélben.","id":"20171226_Nagy_Bando_Andras_bocsanatot_kert_a_miniszterelnoktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39bf505b-0695-4a9c-b57b-891ed83ecba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a14c48-5cf5-44c3-a70f-abd03ff778f5","keywords":null,"link":"/itthon/20171226_Nagy_Bando_Andras_bocsanatot_kert_a_miniszterelnoktol","timestamp":"2017. december. 26. 14:50","title":"Nagy Bandó András bocsánatot kért a miniszterelnöktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd46e8b8-cc8b-4ada-9b42-c17dad56dc4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási szövetséget viszont nem köt senkivel. Beszélt arról is, miben érzi Simicska támogatását.","shortLead":"Választási szövetséget viszont nem köt senkivel. Beszélt arról is, miben érzi Simicska támogatását.","id":"20171227_Vona_koaliciora_lepne_az_LMPvel_es_a_Momentummal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd46e8b8-cc8b-4ada-9b42-c17dad56dc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb599a2-731f-4ad2-be35-c7c5cc57ddb2","keywords":null,"link":"/itthon/20171227_Vona_koaliciora_lepne_az_LMPvel_es_a_Momentummal","timestamp":"2017. december. 27. 13:40","title":"Vona koalíciót kötne az LMP-vel és a Momentummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00111618-61a6-4409-a6b8-350022ab7944","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még bizonytalan, mikor nyithat ki újra a Deutsche Oper, a szilveszteri jegyek árusítását is felfüggesztették. ","shortLead":"Még bizonytalan, mikor nyithat ki újra a Deutsche Oper, a szilveszteri jegyek árusítását is felfüggesztették. ","id":"20171227_elarasztotta_a_viz_a_berlini_operahaz_szinpadat_dugaba_dolt_a_karacsonyi_musor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00111618-61a6-4409-a6b8-350022ab7944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58378f7-7d87-46a4-b1e6-c24c4801e54c","keywords":null,"link":"/kultura/20171227_elarasztotta_a_viz_a_berlini_operahaz_szinpadat_dugaba_dolt_a_karacsonyi_musor","timestamp":"2017. december. 27. 11:24","title":"Elárasztotta a víz a berlini operaház színpadát, dugába dőlt a karácsonyi műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f2bbd4-3f1f-4be6-b99a-9675eb9b7e04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Koszovó ősszel hivatalba lépett miniszterelnöke arra hivatkozva kért magának fizetésemelést, hogy vásárolhasson új ingeket és nyakkendőket. Most kapott párat.","shortLead":"Koszovó ősszel hivatalba lépett miniszterelnöke arra hivatkozva kért magának fizetésemelést, hogy vásárolhasson új...","id":"20171226_teleaggattak_nyakkendovel_az_uj_ruhara_ahitozo_koszovoi_kormanyfo_hivatalanak_keriteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f2bbd4-3f1f-4be6-b99a-9675eb9b7e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814280bf-efa8-40ee-bec1-4af48204e56b","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_teleaggattak_nyakkendovel_az_uj_ruhara_ahitozo_koszovoi_kormanyfo_hivatalanak_keriteset","timestamp":"2017. december. 26. 18:51","title":"Teleaggatták nyakkendővel az új ruhára áhítozó koszovói kormányfő hivatalának kerítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c2feab-f1af-4f18-8bf2-d17b0dacce35","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Valamelyik csak apró kényelmet visz mindennapjainkba és van olyan is, amelyik alapvetően megváltoztathatja azt, amit az életről gondolunk. Összegyűjtöttük az idei év szerintünk legérdekesebb találmányait.","shortLead":"Valamelyik csak apró kényelmet visz mindennapjainkba és van olyan is, amelyik alapvetően megváltoztathatja azt, amit...","id":"20171227_2017_legizgalmasabb_talalmanyai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c2feab-f1af-4f18-8bf2-d17b0dacce35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae721710-e208-4fa7-8fb0-088f8d1bb7f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20171227_2017_legizgalmasabb_talalmanyai","timestamp":"2017. december. 27. 20:00","title":"Íme 2017 legizgalmasabb találmányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]