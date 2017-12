[{"available":true,"c_guid":"db3f9b45-8092-4777-95c8-211271b33aa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carmen Francót a spanyol sajtó szerint apja a spanyol katolikus fasiszta ifjúság arcává formálta a nyilvánosság előtt. Magányos gyermekkora volt, de kiváltságos élete volt mindig is. Apja halála után hercegnői címet is kapott.","shortLead":"Carmen Francót a spanyol sajtó szerint apja a spanyol katolikus fasiszta ifjúság arcává formálta a nyilvánosság előtt...","id":"20171229_meghalt_a_nehai_spanyol_diktator_egyetlen_gyermeke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db3f9b45-8092-4777-95c8-211271b33aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc8efb6-edfa-4ee8-a987-6efe307dc79f","keywords":null,"link":"/vilag/20171229_meghalt_a_nehai_spanyol_diktator_egyetlen_gyermeke","timestamp":"2017. december. 29. 17:22","title":"Meghalt a néhai spanyol diktátor egyetlen gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kutyasétáltatás közben talált kézbesítetlen leveleket egy fiatal pár Sopron bánfalvi részén. Kiderült végül, ki hagyta ott azokat.","shortLead":"Kutyasétáltatás közben talált kézbesítetlen leveleket egy fiatal pár Sopron bánfalvi részén. Kiderült végül, ki hagyta...","id":"20171230_probaidos_postas_hajitott_el_kezbesitetlen_leveleket_a_soproni_erdoszelen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c337a818-49d7-4874-b353-0dcec0f85b93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171230_probaidos_postas_hajitott_el_kezbesitetlen_leveleket_a_soproni_erdoszelen","timestamp":"2017. december. 30. 11:17","title":"Próbaidős postás hajított el kézbesítetlen leveleket a soproni erdőszélen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f138e623-f72f-43b3-a7ec-7fc9b1ddf3f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki ebbe az autóba beül, az könnyen úgy érezheti magát, mintha 25 esztendőt visszarepülne az időben.","shortLead":"Aki ebbe az autóba beül, az könnyen úgy érezheti magát, mintha 25 esztendőt visszarepülne az időben.","id":"20171230_hihetetlennek_tuno_25_eves_uj_autot_arulnak_kisvardan_idoutazasra_vagyok_elonyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f138e623-f72f-43b3-a7ec-7fc9b1ddf3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dce80-cbb9-421a-8594-45404973ec32","keywords":null,"link":"/cegauto/20171230_hihetetlennek_tuno_25_eves_uj_autot_arulnak_kisvardan_idoutazasra_vagyok_elonyben","timestamp":"2017. december. 30. 08:26","title":"Hihetetlennek tűnő 25 éves új autót árulnak Kisvárdán, időutazásra vágyók előnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184e3312-1993-4c9a-865e-96257a5eb158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ezzel teljesen megtérült a Disney-nek, hogy megvette a Lucasfilmet.","shortLead":"És ezzel teljesen megtérült a Disney-nek, hogy megvette a Lucasfilmet.","id":"20171230_Tobb_mint_4_milliard_dollar_bevetelt_hoztak_az_uj_Star_Warsfilmek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=184e3312-1993-4c9a-865e-96257a5eb158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d240eb-9ebc-415a-b5a7-1e3c6dd54cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20171230_Tobb_mint_4_milliard_dollar_bevetelt_hoztak_az_uj_Star_Warsfilmek","timestamp":"2017. december. 30. 17:21","title":"Több mint 4 milliárd dollár bevételt hoztak az új Star Wars-filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3f3c29-00ab-4ab1-86d1-aa497d74b6e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feltűnően sok volt a visszaélés egy mezőgazdasági tenderen. Valakik például különböző regisztrációs számokkal többször is beadták szinte ugyanazt a pályázatot, ezért visszavonták a kiírást.","shortLead":"Feltűnően sok volt a visszaélés egy mezőgazdasági tenderen. Valakik például különböző regisztrációs számokkal többször...","id":"20171229_Annyi_szabalytalansag_volt_egy_palyazaton_hogy_az_mar_a_Miniszterelnoksegnek_is_sok_volt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd3f3c29-00ab-4ab1-86d1-aa497d74b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89dc4e6e-287f-454c-be16-a017c8edb7cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Annyi_szabalytalansag_volt_egy_palyazaton_hogy_az_mar_a_Miniszterelnoksegnek_is_sok_volt","timestamp":"2017. december. 29. 19:44","title":"Ennyi szabálytalanság egy pályázaton már a Miniszterelnökségnek is sok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba03467-e7b3-43f6-aaed-4572de26c5df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem nyolcszáz betonblokkot helyeznek el a forgalmas helyeken, hogy ne lehessen ezekre nagyobb járművekkel behajtani.","shortLead":"Csaknem nyolcszáz betonblokkot helyeznek el a forgalmas helyeken, hogy ne lehessen ezekre nagyobb járművekkel behajtani.","id":"20171229_betonakadalyokkal_pakoljak_tele_moszkvat_az_ujevi_unnepsegekre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba03467-e7b3-43f6-aaed-4572de26c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cbba13-fcd9-4f5d-86cc-3e641dd6dcce","keywords":null,"link":"/vilag/20171229_betonakadalyokkal_pakoljak_tele_moszkvat_az_ujevi_unnepsegekre","timestamp":"2017. december. 29. 17:10","title":"Betonakadályokkal pakolják tele Moszkvát az újévi ünnepségekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még bizonytalan, mikor számolják fel a Hős utcai gettót Kőbányán, és mi lesz az ott élők sorsa. A Hős utcaiak életét segítő Kontúr Egyesület elnöke szerint félő, hogy a lakók egy része utcára kerül.","shortLead":"Még bizonytalan, mikor számolják fel a Hős utcai gettót Kőbányán, és mi lesz az ott élők sorsa. A Hős utcaiak életét...","id":"20171229_hos_utcai_getto_csak_a_rendes_berlok_kapnak_cserelakas_ajanlatot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2a0389-3372-4864-8657-6491a6d73798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_hos_utcai_getto_csak_a_rendes_berlok_kapnak_cserelakas_ajanlatot","timestamp":"2017. december. 29. 16:24","title":"Hős utcai gettó: csak a rendes bérlők kapnak cserelakás-ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4190f4a5-84e0-418d-8387-ab39c8ce4707","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A genderkérdésről is nyilatkozott a családügyekért felelős államtitkár, aki szerint a gendertéma összecsúszott a szexuális orientáció kérdésével. Ő sem rángatta ki onnan.","shortLead":"A genderkérdésről is nyilatkozott a családügyekért felelős államtitkár, aki szerint a gendertéma összecsúszott...","id":"20171229_Novak_Katalin_szerint_vannak_a_joszandeku_meleg_emberek_meg_azok_akik_folyton_provokalnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4190f4a5-84e0-418d-8387-ab39c8ce4707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658127c5-aa77-4613-9aee-b0512022bddb","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Novak_Katalin_szerint_vannak_a_joszandeku_meleg_emberek_meg_azok_akik_folyton_provokalnak","timestamp":"2017. december. 29. 09:33","title":"Novák Katalin szerint vannak a jó szándékú meleg emberek, meg azok, akik folyton provokálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]