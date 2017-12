[{"available":true,"c_guid":"99d4334a-09ea-421d-a745-47184826e6c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Putyin függetlenként indul a márciusi elnökválasztáson, így a jelölést egy legalább 300 fős csoportnak kell megtennie. Megtették.","shortLead":"Putyin függetlenként indul a márciusi elnökválasztáson, így a jelölést egy legalább 300 fős csoportnak kell megtennie...","id":"20171226_nincs_itt_semmi_meglepetes_putyin_megint_jeloltette_magat_elnoknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d4334a-09ea-421d-a745-47184826e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d7dfff-dec7-449f-9713-b42f5eb0e67d","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_nincs_itt_semmi_meglepetes_putyin_megint_jeloltette_magat_elnoknek","timestamp":"2017. december. 26. 17:55","title":"Nincs itt semmi meglepetés, Putyint megint jelölték elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e35a48a-e9f3-4969-8b9f-0fdb86177602","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vészhelyzetként élte meg, hogy túl kicsik voltak a kagylók.","shortLead":"Vészhelyzetként élte meg, hogy túl kicsik voltak a kagylók.","id":"20171227_Ketszer_tarcsazta_a_911es_veszhivot_egy_floridai_ferfi_a_vacsoraja_merete_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e35a48a-e9f3-4969-8b9f-0fdb86177602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a680b0d-d48c-4f0d-842a-57c5e1b7d9f1","keywords":null,"link":"/elet/20171227_Ketszer_tarcsazta_a_911es_veszhivot_egy_floridai_ferfi_a_vacsoraja_merete_miatt","timestamp":"2017. december. 27. 15:01","title":"Kétszer tárcsázta a 911-es vészhívót egy floridai férfi a vacsorája mérete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f23c0-cc2b-43f9-963a-69f1a3cc216c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett szerint hasraütés-szerű büntetést kapott az LMP az Állami Számvevőszéktől, és várható volt, hogy a Fidesz ilyen módon is vissza fog élni az erejével.","shortLead":"Szél Bernadett szerint hasraütés-szerű büntetést kapott az LMP az Állami Számvevőszéktől, és várható volt...","id":"20171227_az_lmp_nem_akarja_kifizetni_az_asz_birsagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20f23c0-cc2b-43f9-963a-69f1a3cc216c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05eeadb-da72-434a-aa9a-15b3b518a417","keywords":null,"link":"/itthon/20171227_az_lmp_nem_akarja_kifizetni_az_asz_birsagot","timestamp":"2017. december. 27. 09:59","title":"Szél Bernadett: A levegőben volt az LMP mondvacsinált ÁSZ-bírsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fazekas Sándor szerint ennél lejjebb már nem lehet szorítani az importtermékek arányát. ","shortLead":"Fazekas Sándor szerint ennél lejjebb már nem lehet szorítani az importtermékek arányát. ","id":"20171227_Aki_CocaColat_iszik_az_is_magyar_termeket_fogyaszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725828d5-706b-4df1-8a0b-434978f560ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Aki_CocaColat_iszik_az_is_magyar_termeket_fogyaszt","timestamp":"2017. december. 27. 09:14","title":"\"Aki Coca-Colát iszik, az is magyar terméket fogyaszt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab249a92-2be1-4450-a098-855e12030533","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 31-ig kedvezményesen, 200 dollárért rendelhető elő az Oukitel K6 telefon, amelybe tényleg minden jót belepakoltak.","shortLead":"December 31-ig kedvezményesen, 200 dollárért rendelhető elő az Oukitel K6 telefon, amelybe tényleg minden jót...","id":"20171227_oukitelk6_okostelefon_kedvezmenyesen_elorendelheto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab249a92-2be1-4450-a098-855e12030533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6163e5a8-d5aa-4847-b4ad-23bd242e15f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20171227_oukitelk6_okostelefon_kedvezmenyesen_elorendelheto","timestamp":"2017. december. 27. 13:00","title":"Bivalyerős akku, duplakamera elöl és hátul, Face ID – és mindez most kedvezményesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU külügyi szóvivője szerint \"nem szabadna valakit politikailag motivált vádak miatt eltiltani a részvételtől a politikai életben\".","shortLead":"Az EU külügyi szóvivője szerint \"nem szabadna valakit politikailag motivált vádak miatt eltiltani a részvételtől...","id":"20171226_az_eu_nak_nem_tetszik_hogy_navalnijt_kizartak_az_orosz_elnokvalasztasbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31380bc9-49a0-491e-814a-9a5b47fc5d8b","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_az_eu_nak_nem_tetszik_hogy_navalnijt_kizartak_az_orosz_elnokvalasztasbol","timestamp":"2017. december. 26. 16:15","title":"Az EU-nak nem tetszik, hogy kizárták az orosz elnökválasztásból Putyin fő riválisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b2abb6-f817-4b86-8579-5d7dd903e823","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mi történik, ha nem tetszik az ajándék, vagy gond van például a mérettel?","shortLead":"Mi történik, ha nem tetszik az ajándék, vagy gond van például a mérettel?","id":"20171226_ajandekok_itt_a_hir_ami_sosem_maradhat_ki_karacsonykor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b2abb6-f817-4b86-8579-5d7dd903e823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a8473c-57e7-4c17-a0a9-e2bff84cf348","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171226_ajandekok_itt_a_hir_ami_sosem_maradhat_ki_karacsonykor","timestamp":"2017. december. 26. 14:32","title":"Ajándékok: itt a hír, ami sosem maradhat ki karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6382419-4c9a-439e-9252-d7a24095d5c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható, hogy a világot nem nyugtatja meg egy egyszerű beismerés az iPhone-ok lassításával kapcsolatban, egyre többen fordulnak bírósághoz.","shortLead":"Várható, hogy a világot nem nyugtatja meg egy egyszerű beismerés az iPhone-ok lassításával kapcsolatban, egyre többen...","id":"20171227_izraelben_is_bepereltek_az_applet_az_iphoneok_lassitasa_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6382419-4c9a-439e-9252-d7a24095d5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf4b3c6-1c6d-42ed-9b9a-6ec675919ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20171227_izraelben_is_bepereltek_az_applet_az_iphoneok_lassitasa_miatt","timestamp":"2017. december. 27. 10:00","title":"Egyre nagyobb a felháborodás: Izraelben is beperelték az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]